La croissance stratégique renforce l'engagement de CIBC Mellon à consolider les capacités institutionnelles au Canada, pour le Canada.

VANCOUVER, BC, le 16 juill. 2025 /CNW/ - CIBC Mellon a annoncé aujourd'hui qu'elle élargit son équipe de professionnels des services d'administration d'actifs, de comptabilité de fonds et d'administration à Vancouver, en Colombie-Britannique, dans le cadre de sa stratégie de croissance nationale. Cette évolution conforte les investissements continus de la société dans le service à la clientèle, élargit l'accès à la main-d'œuvre qualifiée du Canada et étend la couverture opérationnelle dans les fuseaux horaires du Canada.

Dans le marché actuel, les attentes des clients quant à un service plus rapide et plus souple croissent sans cesse. En tirant parti de l'emplacement du fuseau horaire du Pacifique à Vancouver, CIBC Mellon étend sa portée opérationnelle afin de mieux soutenir les activités de fin de journée, d'assumer des tâches essentielles en fin de cycle et d'aider les clients à être positionnés de façon fructueuse pour le prochain jour ouvrable.

« Notre expansion à Vancouver renforce la capacité de CIBC Mellon à tirer parti du bassin de talents vastes et diversifiés du Canada, tout en offrant une plus grande souplesse quant aux fuseaux horaires pour nos clients et nos collègues. » a déclaré Catherine Thrasher, chef des opérations, CIBC Mellon. « Nous mettons l'accent sur la construction d'un modèle d'exploitation résilient et prêt pour l'avenir et sur la prestation d'un service constant et de grande qualité aux investisseurs institutionnels partout au pays. »

« Les investisseurs institutionnels partout au Canada sont à la recherche de fournisseurs de services qui investissent pour l'avenir et qui comprennent parfaitement leur marché, leurs réalités d'exploitation et leurs objectifs. » a déclaré Richard Anton, chef des services aux clients, CIBC Mellon. « Notre expansion continue ici, au pays, témoigne de notre profond engagement à fournir des capacités élaborées au Canada, soutenues par des talents canadiens et arrimées aux besoins des investisseurs canadiens. »

Vancouver compte une main-d'œuvre hautement scolarisée et connectée à l'échelle mondiale et constitue une plaque tournante en croissance pour les talents dans les services financiers, les données et la technologie, ainsi que pour les établissements d'enseignement de premier plan constituant une source d'excellents talents.

En tant que chef de file canadien des services d'administration d'actifs pour les fonds de placement, les régimes de retraite, les compagnies d'assurance et d'autres investisseurs institutionnels, CIBC Mellon continue d'investir dans des technologies et des talents liés à la comptabilité et l'exploitation pour soutenir les clients dans le cadre de la croissance, la transformation et la modernisation de leurs modèles d'exploitation.

Les nouveaux diplômés de la région de Vancouver et les professionnels chevronnés qui cherchent à travailler avec des technologies de comptabilité, de garde et d'opérations de placement de premier plan sont encouragés à créer un profil de candidat à l'adresse www.cibcmellon.com/careers. À mesure que les besoins d'embauche évolueront, de nouveaux postes seront affichés au cours des prochains mois.

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon est une société de placement canadienne qui aide des investisseurs institutionnels canadiens et des investisseurs institutionnels étrangers qui investissent au Canada à gérer leurs actifs financiers pendant l'ensemble du cycle de vie des placements. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon Corporation (BNY) et la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC). CIBC Mellon offre des services de placement éclairés au nom de fonds de placement, de caisses de retraite, de compagnies d'assurance, de banques, de fondations, de fonds en dotation, de sociétés et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. Au 31 mars 2025, les actifs sous garde ou sous administration de CIBC Mellon s'élevaient à plus de 3 100 milliards de dollars canadiens. CIBC Mellon fait partie du réseau mondial de BNY qui, au 31 mars 2025, avait 53 100 milliards de dollars américains d'actifs sous garde et sous gestion. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de la Compagnie Trust CIBC Mellon.

