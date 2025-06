TORONTO, le 2 juin 2025 /CNW/ - CIBC Mellon a annoncé aujourd'hui qu'elle avait reçu les titres de meilleur gardien de valeurs FNB au Canada, de meilleure plateforme de FNB au Canada, de meilleur fournisseur de technologies de soutien des FNB au Canada, de meilleur fournisseur de technologies de suivi des FNB au Canada et de meilleur administrateur global de FNB au Canada lors de la remise des prix canadiens 2025 ETF Express.

« Ces distinctions reflètent le profond engagement de nos équipes à soutenir la croissance de l'écosystème canadien des FNB au moyen d'infrastructures résilientes, de plateformes modernes et de solides partenariats de service », a déclaré Ronald C. Landry, vice-président, chef des solutions de segments et des services de FNB canadiens, CIBC Mellon. « Alors que les promoteurs de FNB canadiens perfectionnent leurs produits et que les investisseurs recherchent des stratégies novatrices et rentables, nous sommes fiers d'être le pilier opérationnel qui favorise cette croissance. »

Les prix canadiens d'ETF Express récompensent l'excellence parmi les principaux fournisseurs de services de fonds au pays, soulignant leur contribution à l'innovation et à la fiabilité dans le secteur des FNB. Les gagnants sont sélectionnés en fonction des votes de leurs pairs et de données du secteur.

« Nous sommes ravis que CIBC Mellon ait obtenu un prix dans plusieurs catégories pour 2025, a déclaré Beverly Chandler, rédactrice en chef, ETF Express. Ces distinctions soulignent le rôle crucial que jouent les institutions financières canadiennes en ce qui a trait aux opérations et à la croissance dans le secteur mondial des FNB. »

À propos d'ETF Express

ETF Express est l'une des plus anciennes publications axées sur le secteur florissant des FNB à l'échelle mondiale. Lancée au Royaume-Uni en 2006, ETF Express est un service numérique quotidien en direct qui présente des nouvelles, des caractéristiques, des entrevues et des analyses en temps réel sur ce secteur dynamique.

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon est une société canadienne qui se concentre exclusivement sur les besoins en matière de services de placement des investisseurs institutionnels canadiens et des investisseurs institutionnels étrangers qui investissent au Canada. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon (BNY) et la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC). Les solutions de services de placement de CIBC Mellon sont offertes aux institutions et aux sociétés en étroite collaboration avec nos sociétés mères et comprennent des services de garde, de comptabilité en devises multiples, d'administration de fonds, de tenue des dossiers, de retraite, de services de fonds négociés en bourse, de prêt de titres, de traitement et de règlement en monnaies étrangères et de trésorerie. Au 31 mars 2025, CIBC Mellon détenait plus de 3.1 billions de dollars canadiens d'actifs sous administration au nom de banques, de caisses de retraite, de fonds de placement, de sociétés, de gouvernements, de compagnies d'assurance, de fiducies d'assurance étrangères, de fondations et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. CIBC Mellon fait partie du réseau mondial de BNY qui, au 31 mars 2025, avait 53.1 billions de dollars américains d'actifs sous garde et sous gestion. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de la Compagnie Trust CIBC Mellon.

