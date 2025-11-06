Points saillants financiers :

Résultat net de 10,7 millions de dollars, comparativement à 18,4 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024.

Résultat net attribuable aux activités poursuivies 1 de 10,7 millions de dollars, comparativement à 19,8 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024 en raison principalement d'une variation des pertes de change latentes de 12,8 millions de dollars.

de 10,7 millions de dollars, comparativement à 19,8 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024 en raison principalement d'une variation des pertes de change latentes de 12,8 millions de dollars. Bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires 2 de 15,4 millions de dollars, comparativement à 11,7 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024, en raison principalement d'une diminution de la charge d'intérêts nette.

de 15,4 millions de dollars, comparativement à 11,7 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024, en raison principalement d'une diminution de la charge d'intérêts nette. Bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires de 0,60 $ par action ordinaire de base, comparativement à 0,43 $ pour le troisième trimestre de 2024.

BAIIA ajusté de 51,6 millions de dollars, comparativement à 53,6 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024.

Flux de trésorerie disponibles de 33,2 millions de dollars, comparativement à 32,4 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024.

Ratio de levier de 1,5, comparativement à 1,4 au 31 décembre 2024, en raison d'une encaisse supplémentaire au 31 décembre 2024 découlant d'un paiement anticipé de 58,9 millions de dollars de produits se rapportant au mois de janvier 2025.

HALIFAX, NS, le 6 nov. 2025 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX : CHR) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du troisième trimestre de 2025.

« Les résultats de Chorus au troisième trimestre témoignent d'un rendement financier solide, de la priorité claire accordée à la création de valeur pour les actionnaires et de la mise en œuvre continue de nos priorités stratégiques, » a déclaré Colin Copp, président et chef de la direction de Chorus. « Nous avons inscrit un bénéfice et des flux de trésorerie élevés ce trimestre, compte tenu de Jazz qui génère un bénéfice stable et prévisible et de Voyageur qui accélère sa transition vers des domaines à marges plus élevées dans la défense, la vente de pièces et les travaux spécialisés de maintenance et de révision. Notre concentration stratégique sur ces domaines correspond à un choix accéléré de délaisser l'activité sensible sur le plan géopolitique que sont les vols à forfait spécialisés. »

« Toujours dans l'optique de créer de la valeur pour les actionnaires, nous avons récemment annoncé une offre publique de rachat importante visant à racheter jusqu'à concurrence de 50,0 millions de dollars de nos actions ordinaires, avons racheté nos débentures de série B et avons conclu des ententes pour vendre neuf appareils Dash 8-400 devant prochainement être retirés du contrat d'achat de capacité avec Jazz en contrepartie d'une somme de 62,0 millions de dollars américains », a noté M. Copp. « À cela s'ajoute le fait que nous avons commencé à verser un dividende trimestriel en espèces de 0,08 $ par action ordinaire et avons racheté pour 35,2 millions de dollars d'actions ordinaires depuis le début de l'exercice. »

« Ce trimestre, nous avons eu le plaisir d'accueillir au sein de Chorus l'équipe d'Elisen, acquisition qui nous permet de mieux tabler sur nos complémentarités en matière de génie spécialisé ainsi que dans le secteur contractuel de la défense », a indiqué M. Copp.

___________________________________ 1 Les résultats des activités abandonnées (secteur LAR) ont été exclus des résultats de la période précédente, à l'exception du résultat net (de la perte nette), conformément à l'IFRS 5. Les montants présentés et examinés dans le présent communiqué sont tirés des activités poursuivies, sauf indication contraire. 2 Ces expressions sont des mesures financières non conformes aux PCGR ou des ratios non conformes aux PCGR qui ne sont pas des mesures reconnues pour la présentation des états financiers selon les PCGR. En conséquence, elles n'ont pas de signification normalisée, ne peuvent pas être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs et ne peuvent pas être substituées à des résultats obtenus selon les PCGR ni considérées comme supérieures aux résultats obtenus selon les PCGR. Se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR » pour de plus amples renseignements.

Résumé du troisième trimestre

Au troisième trimestre de 2025, Chorus a dégagé un BAIIA ajusté des activités poursuivies de 51,6 millions de dollars, en baisse de 2,0 millions de dollars par rapport au troisième trimestre de 2024, principalement en raison de ce qui suit :

une diminution de 2,5 millions de dollars des produits tirés de la location d'appareils aux termes du CAC principalement attribuable à une variation des tarifs de location de certains appareils, compensée en partie par un taux de change plus élevé avec le dollar américain;

une baisse des ventes de pièces, des vols à forfait et des services de MRR de Voyageur;

une diminution de 0,4 million de dollars des dépenses capitalisées au titre des travaux de maintenance et de révision importants sur des appareils détenus en propriété, le tout compensé en partie par ce qui suit :

une diminution des charges administratives générales attribuable principalement à une diminution des frais généraux.

