CIBC Mellon, IMCO, UPP, Mawer, CFA Societies Canada, la CAASA et la DeGroote School of Business de l'Université McMaster invitent les étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs du Canada qui aspirent à une carrière dans le secteur financier à venir rencontrer des professionnels, des recruteurs et d'autres futurs leaders à Toronto.

TORONTO, le 26 août 2025 /CNW/ - Dans l'après-midi du 14 octobre 2025, CIBC Mellon invite des étudiants de niveau postsecondaire, des dirigeants de fonds de placement gérés par des étudiants, commanditaires des professionnels de premier plan du secteur des placements à assister à la conférence sur les fonds de placement étudiants 2025. Parmi les commanditaires confirmés qui participeront sur place, citons Société ontarienne de gestion des placements (IMCO), Plan de retraite des universités (UPP), Gestion de placements Mawer, la Canadian Association of Alternative Strategies & Assets (CAASA), CFA Societies Canada/Toronto, Chronique des technologies financières et la DeGroote School of Business de l'Université McMaster.

L'événement réunira des étudiants actifs dans les fonds, les clubs et les cours de gestion d'actifs et de placements sur les campus des universités canadiennes, afin de leur donner un aperçu des possibilités professionnelles futures dans le dynamique secteur des placements institutionnels au Canada. Organisée au CIBC Square, cette conférence d'une demi-journée sera l'occasion d'entendre des leaders accomplis du secteur exposer leurs points de vue sur les perspectives de carrière, de faire le point sur la situation macroéconomique et d'assister aux présentations des finalistes du concours d'études de cas, en compétition pour des prix en argent totalisant 7,000$.Les participants intéressés peuvent visionner une courte vidéo de l'événement de 2024 à l'adresse suivante : www.vimeo.com/cibcmellon/studentinvestmentfund2024.

« Je suis ravi de participer à nouveau à la conférence sur les fonds de placement étudiants 2025 de CIBC Mellon. Ces rendez-vous offrent aux étudiants, aux universitaires et aux grands noms du secteur un lieu privilégié pour se rencontrer, échanger des idées et investir dans la prochaine génération de talents, a déclaré Richard Anton, chef des services aux clients, CIBC Mellon. Ce qui m'a vraiment marqué lors de la conférence de l'année dernière, c'est à quel point ces étudiants sont attentifs et motivés. Cette année, je me réjouis de poursuivre ces discussions et de les aider à explorer les possibilités qui s'offrent à eux alors qu'ils se préparent à lancer leur carrière. »

« Chez IMCO, nous pensons que le développement de la prochaine génération de professionnels en placement est essentiel pour l'avenir de la communauté des régimes de retraite et des placements du Canada, a indiqué John Di Re, directeur général, Stratégies fondamentales d'actions, IMCO. La conférence sur les fonds de placement étudiants est une tribune inestimable qui permet aux étudiants de s'entretenir directement avec des acteurs importants du milieu, de mettre leurs compétences à l'épreuve et d'élargir leurs perspectives en matière d'investissement responsable et d'investissement d'impact. Je me réjouis de contribuer à cette importante conversation et d'aider les étudiants à réfléchir à leur parcours professionnel. »

« La présentation à la conférence sur les fonds de placement étudiants a été un moment fort pour notre équipe, car elle nous a donné une belle vitrine pour représenter l'Université Concordia et le Programme de gestion de portefeuilles Kenneth-Woods devant un grand auditoire, a confié Giovanni Di Nunzio (baccalauréat en commerce, majeure en finance), gestionnaire de fonds du Programme de gestion de portefeuilles Kenneth-Woods à l'Université Concordia. Il a été à la fois gratifiant et enrichissant de faire connaître nos recherches à des pairs et à de grands acteurs du domaine. Nous sommes heureux que la conférence de cette année permette à un plus grand nombre encore d'étudiants de présenter leur travail et de voir leurs idées reconnues. »

Les promoteurs de fonds de placement étudiants et les écoles qui souhaitent participer à la conférence peuvent communiquer avec CIBC Mellon en remplissant un formulaire d'inscription. Le nombre de places est limité et la priorité est donnée à ceux qui participent aux fonds étudiants et au concours d'études de cas.

