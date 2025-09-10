TORONTO, le 10 sept. 2025 /CNW/ - CIBC Mellon nomme Alastair Angus chef des systèmes d'information, avec entrée en fonction le 2 septembre 2025. Dans le cadre de ce poste, il va diriger les stratégies technologiques, numériques et d'intelligence artificielle de CIBC Mellon, soutenir la société dans ses efforts continus afin de fournir des solutions transformatrices et innovatrices aux investisseurs institutionnels du Canada.

M. Angus est un cadre chevronné des technologies de services financiers qui compte plus de 20 ans d'expérience dans les domaines des technologies et de la stratégie d'intelligence artificielle, de la transformation numérique et de la livraison de produits. Il a occupé des postes de direction dans les domaines de la gestion d'actifs, des services bancaires d'investissement et des technologies financières aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada.

Avant de se joindre à CIBC Mellon, M. Angus a occupé des postes de direction au sein de l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada, dont il a dirigé la prestation de services technologiques afin de soutenir sa croissance vers un actif sous gestion de 1 000 milliards de dollars. Il a aussi auparavant dirigé les équipes des technologies liées aux marchés des capitaux mondiaux de la HSBC et créé des solutions technologiques pour certaines des plus importantes institutions financières au monde, dont Credit Suisse, UBS et Morgan Stanley. Plus récemment, M. Angus a été chef des systèmes d'information par intérim de Prospect 33, une société de technologies axée sur l'intelligence artificielle des marchés des capitaux, qu'il a aidée à mettre son premier produit sur le marché.

« La technologie et les données numériques sont au cœur des services que nous offrons à nos clients, et nous sommes heureux d'accueillir M. Angus chez CIBC Mellon, a déclaré Mal Cullen, chef de la direction, CIBC Mellon. Ses connaissances approfondies en ce qui concerne les technologies des services financiers et l'intelligence artificielle vont nous aider à continuer à faire avancer notre programme de transformation et positionner notre société pour l'avenir. »

« Je suis heureux de me joindre à CIBC Mellon à un moment aussi crucial, a déclaré Alastair Angus, chef des systèmes d'information, CIBC Mellon. Le rythme des changements dans les technologies et l'intelligence artificielle transforme les services financiers, et j'ai hâte de travailler avec les membres de l'équipe afin d'offrir à nos clients des solutions qui vont renforcer leur réussite aujourd'hui, tout en les préparant aux occasions de demain. »

M. Angus est titulaire d'un baccalauréat en génie informatique et en électronique de l'Université d'Édimbourg et fait partie de l'équipe à la tête du Toronto CIO, une organisation de l'industrie pour les cadres supérieurs du secteur de la technologie dans la région du grand Toronto.

