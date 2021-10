Nouvelle unité d'affaires pour travailler en collaboration avec l'unité des marchés autochtones de la CIBC alors que les institutions autochtones canadiennes font croître les actifs et renforcent l'engagement avec les marchés financiers mondiaux et canadiens

VANCOUVER, BC, CALGARY, AB, WINNIPEG, MB, TORONTO, ON, MONTRÉAL, QC et HALIFAX, NS, le 13 oct. 2021 /CNW/ - CIBC Mellon a annoncé aujourd'hui la mise en place d'une nouvelle unité de services d'actifs autochtones pour les entreprises afin de servir sa clientèle croissante des investisseurs des Premières Nations et des investisseurs institutionnels autochtones. La nouvelle unité déploiera des services d'actifs éprouvés et des solutions numériques conçues pour servir les organisations d'investissement les plus sophistiquées au Canada tout en soutenant les gouvernements autochtones, les Premières Nations, les gestionnaires d'actifs autochtones et les organisations de propriétaires d'actifs autochtones. L'unité de services d'actifs autochtones de CIBC Mellon collaborera également avec l'équipe des marchés autochtones de CIBC pour offrir un large éventail de services financiers institutionnels adaptés aux besoins spécialisés des investisseurs institutionnels canadiens et de leurs intervenants lorsqu'ils créent, gèrent et offrent des actifs investissables au Canada et à l'échelle mondiale.

« Nous sommes heureux de mettre à contribution notre expérience en matière de soutien aux institutions autochtones au Canada alors qu'elles font progresser leurs activités et leurs opérations d'investissement. En particulier, nous avons constaté un intérêt croissant pour les solutions avancées du marché des capitaux dans la mesure où les institutions autochtones travaillent pour répondre aux besoins urgents à court terme tout en gérant le capital pour soutenir les besoins communautaires à long terme », a déclaré Ash Tahbazian, chef des services aux clients, CIBC Mellon.

« L'équipe expérimentée des marchés autochtones de CIBC a travaillé en étroite collaboration avec l'équipe de services d'actifs et numériques de CIBC Mellon pour offrir de nouvelles capacités de grande envergure ainsi que d'excellentes occasions aux institutions et aux nations autochtones. Dans ce cadre, nous célébrons l'établissement de la nouvelle unité de service d'actifs autochtones de CIBC Mellon. De même, nous nous engageons à offrir des solutions de pointe à nos clients autochtones, et nous sommes impatients d'aider les clients à établir et à renforcer leur accès à des solutions financières avancées », a dit Jaimie Lickers, vice-présidente, Marchés autochtones, CIBC.

CIBC Mellon a nommé Trish Roberts, vice-présidente adjointe, Gestion des relations et chef de segment, Institutions autochtones. CIBC Mellon a l'intention de déployer des ressources supplémentaires à mesure que sa pratique autochtone se développe, ainsi que d'apporter les ressources collaboratives de son entreprise mondiale à l'échelle de CIBC et de BNY Mellon pour soutenir les institutions autochtones au Canada.

« L'objectif de votre nouvelle pratique consiste à soutenir les nations autochtones, les investisseurs institutionnels autochtones et les gestionnaires d'actifs qui servent les clients autochtones actifs au Canada alors qu'ils explorent des marchés financiers, améliorent leurs modèles d'opérations d'investissement et œuvrent à fournir des résultats positifs pour leurs intervenants », a souligné Trish Roberts, vice-présidente adjointe, Gestion des relations et chef de segment, Institutions autochtones.

Carrières chez CIBC Mellon

Chez CIBC Mellon, ce sont des personnes formidables qui démarquent notre entreprise, et nous continuons de croître avec les besoins de nos clients. CIBC Mellon accueille les demandes de professionnels autochtones qui cherchent à faire progresser leur carrière auprès du chef de file des services d'actifs du Canada. Consultez le site www.cibcmellon.com/careers pour en savoir plus sur la vie chez CIBC Mellon.

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon est une société canadienne dont la mission est axée exclusivement sur la satisfaction des besoins en services de placement des investisseurs institutionnels canadiens et des investisseurs institutionnels étrangers qui ont choisi le Canada. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) et la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC). Les solutions de services de placement de CIBC Mellon pour les institutions et les sociétés sont fournies en étroite collaboration avec nos sociétés mères et comprennent la garde de titres, la comptabilité multidevise, l'administration de fonds, la tenue de dossiers, les services de retraite, les services de fonds négociés en bourse, les services de prêt de titres, le traitement et le règlement des opérations de change et les services de trésorerie. Au 30 juin 2021, CIBC Mellon détenait plus de 2,4 billions de dollars canadiens d'actifs sous administration au nom de banques, de caisses de retraite, de fonds de placement, de sociétés, de gouvernements, de compagnies d'assurance, de fiducies d'assurance étrangères, de fondations et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. CIBC Mellon fait partie du réseau de BNY Mellon qui, au 30 juin 2021, détenait 45,0 billions de dollars américains d'actifs sous garde ou sous administration. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY Mellon. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de la Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon et de la Compagnie Trust CIBC Mellon, et peut être utilisée comme terme générique en référence à l'une ou l'autre des sociétés ou aux deux sociétés.

Pour obtenir de plus amples renseignements, notamment sur les connaissances de pointe de CIBC Mellon à l'égard de questions relatives aux investisseurs institutionnels actifs au Canada, visitez cibcmellon.com.

Personne-ressource pour les médias:

Brent Merriman, Communications d'entreprise, 416 643-5065, [email protected]

SOURCE CIBC Mellon

Liens connexes

www.cibcmellon.com