Le résultat net ajusté attribuable aux activités poursuivies s'est établi à 15,4 millions de dollars pour le trimestre, soit une augmentation de 3,7 millions de dollars comparativement au troisième trimestre de 2024, principalement en raison de ce qui suit :

une diminution de 5,7 millions de dollars de la charge d'intérêts nette, liée surtout au remboursement des débentures de série A à leur échéance, au rachat partiel des débentures de série B et des débentures de série C au premier trimestre de 2025 et à l'absence de prélèvement au cours du trimestre actuel sur la facilité de crédit d'exploitation;

une variation favorable de 1,4 million de dollars du résultat lié au change, le tout compensé en partie par ce qui suit :

la diminution de 2,0 millions de dollars susmentionnée du BAIIA ajusté;

une augmentation de 1,3 million de dollars de la charge d'impôts sur le résultat.

Le résultat net des activités poursuivies s'est établi à 10,7 millions de dollars, en baisse de 9,1 millions de dollars par rapport au troisième trimestre de 2024, principalement en raison de ce qui suit :

une variation défavorable de 12,8 millions de dollars du résultat net latent lié au change, compensée en partie par ce qui suit :

l'augmentation susmentionnée de 3,7 millions de dollars du résultat net ajusté.

Résumé de l'exercice à ce jour

Chorus a dégagé un BAIIA ajusté des activités poursuivies de 159,8 millions de dollars pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2025, soit une augmentation de 1,7 million de dollars comparativement à l'exercice précédent, en raison surtout de ce qui suit :

une hausse des ventes de pièces, des vols à forfait et des services de MRR de Voyageur;

une diminution de 2,8 millions de dollars de la rémunération fondée sur des actions en raison de la reconnaissance de l'acquisition immédiate des droits à l'égard de certaines unités d'actions incessibles au deuxième trimestre de 2024 dans le cadre de la vente du secteur LAR et la variation de la juste valeur du swap sur rendement total compensée par une hausse du cours des actions ordinaires;

une diminution des charges administratives générales attribuable principalement à une diminution des frais généraux; le tout compensé en partie par ce qui suit :

une diminution de 6,7 millions de dollars des produits tirés de la location d'appareils aux termes du CAC principalement attribuable à une variation des tarifs de location de certains appareils, compensée en partie par un taux de change plus élevé avec le dollar américain;

une diminution de 3,3 millions de dollars des dépenses capitalisées au titre des travaux de maintenance et de révision importants sur des appareils détenus en propriété.

Le résultat net ajusté des activités poursuivies de 48,0 millions de dollars, en hausse de 12,9 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent, en raison surtout de ce qui suit :

une augmentation de 1,7 million de dollars du BAIIA ajusté comme cela est décrit ci-dessus;

une diminution de 16,5 millions de dollars de la charge d'intérêts nette, liée surtout au remboursement des débentures de série A à leur échéance, au rachat partiel des débentures de série B et des débentures de série C au premier trimestre de 2025 et à l'absence de prélèvement au cours du trimestre actuel sur la facilité de crédit d'exploitation; le tout compensé en partie par ce qui suit :

une augmentation de 2,4 millions de dollars de la charge d'impôts sur le résultat en raison principalement de l'augmentation du BAI, ajustée afin d'éliminer les gains de change non réalisés non imposables et certaines charges non déductibles, le tout compensé en partie par un produit d'impôt sur le résultat de 3,1 millions de dollars lié à des reports rétrospectifs d'une perte autre qu'en capital découlant d'impôt payé au rachat d'actions privilégiées;

une augmentation de 2,4 millions de dollars de la dotation aux amortissements découlant surtout des dépenses d'investissement;

une variation défavorable de 0,5 million de dollars du résultat lié au change.

Le résultat net attribuable aux activités poursuivies de 62,0 millions de dollars, en hausse de 28,4 millions de dollars comparativement à l'exercice précédent principalement en raison de ce qui suit :

l'augmentation de 12,9 millions de dollars du résultat net ajusté dont il a été question plus haut;

une variation favorable de 15,5 millions de dollars du résultat net latent lié au change.

Le bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires tiré des activités poursuivies s'est établi à 48,0 millions de dollars, en hausse de 30,7 millions de dollars comparativement à l'exercice précédent, principalement en raison de ce qui suit :

l'augmentation de 12,9 millions de dollars du résultat net ajusté dont il a été question plus haut;

l'élimination des dividendes de 17,8 millions de dollars sur les actions privilégiées en raison du rachat des actions privilégiées.

