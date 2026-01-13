HALIFAX, NS , le 13 janv. 2026 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX : CHR) présentera les résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2025 le vendredi 13 février 2026.

Voici les détails.

Conférence téléphonique sur le bénéfice du quatrième trimestre et de l'exercice

Colin Copp, président et chef de la direction, et Gary Osborne, chef des Affaires financières, présenteront les résultats du quatrième trimestre et de l'exercice et répondront aux questions des analystes. Les médias pourront accéder à cette conférence en mode écoute seulement.

Date : Vendredi 13 février 2026



Heure : 10 h (HA) | 9 h (HE)



Par téléphone : Pour participer à la conférence téléphonique sans l'aide d'un opérateur, vous pouvez vous inscrire et entrer votre numéro de téléphone à https://emportal.ink/4r6M33V. Vous recevrez alors un appel automatisé instantané.

Vous pouvez aussi composer le 1 888 699-1199 pour qu'un opérateur vous connecte à la conférence. Veuillez prévoir 10 minutes pour vous y connecter de cette manière.



Par webdiffusion audio : https://app.webinar.net/LV26kaxqB0n



En rattrapage : Vous pourrez écouter la conférence en rattrapage, sans frais, environ deux heures après celle-ci et jusqu'à minuit (HE) le 20 février 2026 au 1 888 660-6345. Code d'accès : 38667# (touche dièse).

Demande de renseignements des médias: [email protected], www.chorusaviation.com