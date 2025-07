Grâce à ses investissements soutenus dans les ressources humaines, la technologie et la force d'exploitation, CIBC Mellon continue d'établir la norme mondiale d'excellence en matière de sous-garde de valeurs.

TORONTO, le 28 juill. 2025 /CNW/ - CIBC Mellon a une fois de plus été nommée meilleure banque sous-gardien de valeurs au monde par le magazine Global Finance dans le cadre du classement des meilleures banques du monde, 2025. Pour la quatrième année consécutive, CIBC Mellon se classe au premier rang mondial pour ce qui est des services de sous-garde de valeurs, confirmant ainsi sa position de chef de file continu dans la prestation de services avancés d'administration d'actifs aux investisseurs institutionnels.

La reconnaissance de CIBC Mellon sera célébrée lors de la cérémonie de remise de prix annuelle de Global Finance le 18 octobre 2025, au National Press Club à Washington, D.C. Les gagnants seront également présentés dans les éditions imprimées et numériques d'octobre du magazine et en ligne à GFFinance.com.

« Cette reconnaissance reflète notre stratégie en action, a déclaré Mal Cullen, chef de la direction, CIBC Mellon. « Nous modernisons la prestation des services d'administration d'actifs en intégrant des outils numériques, en simplifiant l'accès aux données et en offrant des innovations pratiques qui soutiennent directement les résultats des clients. Être nommé meilleur sous-gardien de valeurs au monde pour une quatrième année consécutive témoigne du talent, du dévouement et de l'orientation future de toute notre équipe. »

Nos clients évoluent dans des environnements à haute pression, où la précision, la réactivité et la fiabilité sont non négociables », a déclaré Richard Anton, chef des relations clients chez CIBC Mellon. « En tant que sous-conservateur de leurs actifs au Canada, nous sommes fiers de jouer un rôle d'extension de leurs opérations, en assurant un transfert fluide des actifs, en tenant compte des particularités locales et en répondant aux plus hauts standards en matière de contrôle et de conformité. Cette reconnaissance reflète la rigueur de notre équipe et son engagement à demeurer un maillon fiable au sein d'une chaîne mondiale complexe. »

« Les vastes connaissances locales, l'envergure opérationnelle et les investissements stratégiques dans les TI de CIBC Mellon ont permis au sous-gardien de valeurs de maintenir sa position dominante sur le marché. », a déclaré Joseph Giarraputo, fondateur et directeur de la rédaction de Global Finance. « CIBC Mellon crée de meilleures expériences en matière de données et transforme la façon dont les clients gèrent et analysent leurs données, tout en augmentant la transparence et en améliorant la prise de décisions. »

Les meilleures banques du monde 2025 - Les lauréats mondiaux

Les gagnants ont été sélectionnés en fonction du rendement de la dernière année et d'autres critères, dont la réputation et l'excellence en matière de gestion. Le comité de rédaction de Global Finance a procédé aux sélections en s'appuyant sur les commentaires de dirigeants financiers d'entreprises, d'analystes et de banquiers du monde entier. Les rédacteurs ont également tenu compte des candidatures soumises par les banques pour les prix décernés par Global Finance en 2025 ainsi que des recherches indépendantes pour évaluer une série de facteurs objectifs et subjectifs.

À propos de Global Finance

Le magazine Global Finance, lancé en 1987, est lu par plus de 50 000 personnes dans 193 pays et territoires. Ses lecteurs comprennent des dirigeants de sociétés et des agents financiers responsables de prendre des décisions financières et stratégiques au sein de multinationales et d'institutions financières. Le siège social du magazine est situé à New York et ses plateformes imprimée et en ligne ont une portée mondiale.

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon est une société de placement canadienne qui aide des investisseurs institutionnels canadiens et des investisseurs institutionnels étrangers qui investissent au Canada à gérer leurs actifs financiers pendant l'ensemble du cycle de vie des placements. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon Corporation (BNY) et la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC). CIBC Mellon offre des services de placement éclairés au nom de fonds de placement, de caisses de retraite, de compagnies d'assurance, de banques, de fondations, de fonds en dotation, de sociétés et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. Au 31 mars 2025, les actifs sous-garde ou sous-administration de CIBC Mellon s'élevaient à plus de 3.1 billions de dollars canadiens. CIBC Mellon fait partie du réseau mondial de BNY qui, au 31 mars 2025, avait 53.1 billions de dollars américains d'actifs sous-garde et sous-administration. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de la Compagnie Trust CIBC Mellon.

Personne-ressource pour les médias :

Alexandra DeCata, Communications d'entreprise,

416 643-6126,

[email protected]

SOURCE CIBC Mellon