Analyse financière consolidée

La présente rubrique fournit des informations détaillées et une analyse du rendement des activités poursuivies de Chorus pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2025 comparativement aux périodes correspondantes de l'exercice précédent.

(non audités) ( en milliers de dollars canadiens ) Trimestres clos les 30 septembre Neuf mois clos les 30 septembre 2025 2024(1) Variation Variation 2025 2024(1) Variation Variation $ $ $ % $ $ $ %

















Produits d'exploitation 323 567 341 987 (18 420) (5,4) 996 308 1 051 799 (55 491) (5,3) Charges d'exploitation 298 720 315 056 (16 336) (5,2) 917 679 972 457 (54 778) (5,6)

















Résultat d'exploitation 24 847 26 931 (2 084) (7,7) 78 629 79 342 (713) (0,9) Charge d'intérêts nette (3 151) (8 810) 5 659 (64,2) (10 404) (26 906) 16 502 (61,3) Profit (perte) de change (5 213) 6 218 (11 431) (183,8) 7 200 (7 842) 15 042 (191,8) Profit lié aux immobilisations corporelles -- 5 (5) (100,0) 10 20 (10) (50,0)

















Résultat avant impôt sur le résultat 16 483 24 344 (7 861) (32,3) 75 435 44 614 30 821 69,1 Charge d'impôt sur le résultat (5 817) (4 542) (1 275) 28,1 (13 399) (10 952) (2 447) 22,3

















Résultat net tiré des activités poursuivies 10 666 19 802 (9 136) (46,1) 62 036 33 662 28 374 84,3 Perte nette découlant des activités abandonnées après impôt -- (1 392) 1 392 (100,0) -- (183 515) 183 515 (100,0) Résultat net (perte nette) 10 666 18 410 (7 744) (42,1) 62 036 (149 853) 211 889 (141,4) Résultat net (perte nette) attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle -- (1 352) 1 352 (100,0) -- 1 039 (1 039) (100,0) Résultat net (perte nette) attribuable aux actionnaires 10 666 19 762 9 096 46,0 62 036 (150 892) 212 928 (141,1)

















BAIIA ajusté(2) 51 569 53 559 (1 990) (3,7) 159 759 158 047 1 712 1,1 BAI ajusté(2) 21 182 16 239 4 943 30,4 61 355 46 056 15 299 33,2 Résultat net ajusté(2) 15 365 11 697 3 668 31,4 47 956 35 104 12 852 36,6

(1) Les résultats des activités abandonnées (secteur LAR) ont été exclus des résultats de la période précédente, à l'exception du résultat net (de la perte nette), conformément à l'IFRS 5. Les montants présentés et examinés dans le présent communiqué sont tirés des activités poursuivies, sauf indication contraire. (2) Ces expressions sont des mesures financières non conformes aux PCGR qui ne sont pas des mesures reconnues pour la présentation des états financiers selon les PCGR. En conséquence, elles n'ont pas de signification normalisée, ne peuvent pas être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs et ne peuvent pas être substituées à des résultats obtenus selon les PCGR ni considérées comme supérieures aux résultats obtenus selon les PCGR.

Perspectives

(Se reporter à la rubrique « Information prospective » ci-après.)

Le texte qui suit renferme de l'information prospective. Les présentes perspectives sont présentées dans le but de fournir de l'information sur les attentes actuelles à l'égard des activités de Jazz en 2025 et en 2026 et des produits de Voyageur pour 2025. Ces informations pourraient ne pas se prêter à d'autres fins.

Au troisième trimestre de 2025, Voyageur a accéléré davantage sa transition vers des secteurs à marges plus élevées tels que les contrats dans le secteur de la défense, la vente de pièces et les travaux spécialisés de maintenance et de révision, tout en réduisant ses activités à marges plus faibles de vols à forfait, touchées par des facteurs géopolitiques. Par conséquent, pour l'exercice devant clore le 31 décembre 2025, il est prévu que les produits autonomes de Voyageur se situent entre 140,0 millions de dollars et 145,0 millions de dollars (y compris la somme de 8,0 millions de dollars à titre de produits intersociétés) comparativement à la cible d'environ 150,0 millions de dollars (y compris la somme de 8,0 millions de dollars à titre de produits intersociétés) annoncée dans le cadre de la présentation faite lors de la journée des investisseurs de Chorus en 2023. La réduction de la prévision au chapitre des produits est compensée par une augmentation de la marge bénéficiaire d'exploitation de Voyageur d'environ 100 points de base, laquelle passe ainsi de 7,25 % pour l'exercice clos le 31 décembre 2024 à 8,25 % pour les neuf mois clos le 30 septembre 2025. Compte tenu de l'importance qu'accorde Voyageur à l'amélioration de ses marges d'exploitation, deux appareils qu'elle utilisait dans le cadre de ses activités de vols à forfait à marges plus faibles doivent être vendus ou désassemblés.

