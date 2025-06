TORONTO, le 26 juin 2025 /CNW/ - CIBC Mellon a été reconnue comme le meilleur sous-gardien de valeurs en Amérique du Nord et au Canada pour 2025 par le magazine Global Finance. Il s'agit d'un autre jalon dans l'engagement continu de la société à offrir l'excellence opérationnelle, l'innovation et des solutions de services d'administration d'actifs fiables aux investisseurs institutionnels partout au Canada et dans le monde.

Le prix reflète la contribution des analystes sectoriels, des dirigeants d'entreprise et des experts financiers, en évaluant des critères clés comme le service à la clientèle, la technologie, la continuité des activités et la connaissance du marché.

« Cette reconnaissance témoigne directement de la force de nos employés, de la confiance durable de nos clients et de notre engagement continu à évoluer en fonction de leurs besoins. » a déclaré Mal Cullen, chef de la direction, CIBC Mellon. « Nous combinons une robuste gouvernance, un service exceptionnel et une connaissance des marchés locaux avec des technologies de pointe, le tout soutenu par l'envergure mondiale de BNY et l'expertise du marché canadien de la Banque CIBC. »

« Les investisseurs institutionnels continuent d'exiger précision, transparence et connaissances locales approfondies du terrain. Cette reconnaissance témoigne de l'engagement de notre équipe à répondre à ces trois exigences, a déclaré Richard Anton, chef des services aux clients, CIBC Mellon. « Nous sommes fiers d'être un partenaire de confiance pour les gestionnaires d'actifs et propriétaires d'actifs qui doivent composer avec la transformation, la modernisation et la complexité du marché. »

« Le secteur bancaire des sous-gardiens de valeurs devient de plus en plus stratégique et axé sur la technologie, avec des exigences réglementaires croissantes et une importance croissante dans les opérations financières mondiales, ce qui fait des sous-gardien de valeurss d'aujourd'hui des conseillers indispensables dans un paysage financier mondial complexe et interconnecté » dit le fondateur et directeur éditorial de Global Finance, Joseph Giarraputo. « Nous sommes heureux de reconnaître CIBC Mellon comme étant le meilleur sous-gardien de valeurs en Amérique du Nord et au Canada pour 2025. Leur attention constante à la modernisation, à l'expérience client et à l'excellence opérationnelle fixe des normes élevées dans toute l'industrie. »

CIBC Mellon a constamment reçu des reconnaissances du secteur, ce dernier prix soulignant sa position en tant que fournisseur de premier plan de solutions de services d'administration d'actifs sur le marché canadien.

Alexandra DeCata, Communications d'entreprise, CIBC Mellon, 416 643-6126, [email protected]

À propos du magazine Global Finance

Le magazine Global Finance, lancé en 1987, est lu par plus de 50 000 personnes dans 193 pays et territoires. Ses lecteurs comprennent des dirigeants de sociétés et des agents financiers responsables de prendre des décisions financières et stratégiques au sein de multinationales et d'institutions financières. Son site Web, GFMag.com, offre des analyses et des articles qui sont le produit de 38 ans d'expérience dans les marchés financiers internationaux. Son siège social est situé à New York et elle compte des bureaux partout dans le monde. Le magazine Global Finance décerne régulièrement des prix aux banques et autres fournisseurs de services financiers les plus performants. Ces prix sont devenus un symbole d'excellence et de fiabilité au sein du secteur financier à l'échelle mondiale.

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon est une société de placement canadienne qui aide des investisseurs institutionnels canadiens et des investisseurs institutionnels étrangers qui investissent au Canada à gérer leurs actifs financiers pendant l'ensemble du cycle de vie des placements. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon Corporation (BNY) et la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC). CIBC Mellon offre des services de placement éclairés au nom de fonds de placement, de caisses de retraite, de compagnies d'assurance, de banques, de fondations, de fonds en dotation, de sociétés et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. Au 31 mars 2025, les actifs sous garde ou sous administration de CIBC Mellon s'élevaient à plus de 3.1 billions de dollars canadiens. CIBC Mellon fait partie du réseau mondial de BNY qui, au 31 mars 2025, détenait 53.1 billions de dollars américains d'actifs sous garde et sous gestion. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de la Compagnie Trust CIBC Mellon.

