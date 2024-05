Atteinte des cibles du premier trimestre, révision en hausse des prévisions

Points saillants du premier trimestre de 2024 :

Des flux de trésorerie disponibles de 102,1 millions de dollars, comparativement à 73,1 millions de dollars au premier trimestre de 2023, principalement tirés des flux de trésorerie liés à l'exploitation et d'un produit net de 38,0 millions de dollars tiré de la vente de deux appareils A220-300, de un appareil ATR72- 500 et de deux moteurs.

de deux moteurs. Une amélioration du ratio de levier financier, qui est passé de 3,6 au 31 décembre 2023 à 3,4 au 31 mars 2024, principalement grâce à des remboursements de la dette à long terme de 134,6 millions de dollars faits depuis le 31 décembre 2023.

Un résultat net de 12,3 millions de dollars, comparativement à 32,0 millions de dollars pour le premier trimestre de 2023.

Un bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires de 11,8 millions de dollars, comparativement à 21,5 millions de dollars pour le premier trimestre de 2023.

Un bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires de 0,06 $ par action ordinaire de base, comparativement à 0,11 $ pour le premier trimestre de 2023.

Un BAIIA ajusté de 109,1 millions de dollars, comparativement à 118,1 millions de dollars pour le premier trimestre de 2023.

L'achat et l'annulation de 938 216 actions ordinaires aux termes de l'OPRCNA en cours pendant le trimestre.

L'achat de un appareil King Air 350 au premier trimestre de 2024 et sa location au ministère de la Défense nationale du Canada en complément au contrat existant de Voyageur pour le soutien en service de la capacité de renseignement, de surveillance et de reconnaissance aéroportée et pilotée (RSRAP).

sa location au ministère de la Défense nationale du en complément au contrat existant de Voyageur pour le soutien en service de la capacité de renseignement, de surveillance et de reconnaissance aéroportée et pilotée (RSRAP). La conclusion par Falko d'une convention d'achat et de vente avec Nordic Aviation Capital en vue d'acquérir un portefeuille de 24 appareils Embraer pour le compte du Fonds II.

HALIFAX, NS, le 6 mai 2024 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX: CHR) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre de 2024.

« Tout au long du premier trimestre, Chorus a continué de bien performer et a livré des résultats conformes à nos prévisions. Nous avons réalisé des progrès importants en lien avec la réduction de la dette et la génération de flux de trésorerie liés à l'exploitation et à des ventes d'actifs », a déclaré Colin Copp, président et chef de la direction de Chorus. « Chorus a généré des flux de trésorerie disponibles de 102,1 millions de dollars, comparativement à 73,1 millions de dollars au premier trimestre de 2023, et a amélioré son ratio de levier financier, qui est passé de 3,6 au 31 décembre 2023 à 3,4 au 31 mars 2024. »

« Nous prévoyons que des liquidités solides seront générées en continu et révisons en hausse nos prévisions de 2024 liées au BAIIA ajusté consolidé et aux flux de trésorerie disponibles, ainsi que la majorité de nos prévisions liées au secteur LAR, notamment les produits nets tirés des ventes d'actifs », a indiqué M. Copp.

« L'amélioration de la valeur pour nos actionnaires est notre priorité. Nous admettons que la transition de nos activités de location vers un modèle reposant sur des actifs limités s'opère lentement. Ainsi, nous travaillons avec acharnement depuis plusieurs mois à examiner les options qui s'offrent à nous pour accélérer la monétisation de la valeur de l'actif au sein de nos activités de location », a déclaré M. Copp.

« De novembre 2022 à mars 2024, nous avons racheté et annulé 10,5 millions d'actions, représentant 5,2 % des actions en circulation au moment du lancement de l'OPRCNA en 2022 », a ajouté M. Copp. « Au premier trimestre de 2024, le cours moyen des actions que nous avons achetées aux termes de l'OPRCNA était de 2,06 $. Compte tenu du cours en vigueur, nous avons l'intention de poursuivre nos activités en lien avec notre OPRCNA. »

Sommaire du premier trimestre

Au premier trimestre de 2024, Chorus a déclaré un BAIIA ajusté de 109,1 millions de dollars, en baisse de 9,0 millions de dollars comparativement au premier trimestre de 2023.

