La chef des opérations honorée parmi 30 leaders qui façonnent les secteurs des régimes de retraite, des avantages sociaux et des investissements institutionnels au Canada.

TORONTO, le 30 mars 2026 /CNW/ - CIBC Mellon a annoncé aujourd'hui que Catherine Thrasher, chef des opérations, a été reconnue comme l'une des femmes d'élite (Elite Women) 2026 par Benefits and Pensions Monitor's (BPM), dans le cadre du rapport annuel de la publication qui souligne l'apport important des femmes chefs de file dans les secteurs des régimes de retraite, des avantages sociaux et des investissements institutionnels au Canada.

Le prix Elite Women de BPM rend hommage aux professionnelles dont le leadership, l'expertise et les initiatives contribuent à façonner l'avenir du secteur.

À titre de chef des opérations de CIBC Mellon, Mme Thrasher supervise un vaste portefeuille comprenant des services de garde, de comptabilité en devises multiples, d'administration de fonds, de tenue de dossiers et de services de prestations de retraite. Forte de plus de 20 ans d'expérience en opérations financières, elle a bâti une carrière axée sur l'excellence opérationnelle, l'innovation et le renforcement des systèmes qui soutiennent les investisseurs institutionnels.

Elle est titulaire des titres CIPM (Certificate in Investment Performance Measurement) et FRM (Financial Risk Manager).

« L'écosystème des régimes de retraite et des avantages sociaux dépend de solides assises opérationnelles. Une grande partie du travail se fait en coulisses, mais il a des conséquences réelles sur les résultats à long terme », a déclaré Catherine Thrasher, chef des opérations, CIBC Mellon. « Je suis reconnaissante de travailler avec des collègues et des clients qui se concentrent sur l'élaboration de systèmes et de pratiques qui continuent de donner de bons résultats dans un contexte de croissance, de complexité et de changement. »

Le rapport Elite Women de BPM met en évidence des leaders dont le travail démontre une crédibilité fondée sur une expertise approfondie, à des responsabilités à grande échelle et un soucis de bâtir des structures et des pratiques qui continuent de fonctionner dans un contexte de croissance, de complexité et de changement.

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon est une société de placement canadienne qui aide des investisseurs institutionnels canadiens et des investisseurs institutionnels étrangers qui investissent au Canada à gérer leurs actifs financiers pendant l'ensemble du cycle de vie des investissements. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon Corporation (BNY) et la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC). CIBC Mellon offre des services de placement éclairés au nom de fonds de placement, de caisses de retraite, de compagnies d'assurance, de banques, de fondations, de fonds en dotation, de sociétés et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. Au 31 décembre 2025, les actifs sous garde et/ou sous administration de CIBC Mellon s'élevaient à plus de 3 400 milliards de dollars canadiens. CIBC Mellon fait partie du réseau mondial de BNY qui, au 31 décembre 2025, avait 59 300 milliards de dollars américains d'actifs sous garde et/ou sous administration. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de la Compagnie Trust CIBC Mellon.

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SOURCE CIBC Mellon