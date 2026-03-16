TORONTO, le 16 mars 2026 /CNW/ - CIBC Mellon a annoncé aujourd'hui qu'elle a obtenu la Certification Excellent lieu de travail®, une reconnaissance entièrement fondée sur les commentaires des employés à propos de leur expérience au sein de l'entreprise. Cette certification reflète les commentaires directs des employés à l'échelle de l'entreprise et souligne l'engagement continu de CIBC Mellon envers l'expérience de travail, la culture et l'engagement des employés.

La Certification Excellent lieu de travail® est décernée aux sociétés qui répondent à des critères rigoureux en matière de confiance, de culture, de leadership et de confiance générale des employés. « Cette reconnaissance est particulièrement importante, car elle reflète les commentaires et les expériences de nos employés et nous indique que nous avançons dans la bonne direction : créer un milieu de travail où chacun se sent valorisé, soutenu et en mesure de progresser. », a déclaré Maple Tam, chef des ressources humaines chez CIBC Mellon. « Notre priorité en matière d'inclusion et de connexion ne se limite pas à notre culture; il s'agit de donner à nos employés les moyens d'offrir le meilleur à nos clients et de contribuer à notre réussite collective. »

CIBC Mellon a continué de faire évoluer ses programmes en milieu de travail afin de favoriser une expérience employé moderne, souple et connectée. Cela comprend des investissements dans le perfectionnement en leadership, le soutien au travail hybride, les programmes de bien-être, les ressources d'apprentissage et les initiatives conçues pour promouvoir l'inclusion et la collaboration entre les équipes.

La Certification de CIBC Mellon est présentée sur le site Web de Great Place to Work Canada, la société s'ajoutant à un groupe d'organisations reconnues pour leur solide culture et leurs pratiques axées sur la personne.

À propos de la Certification Excellent lieu de travail®

La Certification Excellent lieu de travail® est la reconnaissance d'« employeur de choix » la plus recherchée par les entreprises. Il s'agit de la seule reconnaissance fondée entièrement sur ce que les employés expriment à propos de leur expérience au travail, en particulier la constance de leur expérience dans un milieu de travail digne de confiance. La Certification Excellent lieu de travail® est reconnue à l'échelle mondiale par les employés et les employeurs et constitue la référence mondiale pour identifier et valoriser une expérience employé exceptionnelle. Chaque année, plus de 10 000 sociétés dans 60 pays postulent pour obtenir la Certification Excellent lieu de travail®.

À propos d'Excellent lieu de travail®

En tant qu'autorité mondiale en matière de culture d'entreprise, Excellent lieu de travail® s'appuie sur 30 années de recherches et de données novatrices pour aider chaque endroit à devenir un milieu de travail agréable pour tous. Sa plateforme exclusive et son modèle For All™ aident les entreprises à évaluer l'expérience de chaque employé, les milieux de travail exemplaires devenant certifiés Excellent lieu de travail® ou figurant sur la liste convoitée Reconnaissance des Meilleurs milieux de travail MC. Pour en savoir plus, consultez le site greatplacetowork.ca

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon est une société de placement canadienne qui aide des investisseurs institutionnels canadiens et des investisseurs institutionnels étrangers qui investissent au Canada à gérer leurs actifs financiers pendant l'ensemble du cycle de vie des placements. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon Corporation (BNY) et la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC). CIBC Mellon offre des services de placement éclairés au nom de fonds de placement, de caisses de retraite, de compagnies d'assurance, de banques, de fondations, de fonds en dotation, de sociétés et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. Au 31 décembre 2025, les actifs sous garde et/ou sous administration de CIBC Mellon s'élevaient à plus de 3 400 milliards de dollars canadiens. CIBC Mellon fait partie du réseau mondial de BNY qui, au 31 décembre 2025, avait 59 300 milliards de dollars américains d'actifs sous garde et/ou sous administration. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de la Compagnie Trust CIBC Mellon.

Pour en savoir plus, notamment sur les connaissances de pointe de CIBC Mellon à l'égard des questions relatives aux investisseurs institutionnels actifs au Canada, visitez le site www.cibcmellon.com.

Personne-ressource pour les médias (CIBC Mellon) :

Alexandra DeCata, Communications d'entreprise, CIBC Mellon, 416 643-6126,

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SOURCE CIBC Mellon