Le CAC prévoit des marges fixes pour Jazz, indépendamment du nombre d'heures de vol. En conséquence, les variations du nombre d'heures de vol ne devraient pas avoir d'incidence sur les résultats de Jazz. En outre, Jazz reçoit une contrepartie pour les appareils loués aux termes du CAC qui génère des flux de trésorerie disponibles prévisibles. Les appareils de Jazz sont assortis d'un emprunt amortissable qui sera entièrement remboursé à la fin de la période de location initiale aux termes du CAC. À la fin de chaque contrat de location, Jazz prolongera le contrat de location, vendra l'appareil ou le désassemblera. Les contrats de location ultérieurs relatifs aux appareils continueront à produire des flux de trésorerie disponibles prévisibles à des taux inférieurs; cependant, ces appareils ne seront pas grevés.



Prévisions annuelles(1) (non audités) (en milliers de dollars canadiens) 2025 $ 2026(2) $ Marge fixe(3) 59 600 43 900 Location d'appareils aux termes du CAC



Produits(4) 123 000 104 000 Paiement de la dette à long terme et des intérêts 81 000 70 000 Total de la marge fixe et de la location d'appareils aux termes du CAC, après le paiement de la dette à long terme et des intérêts 101 600 77 900 Appareils détenus en propriété exclusive loués aux termes du CAC (fin de la période)(4) 45 39 Appareils détenus en propriété exclusive loués aux termes du CAC disponibles à la vente ou pour une nouvelle location (fin de la période)(4) 3 6

(1) Les prévisions sont établies en fonction d'un taux de change de 1,3800 pour le quatrième trimestre de 2025 et de 1,3500 pour 2026 utilisé pour convertir les dollars américains en dollars canadiens. (2) Comprend des tarifs de location pour 12 appareils Dash 8-400 en 2026, dont les contrats de location sont prolongés jusqu'en 2030. (3) La marge fixe diminuera pour atteindre au moins 59,6 millions de dollars en 2025 et au moins 43,9 millions de dollars en 2026, sans autre changement par la suite. (4) Contrats de location de trois appareils Dash 8-400 qui viennent à échéance à la fin de 2025 et ceux de six appareils Dash 8-400 qui viennent à échéance au milieu de 2026. Chorus a conclu des ententes visant à vendre ces neuf avions dont la clôture est prévue au quatrième trimestre de 2025 pour trois de ceux-ci et entre mars et juillet 2026 pour six de ceux-ci, sous réserve de conditions de clôture d'usage de même que de la survenance de certains événements d'entretien prévus par contrat.

Portefeuille d'appareils loués aux termes du CAC

Flotte d'appareils comptant actuellement 48 appareils détenus en propriété exclusive et cinq moteurs de rechange

Valeur comptable nette actuelle de 746,3 millions de dollars

Produits de location contractuels futurs de 321,9 millions de dollars américains 1,2

Âge moyen pondéré actuel de la flotte d'appareils de 9,2 ans 3

Durée résiduelle moyenne pondérée actuelle des contrats de location de 4,2 ans 3

Dette à long terme de 282,4 millions de dollars (202,9 millions de dollars américains)

La totalité de la dette est à taux fixe

Coût d'emprunt moyen pondéré actuel de 3,30 %

1. Se reporter à la rubrique « Information prospective » ci-après. 2. Les estimations sont fondées sur les tarifs de location convenus dans le CAC. 3. L'âge de la flotte d'appareils et la durée résiduelle des contrats de location sont calculés d'après la valeur comptable nette moyenne pondérée des appareils.

Appareils visés

Les appareils visés réels et prévus aux termes du CAC pour les exercices 2025 à 2026 sont les suivants :





Nombre réel Variation Prévisions Variation Prévisions (non audités) 30 septembre 2025 2025 2025 2026 2026













