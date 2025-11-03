Les régimes de retraite canadiens ont encore une fois enregistré un trimestre positif, prolongeant ainsi leurs gains pour l'année

TORONTO, le 3 nov. 2025 /CNW/ - rendement médian du Canadian Asset Strategy View Universe de BNY, un service de fonds de Solutions de gestion du risque mondial (Global Risk Solutions) de BNY, a été de 3,98 % pour le troisième trimestre de 2025. Au 30 septembre 2025, le rendement médian sur un an s'est élevé à 9,40 %, alors que le rendement médian annualisé sur 10 ans a été de 7,14 %.

Les résultats du Canadian Asset Strategy View Universe de BNY sont basés sur des actifs de 349 milliards de dollars investis dans des régimes d'investissement canadiens, le régime moyen s'élevant à 5,13 milliards de dollars. Cet univers est conçu pour fournir des comparaisons avec les pairs selon le type et la taille des régimes. Il comprend 68 régimes de retraite canadiens d'entreprises, d'organismes publics et d'universités, ainsi que des fondations et des fonds de dotation. Des renseignements supplémentaires sur les résultats du régime sont fournis par les univers de sous-catégories d'actifs Asset Strategy View de BNY.

« Au troisième trimestre, les marchés financiers mondiaux ont affiché de solides gains, principalement grâce à la vigueur soutenue des actions liées à l'intelligence artificielle et aux technologies, aux résultats positifs des entreprises et aux politiques monétaires favorables à l'échelle mondiale », a déclaré David Cohen, gestionnaire des solutions de gestion du risque mondial chez BNY. « L'inflation est restée élevée dans de nombreuses régions, les tarifs douaniers et les tensions politiques continuant de susciter de vives inquiétudes. La croissance économique ralentit à l'échelle mondiale. Malgré ces conditions, les régimes de retraite canadiens ont enregistré un solide rendement au cours du trimestre, grâce aux contributions positives de toutes les principales catégories d'actifs publics et privés. »

Parmi les catégories d'actifs traditionnelles, les actions canadiennes ont affiché le meilleur rendement, avec un rendement médian trimestriel de 8,99 %. Les titres à revenu fixe canadiens ont enregistré les rendements les plus faibles, avec un rendement trimestriel de 1,71 %.

En ce qui concerne les catégories d'actifs non traditionnelles, les fonds de capital-investissement ont affiché le meilleur rendement, avec un rendement médian trimestriel de 5,41 %. Les fonds spéculatifs ont terminé le trimestre avec un rendement médian de 5,08 %, tandis que l'immobilier a affiché un rendement trimestriel de 1,57 %.

Faits saillants du troisième trimestre de 2025 sur le Canadian Asset Strategy View Universe de BNY

Le BNY Asset Strategy View Universe des régimes de retraite canadiens de plus d'un milliard de dollars a surpassé le rendement médian du Total Canadian Asset Strategy View Universe au troisième trimestre de 2025.

Les fondations et les fonds de dotation ont affiché un rendement médian de 5,27 % au troisième trimestre, surpassant les régimes de retraite publics et privés.

Tous les principaux segments d'actions ont affiché des résultats positifs au troisième trimestre.

Les actions canadiennes ont affiché un rendement médian de 8,99 % au troisième trimestre, derrière le rendement de 12,50 % de l'indice composé S&P/TSX.



Les actions américaines ont affiché un rendement médian de 8,39 %, à la traîne par rapport au rendement de 10,26 % de l'indice S&P 500.



Les actions mondiales ont affiché un rendement médian de 7,57 % au troisième trimestre, soit un rendement inférieur à celui de l'indice MSCI Monde, qui s'est établi à 9,48 %.



Les actions internationales ont affiché un rendement médian trimestriel de 8,61 %, surpassant le rendement de 6,90 % de l'indice MSCI EAFE.

Les actions des marchés émergents ont affiché un rendement médian positif de 13,14 % pour le trimestre, surpassant le rendement de 13,13 % de l'indice MSCI des marchés émergents.

Le rendement médian des titres à revenu fixe canadiens s'est établi à 1,71 % au troisième trimestre de 2025. Les titres à revenu fixe ont surpassé l'indice des obligations universelles FTSE Canada, qui a affiché un rendement de 1,51 % pour le trimestre.

Le capital-investissement a enregistré un rendement médian trimestriel de 5,41 % au troisième trimestre, tandis que l'immobilier a enregistré un rendement médian trimestriel de 1,57 %. Les fonds spéculatifs ont enregistré un rendement de 5,08 %.

Rendements médians du régime Canadian Asset Strategy View Universe de BNY*

Rendements médians Universe T3 2025 Un an Trois ans Cinq ans Dix ans Voir le fonds total Canadian Asset Strategy View 3,98 9,40 11,59 7,66 7,14 Actions canadiennes 8,99 22,05 19,33 16,94 11,32 Actions américaines 8,39 15,12 18,97 15,62 13,24 Actions internationales 8,61 19,61 21,32 12,02 8,96 Actions mondiales 7,57 17,74 22,80 13,40 12,61 Revenu fixe canadien 1,71 3,28 5,24 0,05 2,43 Fondations et fonds de dotation canadiens 5,27 13,00 15,03 9,50 8,48 Régimes de retraite publics canadiens 4,52 11,13 12,40 8,79 7,84 Régimes de retraite d'entreprise canadiens 3,64 7,30 10,31 6,52 6,73

* Tous les rendements ont affiché des résultats avec déduction des frais, calculés en dollars canadiens.

