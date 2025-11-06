HALIFAX, NS, le 6 nov. 2025 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX : CHR) a annoncé aujourd'hui la déclaration d'un dividende en espèces de 0,08 $ par action avec droit de vote variable de catégorie A et action avec droit de vote de catégorie B payable le 29 décembre 2025 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 12 décembre 2025.

Le dividende dont il est question ici est un dividende déterminé au Canada. Il peut également être considéré comme un dividende admissible du point de vue fiscal américain; toutefois, les actionnaires sont invités à consulter leur propre conseiller en fiscalité pour confirmer le traitement réservé à ce dividende en vertu de la législation fiscale américaine.

Information prospective

Le présent communiqué renferme de l'information prospective et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (collectivement, l'« information prospective »). L'information prospective peuvent se reconnaître à l'emploi de termes ou d'expressions comme « prévoir », « croire », « pouvoir », « estimer », « s'attendre », « futur », « avoir l'intention de », « faire », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « supposer » et autres termes et expressions semblables, y compris leur forme négative. Les énoncés indiquant l'intention de Chorus de déclarer des dividendes trimestriels futurs, et le montant et le calendrier de ces dividendes, constituent de l'information prospective. L'information prospective comporte des risques, des incertitudes et d'autres facteurs, connus et inconnus, pouvant donner lieu à des écarts importants entre les résultats, le rendement et les réalisations réels et ceux dont il est fait mention dans l'information prospective. Plus particulièrement, toute décision de déclarer et de verser des dividendes dans l'avenir est à l'appréciation du conseil d'administration de Chorus et dépendra de nombreux facteurs, tels que les résultats d'exploitation et la situation financière de Chorus, sa rentabilité, ses flux de trésorerie et d'autres facteurs que les administrateurs de Chorus jugeront appropriés à l'occasion, y compris le respect des clauses restrictives contenues dans les conventions d'emprunt de Chorus. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux décrits dans l'information prospective en raison de risques connus et inconnus, notamment les facteurs susmentionnés, le maintien des facilités de crédit et la dépendance de Chorus à l'égard du contrat d'achat de capacité conclu avec Air Canada, ainsi que les facteurs de risque décrits dans les documents d'information publics de Chorus, qui peuvent être consultés sous son profil dans SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

L'information prospective présentée dans le présent communiqué représente les attentes de Chorus à la date du présent communiqué (ou à la date à laquelle il est indiqué qu'elles ont été formulées) et peut changer après cette date. Chorus décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l'information prospective pour tenir compte de nouveaux éléments d'information, d'événements subséquents ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf dans la mesure où elle y est tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les lecteurs doivent savoir que la liste de facteurs et de risques qui précède n'est pas exhaustive.

Au sujet de Chorus Aviation Inc.

Chorus est une société de portefeuille qui détient les principales filiales en exploitation suivantes : Jazz Aviation, la société aérienne régionale la plus importante au Canada et fournisseur de services aériens régionaux sous la marque Air Canada Express; Voyageur Aviation, un chef de file en matière de services de vols nolisés spécialisés, de modification d'avions, d'approvisionnement en pièces et de soutien en service; Cygnet Aviation Academy, une académie accréditée à l'avant-garde de l'industrie, qui prépare les pilotes à accéder à des postes au sein des sociétés aériennes; et Elisen & associés inc., un fournisseur chef de file de services de génie aérospatial et de certification. Ensemble, les filiales de Chorus offrent des services englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion, notamment : les vols à forfait; le réaménagement, l'ingénierie et les services de certification, la modification, la réaffectation et la transition d'avions; la maintenance des avions et des composants; le démontage et l'approvisionnement en pièces; l'acquisition et la location d'avions; et la formation des pilotes.

Les actions avec droit de vote variable de catégorie A et les actions avec droit de vote de catégorie B de Chorus se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». Les débentures non garanties de premier rang à 5,75 % échéant le 30 juin 2027 de Chorus se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR.DB.C ». Pour de plus amples renseignements sur Chorus, veuillez visiter le www.chorusaviation.com.