Dash 8-400 Appareils loués aux termes du CAC 34 (3) 31 (6) 25

Autres appareils visés 5 -- 5 (5) --



39 (3) 36 (11) 25













CRJ900 Appareils loués aux termes du CAC 14 -- 14 -- 14

Autres appareils visés 21 -- 21 (5) 16



35 -- 35 (5) 30













CRJ200 Appareils loués aux termes du CAC -- -- -- -- --

Autres appareils visés(1) 8 -- 8 (8) --



8 -- 8 (8) --













E175 Appareils loués aux termes du CAC -- -- -- -- --

Autres appareils visés 25 -- 25 -- 25



25 -- 25 -- 25













Total Appareils loués aux termes du CAC(2)(3) 48 (3) 45 (6) 39

Autres appareils visés 59 -- 59 (18) 41



107 (3) 104 (24) 80

(1) En date du 30 septembre 2025, les 8 appareils CRJ200 sont non opérationnels aux termes du CAC. (2) Après 2026, les 39 appareils détenus en propriété loués aux termes du CAC ont des dates d'échéance entre 2027 à 2033. Air Canada déterminera la composition de la flotte d'appareils visés à la condition que celle-ci soit constituée d'au moins 80 appareils de 75 à 78 sièges. À mesure que les contrats de location des appareils détenus en propriété arriveront à échéance, la flotte d'au moins 80 appareils visés sera composée d'appareils détenus en propriété dont le contrat de location aura été prolongé et/ou d'autres appareils visés provenant d'Air Canada. (3) Les dates d'échéance des contrats de location des appareils détenus en propriété sont les suivantes : Dash 8-400 : 6 échéances en novembre 2027; 7 échéances en 2028 et 12 échéances en 2030; et pour les CRJ900 : 5 échéances en 2028; 8 échéances en 2032 et 1 échéance en 2033.

Jazz a entamé la phase initiale d'un vaste programme de rénovation de la cabine des avions exploités sous la marque Air Canada Express. Ce programme de rénovation comprend une connexion Wi-Fi améliorée, des compartiments de rangement supérieur plus spacieux, de nouveaux sièges légers, une alimentation électrique intégrée aux sièges et un rafraîchissement de l'intérieur de la cabine des appareils E-175 et CRJ900. En outre, un certain nombre d'appareils Dash 8-400 seront équipés d'une connexion Wi-Fi pour le service de l'aéroport Billy Bishop à Toronto, en plus du fait que, comme annoncé précédemment par Jazz en mai 2024, de nouveaux sièges légers seront installés sur sa flotte Dash 8-400 dans le cadre d'une initiative de réduction des émissions. La totalité des 39 appareils détenus en propriété et loués dans le cadre du CAC après 2026 sont inclus dans ce programme de rénovation de la cabine des passagers, dont tous les coûts seront pris en charge par Air Canada.

Dépenses d'investissement

En 2025, les dépenses d'investissement devraient s'établir comme suit :

(non audités) (en milliers de dollars canadiens) Prévisions annuelles pour 2025 $ Dépenses d'investissement, compte non tenu des achats d'appareils 18 000 à 23 000 Travaux de maintenance et de révision importants inscrits à l'actif(1) 10 000 à 15 000 Achats d'appareils et améliorations 4 500 à 9 500

32 500 à 47 500

(1) Les montants prévus pour 2025 tiennent compte de dépenses comprises entre 5,0 millions de dollars et 9,0 millions de dollars qui devraient être incluses dans les coûts contrôlables et récupérés par le biais de ceux‑ci.

Utilisation de termes définis

Les termes clés utilisés dans le présent communiqué sans y être définis ont le sens qui leur est donné dans le rapport de gestion daté du 6 mai 2025 et qui peut être consulté sur le site Web de Chorus ( www.chorusaviation.com ) et sous le profil de Chorus sur SEDAR+ ( www.sedarplus.ca ). Dans le présent communiqué, le terme « actionnaires » désigne uniquement les porteurs d'actions ordinaires.

Conférence téléphonique et diffusion Web audio à l'intention des investisseurs

Chorus tiendra une conférence téléphonique à 9 h, heure de l'Est, le vendredi 7 novembre 2025, afin d'analyser les résultats financiers du troisième trimestre de 2025. Il sera possible de participer à la conférence en composant le 1-888-699-1199. La conférence sera diffusée simultanément sur le Web, en mode audio à l'adresse https://app.webinar.net/yJ2QxyORmj8 .

Il s'agit d'une diffusion Web en mode audio seulement.

La conférence téléphonique diffusée sur le Web sera archivée sur le site Web de Chorus, à l'adresse www.chorusaviation.com sous Investors > Reports (en anglais seulement). Il sera également possible de l'écouter en différé jusqu'à minuit, heure de l'Est, le 14 novembre 2025, en composant le 1-888-660‑6345 (sans frais), et en entrant le code d'accès 29417 #.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR

