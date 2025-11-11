HALIFAX, NS, le 11 nov. 2025 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (TSX: CHR) (« Chorus » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui les résultats définitifs de son offre publique de rachat importante (l'« offre ») visant le rachat aux fins d'annulation d'un montant maximal de 50 millions de dollars de ses actions avec droit de vote variable de catégorie A et de ses actions avec droit de vote de catégorie B (collectivement, les « actions »). L'offre a expiré à 17 h (heure de Toronto) le 10 novembre 2025. Tous les montants figurant dans le présent communiqué sont exprimés en dollars canadiens.

Au total, la Société a pris en livraison et elle rachètera à des fins d'annulation 2 061 855 actions au prix de rachat de 24,25 $ par action (le « prix de rachat »), pour un prix de rachat global d'environ 50 millions de dollars, compte non tenu des frais de l'offre. En date du 25 septembre 2025, soit le dernier jour de bourse complet avant la date à laquelle l'offre a été annoncée publiquement, les actions rachetées aux fins d'annulation aux termes de l'offre représentent environ 8,1 % du nombre total des actions émises et en circulation. Compte tenu de l'offre, 23 415 381 actions demeurent en circulation.

Selon les données définitives fournies par Compagnie Trust TSX, en sa qualité de dépositaire de l'offre (le « dépositaire »), un nombre total de 2 090 782 actions ont été valablement déposées en réponse à l'offre, sans que leur dépôt ait été révoqué, à un prix égal ou inférieur au prix de rachat. Étant donné que l'offre a fait l'objet d'un dépassement de souscription, la Société aura racheté environ 98,6 % des actions valablement déposées par les actionnaires déposants; toutefois, les dépôts de « lots irréguliers » (des porteurs qui sont les propriétaires véritables de moins de 100 actions) ne feront pas l'objet d'une réduction proportionnelle.

La Société procédera au paiement des actions rachetées qui ont été déposées et acceptées aux fins de rachat en remettant au dépositaire le prix de rachat global, conformément à l'offre et aux lois applicables, et le dépositaire effectuera le paiement aux actionnaires. Les actions qui n'ont pas été valablement déposées, ou qui ont été déposées mais que la Société n'a pas pris en livraison, seront retournées aux actionnaires sans délai par le dépositaire. Pour aider les actionnaires à établir les incidences fiscales canadiennes de l'offre, la Société estime que, pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), le capital versé par action s'établit à environ 15,75 $. Étant donné que le prix de rachat de 24,25 $ est supérieur au capital versé par action, les actionnaires qui ont vendu des actions à la Société aux termes de l'offre seront réputés avoir reçu un dividende égal à l'excédent du prix de rachat sur le capital versé de l'action pour les besoins de l'impôt sur le revenu fédéral canadien en raison de cette vente. Le dividende réputé avoir été payé par la Société est désigné comme un « dividende déterminé » pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de toute législation fiscale provinciale et territoriale correspondante.

Le « montant déterminé » aux fins du paragraphe 191(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) est de 23,06 $. Les actionnaires devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité en ce qui concerne les incidences fiscales liées à la disposition de leurs actions aux termes de l'offre.

Au sujet de Chorus Aviation Inc.

Chorus est une société canadienne axée sur les activités liées aux services d'aviation. Nos filiales en exploitation sont : Jazz Aviation, la compagnie aérienne régionale la plus importante au Canada et fournisseur de services aériens régionaux sous la marque Air Canada Express; Voyageur Aviation, un chef de file en matière de services de vols nolisés spécialisés, de modification d'avions, d'approvisionnement en pièces et de soutien en service; Cygnet Aviation Academy, une académie accréditée à l'avant-garde de l'industrie, qui prépare les pilotes à accéder à des postes au sein des sociétés aériennes; et Elisen & associés inc., un chef de file dans la prestation de services d'ingénierie et de certification aérospatiale. Ensemble, les filiales de Chorus offrent des services englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion, notamment : l'acquisition et la location d'avions, la remise à neuf, les services d'ingénierie et de certification, la modification, la réaffectation et la transition d'avions; les vols à forfait; la maintenance des avions et des composants; le démontage et l'approvisionnement en pièces; ainsi que la formation des pilotes.

Les actions avec droit de vote variable de catégorie A et les actions avec droit de vote de catégorie B de Chorus se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». Les débentures non garanties de premier rang à 5,75 % échéant le 30 juin 2027 de Chorus se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR.DB.C ». Pour de plus amples renseignements sur Chorus, veuillez visiter le www.chorusaviation.com.

