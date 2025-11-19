TORONTO, le 19 nov. 2025 /CNW/ - CIBC Mellon a annoncé aujourd'hui qu'elle continue d'offrir au Régime de retraite de la TTC (RRTT) des solutions de gestion d'actifs conçues pour répondre à l'évolution de ses besoins opérationnels et de production de rapports. Ces services comprennent la conservation de titres, la comptabilité, la gestion des appels de fonds et le prêt de titres.

TTC Pension Plan est un régime à prestations déterminées conçu spécialement pour les participants de TTC et d'ATU 113, offrant un revenu de retraite sûr et prévisible à vie.

« Soutenir les organisations qui fournissent des services essentiels aux Canadiens est une responsabilité que nous prenons au sérieux », a déclaré Cynthia Shaw-Pereira, vice-présidente et chef, Segment pour propriétaires d'actifs, CIBC Mellon. « Les régimes de retraite canadiens transforment leur mode de fonctionnement et cherchent de nouvelles façons d'utiliser les données et la technologie en vue de renforcer la gouvernance et les résultats des participants. Notre objectif consiste à aider les propriétaires d'actifs à évoluer en toute confiance grâce à des solutions sécurisées et évolutives, et à un service à la clientèle dédié. Nous sommes fiers de travailler avec TTCPP alors que l'organisme continue de renforcer sa résilience opérationnelle et d'améliorer l'expérience de retraite de ses membres. »

« Chez TTCPP, notre priorité est d'offrir une sécurité financière à long terme à nos membres grâce à une gouvernance saine, à des investissements prudents et à un service fiable », a déclaré James Clarkson, directeur financier et trésorier, TTC Pension Plan. « L'expérience de CIBC Mellon au service des régimes de retraite canadiens et son engagement envers l'excellence du service cadrent bien avec notre souci de transparence, d'efficacité et de responsabilité. »

James Clarkson, directeur financier et trésorier, TTCPP, est membre du Conseil consultatif des clients et participe aux initiatives de CIBC Mellon en matière de conseil, conçues pour intégrer les commentaires des principaux propriétaires d'actifs canadiens de « moyenne entreprise » comme TTCPP. CIBC Mellon continue de constater un fort engagement de la part des régimes de retraite à la recherche d'occasions d'améliorer leur efficacité, de gérer les risques et de se concentrer sur leur croissance stratégique. De nombreux fonds de retraite canadiens explorent des solutions avancées en matière de données et de technologies afin de renforcer leurs activités tout en maintenant un modèle de service axé sur le client.

À propos de TTC Pension Plan

TTC Pension Plan (TTCPP) est un régime de retraite à prestations déterminées qui aide les participants à assurer une retraite financière sécuritaire depuis 1940. Le régime couvre plus de 26 000 participants, y compris les employés de la Toronto Transit Commission (TTC), de la section locale 113 de l'Amalgamated Transit Union (ATU) et de TTCPP. Avec des actifs de placement dépassant les 9 milliards de dollars canadiens, le régime reste entièrement capitalisé.

L'objectif du régime est de fournir à ses participants un revenu de retraite fiable sur lequel ils peuvent compter à vie. TTCPP s'engage à servir ses membres avec réactivité, transparence et clarté dans la communication tout au long de leur carrière et jusqu'à la retraite.

Pour toute question, veuillez communiquer avec :

Andrea May

TTC Pension Plan

Chef d'équipe, Communications

[email protected]

416 472-2776

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon s'engage à aider les investisseurs institutionnels canadiens et les investisseurs institutionnels étrangers qui ont choisi le Canada pour administrer leurs actifs financiers tout au long du cycle de vie des investissements. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon Corporation (BNY) et la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC). CIBC Mellon offre des services d'investissement avisés au nom de fonds d'investissement, de régimes de retraite, de compagnies d'assurance, de banques, de fondations, de fonds en dotation, de sociétés et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. Au 30 septembre 2025, CIBC Mellon avait plus de 3,3 billions $ CA d'actifs sous administration. CIBC Mellon fait partie du réseau mondial de BNY qui, au 30 septembre 2025, avait 57,8 billions $ US d'actifs sous garde et sous administration. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de la Compagnie Trust CIBC Mellon.

Personne-ressource pour les médias : Alexandra DeCata, Communications de l'entreprise, CIBC Mellon, 416 643-6126, [email protected]