Le présent communiqué présente plusieurs mesures financières et ratios non conformes aux PCGR qui complètent l'analyse des résultats de Chorus. Chorus utilise ces mesures non conformes aux PCGR pour évaluer le rendement. Ces mesures non conformes aux PCGR sont en général des mesures numériques du rendement financier, de la situation financière ou des flux de trésorerie de Chorus qui incluent ou excluent des sommes de la mesure conforme aux PCGR pouvant le mieux servir de comparaison. En conséquence, ces mesures ne sont pas reconnues pour la présentation des états financiers aux termes des PCGR, elles n'ont pas de signification normalisée, ne peuvent pas être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres entités et ne peuvent pas être substituées à des résultats obtenus selon les PCGR ni considérées comme supérieures aux résultats obtenus selon les PCGR. Pour de plus amples renseignements sur les mesures non conformes aux PCGR utilisées dans le présent communiqué, se reporter à la rubrique 17 (Mesures financières non conformes aux PCGR) du rapport de gestion et qui peut être consulté sur le site Web de Chorus (www.chorusaviation.com) et sous le profil de Chorus sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca). Un rapprochement des mesures non conformes aux PCGR et des mesures conformes aux PCGR qui s'y rapprochent le plus est présenté ci-après.

Résultat net ajusté, BAI ajusté, BAIIA ajusté

(non audités) (en milliers de dollars canadiens) Trimestres clos les 30 septembre Neuf mois clos les 30 septembre 2025 $ 2024(1) $ Variation $ 2025 $ 2024(1) $ Variation $













Résultat net (perte nette) 10 666 18 410 (7 744) 62 036 (149 853) 211 889 Déduire : Perte nette découlant des activités abandonnées, après impôt -- (1 392) 1 392 -- (183 515) 183 515 Résultat net tiré des activités poursuivies 10 666 19 802 (9 136) 62 036 33 662 28 374 Ajouter (déduire) les éléments suivants pour obtenir le résultat net ajusté











Perte (profit) de change latent 4 699 (8 105) 12 804 (14 080) 1 442 (15 522) Résultat net ajusté 15 365 11 697 3 668 47 956 35 104 12 852 Ajouter (déduire) les éléments suivants pour obtenir le BAI ajusté











Charge d'impôt sur le résultat 5 817 4 542 1 275 13 399 10 952 2 447 BAI ajusté 21 182 16 239 4 943 61 355 46 056 15 299 Ajouter (déduire) les éléments suivants pour obtenir le BAIIA ajusté











Charge d'intérêts nette 3 151 8 810 (5 659) 10 404 26 906 (16 502) Dotations aux amortissements, sauf la dépréciation 26 722 26 628 94 81 130 78 705 2 425 Perte de change 514 1 887 (1 373) 6 880 6 400 480 Profit à la cession d'immobilisations corporelles -- (5) 5 (10) (20) 10

30 387 37 320 (6 933) 98 404 111 991 (13 587) BAIIA ajusté 51 569 53 559 (1 990) 159 759 158 047 1 712

(1) Les résultats des activités abandonnées (secteur LAR) ont été exclus des résultats de la période précédente, à l'exception du résultat net (de la perte nette), conformément à l'IFRS 5. Les montants présentés et examinés dans le présent communiqué sont tirés des activités poursuivies, sauf indication contraire.

Bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires par action ordinaire

Le bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires par action ordinaire est une mesure utilisée par Chorus pour évaluer le rendement et il correspond au résultat net ajusté moins la participation ne donnant pas le contrôle et les dividendes déclarés sur les actions privilégiées, compte non tenu du MDCI.

(non audités) ( en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action ) Trimestres clos les 30 septembre Neuf mois clos les 30 septembre 2025 $ 2024(1) $ Variation $ 2025 $ 2024(1) $ Variation $ Résultat net ajusté tiré des activités poursuivies 15 365 11 697 3 668 47 956 35 104 12 852 Ajouter (déduire) les éléments suivants pour obtenir le bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires











Dividendes déclarés sur les actions privilégiées -- -- -- -- (17 827) 17 827 Bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires - activités poursuivies 15 365 11 697 3 668 47 956 17 277 30 679 Bénéfice ajusté pro forma attribuable aux actionnaires ordinaires par action ordinaire de base - activités poursuivies 0,60 0,43 0,17 1,83 0,63 1,20

(1) Les résultats des activités abandonnées (secteur LAR) ont été exclus des résultats de la période précédente, à l'exception du résultat net (de la perte nette), conformément à l'IFRS 5. Les montants présentés et examinés dans le présent communiqué sont tirés des activités poursuivies, sauf indication contraire.

Ratio de levier

Le ratio de levier financier est utilisé par Chorus pour évaluer son levier financier. Le ratio de levier financier correspond à la dette nette divisée par le BAIIA ajusté des 12 derniers mois. La direction estime que le ratio de levier financier est un ratio utile dans la surveillance et la gestion des niveaux d'endettement. En outre, comme le levier financier est une mesure fréquemment analysée dans le cas des sociétés ouvertes, Chorus calcule cette donnée afin d'aider les lecteurs dans leur analyse. Le ratio de levier financier ne doit pas être interprété comme une mesure des flux de trésorerie. La dette nette est une composante clé de la gestion du capital pour Chorus et constitue une mesure dont la direction prend acte.

(non audités) ( en milliers de dollars canadiens ) 30 septembre 2025 31 décembre 2024(1) Variation $ $ $ Dette à long terme et obligations locatives (y compris la tranche courante) 345 440 516 379 (170 939) Déduire :





Trésorerie (26 537) (222 216) 195 679 Dette nette ajustée 318 903 294 163 24 740 BAIIA ajusté(1) 210 749 209 037 1 712 Ratio de levier financier 1,5 1,4 0,1

(1) Les résultats des activités abandonnées (secteur LAR) ont été exclus des résultats de la période précédente, à l'exception du résultat net (de la perte nette), conformément à l'IFRS 5. Les montants présentés et examinés dans le présent communiqué sont tirés des activités poursuivies, sauf indication contraire.

Flux de trésorerie disponibles

Les flux de trésorerie disponibles, mesure non conforme aux PCGR, sont utilisés comme un indicateur de la solidité et de la performance financières. Chorus estime que cette mesure est utile en tant qu'indicateur de sa capacité à assurer le service de sa dette, à remplir d'autres obligations courantes, à réinvestir dans la Société et à restituer du capital aux actionnaires ordinaires. Les lecteurs doivent savoir que les flux de trésorerie disponibles ne représentent pas les flux de trésorerie résiduels disponibles pour des dépenses discrétionnaires.

Les flux de trésorerie disponibles s'entendent des entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation, déduction faite des variations nettes des soldes hors trésorerie liés aux activités d'exploitation, des dépenses d'investissement, compte non tenu des achats d'appareils et des améliorations. Par suite de la vente du secteur LAR en décembre 2024, les ventes d'actifs ne sont plus considérées comme faisant partie du cours normal des activités de Chorus. Par conséquent, le produit net provenant des ventes d'actifs n'est plus inclus dans les flux de trésorerie disponibles.

Le tableau suivant présente un rapprochement des flux de trésorerie disponibles et des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, qui constituent la mesure financière la plus comparable calculée et présentée conformément aux PCGR :

(non audités) ( en milliers de dollars canadiens ) Trimestres clos les 30 septembre Neuf mois clos les 30 septembre 2025 2024 (1) Variation 2025 2024 (1) Variation $ $ $ $ $ $ Flux de trésorerie provenant des activités poursuivies 39 219 27 657 11 562 39 534 151 707 (112 173) Ajouter (déduire)











Variation nette des soldes hors trésorerie liés à l'exploitation 5 135 12 725 (7 590) 91 984 (37 887) 129 871 Dépenses d'investissement, compte non tenu des achats appareils (6 133) (3 769) (2 364) (12 857) (9 303) (3 554) Travaux de maintenance et de révision importants inscrits à l'actif (5 039) (4 166) (873) (10 335) (13 212) 2 877 Flux de trésorerie disponibles 33 182 32 447 735 108 326 91 305 17 021

(1) Les résultats des activités abandonnées (secteur LAR) ont été exclus des résultats de la période précédente, à l'exception du résultat net (de la perte nette), conformément à l'IFRS 5. Les montants présentés et examinés dans le présent communiqué sont tirés des activités poursuivies, sauf indication contraire.

Rendement des capitaux propres ajusté

Le rendement des capitaux propres ajusté est une mesure financière non conforme aux PCGR utilisée pour évaluer la rentabilité d'une entreprise et son efficacité à générer des profits. Le rendement des capitaux propres ajusté est calculé en déduisant la participation ne donnant pas le contrôle et les dividendes déclarés sur les actions privilégiées du résultat net ajusté de Chorus, compte non tenu du MDCI, divisés par les capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires, compte non tenu de la participation ne donnant pas le contrôle, les actions privilégiées et la trésorerie.

(non audités) ( en milliers de dollars canadiens ) 12 derniers mois clos les





30 sept. 2025 31 déc. 2024 Variation $ $ $







Résultat net ajusté tiré des activités poursuivies(1) 57 298 44 446 12 852 Ajouter (déduire) les éléments suivants pour obtenir le bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires





Dividendes déclarés sur les actions privilégiées, compte non tenu du MDCI(2) -- (17 827) 17 827 Bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires(2) 57 298 26 619 30 679







Capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires, compte non tenu de la trésorerie





Capitaux propres moyens 599 943 896 209 (296 266) Ajouter (déduire) les éléments suivants pour obtenir les capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires, compte non tenu de la trésorerie





Moyenne de la participation ne donnant pas le contrôle (44 456) (43 293) (1 163) Moyenne des actions privilégiées -- (187 609) 187 609 Moyenne de la trésorerie(1) (25 102) (126 385) 101 283

530 385 538 922 (8 537) Rendement des capitaux propres ajusté(1) 10,8 % 4,9 % 5,9 %

(1) Les résultats des activités abandonnées (secteur LAR) ont été exclus des résultats de la période précédente, à l'exception du résultat net (de la perte nette), conformément à l'IFRS 5. Les montants présentés et examinés dans le présent communiqué sont tirés des activités poursuivies, sauf indication contraire. (2) Le bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires ne tient pas compte du paiement de 91,2 millions de dollars au titre du MDCI en décembre 2024, car les actions privilégiées ont été rachetées par anticipation en raison de la vente du secteur LAR.

Information prospective

Le présent communiqué renferme de l'information prospective et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (collectivement, l'« information prospective »). L'information prospective se reconnaît à l'emploi de termes ou d'expressions comme « cibler », « prévoir », « croire », « pouvoir », « estimer », « s'attendre », « avoir l'intention de », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « supposer » et autres termes semblables, y compris leur forme négative. Toutes les informations et tous les énoncés, sauf les énoncés portant sur des faits historiques, sont de nature prospective, sont fondés sur diverses attentes et hypothèses sous-jacentes qui sont assujettis à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs, connus et inconnus, pouvant donner lieu à des écarts importants entre les résultats, le rendement et les réalisations réels futurs et ceux dont il est fait mention dans l'information prospective. En conséquence, rien ne garantit la véracité et l'exactitude de l'information prospective présentée dans le présent communiqué.

Vous trouverez des exemples d'information prospective dans le présent communiqué à la rubrique « Perspectives », ainsi que dans les énoncés concernant le rendement futur de Chorus, la probabilité future du CAC, les perspectives de croissance de Chorus (y compris la croissance de Voyageur) et sa capacité à restituer du capital aux actionnaires ordinaires (y compris sous forme de dividendes ou au moyen de rachats d'actions). Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans l'information prospective pour un certain nombre de raisons, y compris les variations de la conjoncture du secteur de l'aviation et de la conjoncture économique; l'émergence de litiges avec des cocontractants (notamment relativement au CAC); une détérioration de la situation financière d'Air Canada; l'incapacité de Jazz de recouvrer complètement tous les coûts contrôlables au moyen des produits à coûts contrôlables, l'incapacité de Voyageur de réaliser des possibilités de croissance éventuelle; tout défaut par Chorus à ses clauses restrictives; la dépréciation des actifs; les modifications apportées aux lois; les litiges; l'imposition de tarifs sur les exportations ou les importations canadiennes, ou des modifications défavorables aux ententes commerciales existantes et/ou aux relations; ainsi que les facteurs de risque dont il est question dans la notice annuelle de Chorus datée du 19 février 2025 et dans les documents d'information publics de Chorus, disponibles sous son profil dans SEDAR+ à www.sedarplus.ca .

L'information prospective figurant dans le présent communiqué représente les attentes de Chorus à la date du présent communiqué (ou à la date à laquelle elle est autrement déclarée avoir été établie) et peut changer après cette date. Chorus décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l'information prospective pour tenir compte de nouveaux éléments d'information, d'événements subséquents ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf dans la mesure où elle y est tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les lecteurs doivent savoir que la liste de facteurs et de risques qui précède n'est pas exhaustive.

À propos de Chorus Aviation Inc.

Chorus est une société de portefeuille qui est propriétaire des principales filiales en exploitation suivantes : Jazz Aviation, la société aérienne régionale la plus importante au Canada et le fournisseur de services aériens régionaux sous la marque Air Canada Express; Voyageur Aviation, un chef de file en matière de services de vols nolisés spécialisés, de modification d'appareils, d'approvisionnement en pièces et de soutien en service; Cygnet Aviation Academy, une académie accréditée à l'avant‑garde de l'industrie, qui prépare les pilotes à accéder à des postes au sein des sociétés aériennes et Elisen & associés inc., un fournisseur chef de file de services de génie aérospatial et de certification. Ensemble, les filiales de Chorus offrent des services englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un appareil, notamment : les vols à forfait; le réaménagement, l'ingénierie, la modification, l'adaptation et la transition; les vols à forfait; la maintenance des appareils et des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces; l'acquisition et la location; en plus d'assurer la formation de pilotes.

Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». Les débentures non garanties de premier rang à 5,75 % échéant le 30 juin 2027 de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR.DB.C ». Pour obtenir de plus amples renseignements sur Chorus, veuillez vous rendre à l'adresse www.chorusaviation.com .

SOURCE Chorus Aviation Inc.