Le BAIIA ajusté du secteur LAR s'est établi à 55,0 millions de dollars, en baisse de 6,6 millions de dollars comparativement au premier trimestre de 2023, principalement en raison de ce qui suit :

une diminution de 9,9 millions de dollars des produits de location, principalement attribuable à des tarifs de location inférieurs à ceux du marché pour la reconduction de baux d'appareils, à des déblocages de la réserve de maintenance inférieurs et à la vente d'un appareil en 2024;

une hausse des frais administratifs généraux. Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par ce qui suit :

une diminution des provisions pour pertes de crédit attendues de 3,1 millions de dollars attribuable à une amélioration des notes de crédit de certains preneurs à bail;

une hausse de 3,0 millions de dollars des gains nets réalisés à la vente d'actifs.

Le BAIIA ajusté du secteur STAR s'est établi à 62,4 millions de dollars, en baisse de 1,5 million de dollars comparativement au premier trimestre de 2023, principalement en raison de ce qui suit :

une diminution de 4,5 millions de dollars des produits tirés de la location d'appareils aux termes du CAC, principalement attribuable à une variation des tarifs de location de certains appareils;

une diminution de 1,6 million de dollars des autres produits, principalement attribuable à une diminution des produits tirés par Voyageur des ventes de pièces, des vols à forfait et des services de MRR. Cette diminution a été partiellement compensée par ce qui suit :

une majoration de 2,0 millions de dollars au titre de la mesure d'endiguement des coûts contrôlables;

une hausse de 1,9 million de dollars des dépenses capitalisées au titre des travaux de maintenance et de révision importants sur des appareils dont Chorus est propriétaire.

Le BAIIA ajusté de l'entreprise s'est établi à (8,4) millions de dollars comparativement à (7,4) millions de dollars au premier trimestre de 2023, principalement en raison d'une augmentation de 1,2 million de dollars de la rémunération fondée sur des actions attribuable à la variation de la juste valeur du swap de rendement total, compensée par une baisse du cours des actions ordinaires.

Le résultat net ajusté s'est établi à 24,1 millions de dollars pour le trimestre, en baisse de 6,7 millions de dollars comparativement au premier trimestre de 2023, principalement en raison de ce qui suit :

la diminution susmentionnée de 9,0 millions de dollars du BAIIA ajusté;

une augmentation de 4,7 millions de dollars de la dotation aux amortissements, principalement attribuable à la variation de l'amortissement prévu de certains appareils et aux dépenses d'investissement;

une variation négative de 2,0 millions de dollars du résultat de change. Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par ce qui suit :

une diminution de 5,1 millions de dollars de la charge d'impôt sur le résultat;

une diminution de 3,0 millions de dollars de la charge d'intérêts nette;

une variation positive de 0,9 million de dollars de la juste valeur des placements et des instruments dérivés.

Le résultat net a diminué de 19,7 millions de dollars comparativement au premier trimestre de 2023, principalement en raison de ce qui suit :

la diminution susmentionnée de 6,7 millions de dollars du résultat net ajusté;

une variation négative de 14,6 millions de dollars du résultat de change latent net. Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par ce qui suit :

une diminution de 1,6 million de dollars des coûts de restitution des contrats de location.

Analyse financière consolidée

La présente rubrique fournit des informations détaillées sur le rendement de Chorus pour le trimestre clos le 31 mars 2024 comparativement au trimestre clos le 31 mars 2023.

(non audités) (en milliers de dollars canadiens) Trimestre clos le 31 mars 2024 2023 Variation Variation $ $ $ %









Produits d'exploitation 426 184 415 252 10 932 2,6 Charges d'exploitation 376 348 353 349 22 999 6,5









Résultat d'exploitation 49 836 61 903 (12 067) (19,5) Charge d'intérêts nette (22 454) (25 458) 3 004 (11,8) Profit (perte) de change (12 652) 4 031 (16 683) (413,9) Profit sur la juste valeur des placements et des

instruments dérivés1) 3 065 1 892 1 173 62,0









Résultat avant impôt sur le résultat 17 795 42 368 (24 573) (58,0) Charge d'impôt sur le résultat (5 485) (10 349) 4 864 (47,0)









Résultat net 12 310 32 019 (19 709) (61,6) Résultat net attribuable à la participation ne donnant

pas le contrôle 3 491 490 3 001 612,4 Résultat net attribuable aux actionnaires 8 819 31 529 (22 710) (72,0) Dividendes sur les actions privilégiées déclarés (8 848) (8 871) 23 (0,3) Bénéfice (perte) attribuable aux actionnaires

ordinaires (29) 22 658 (22 687) (100,1)









BAIIA ajusté2) 109 061 118 056 (8 995) (7,6) BAI ajusté2) 29 927 41 789 (11 862) (28,4) Résultat net ajusté2) 24 107 30 824 (6 717) (21,8)

(1) Comprend la juste valeur des nouveaux billets reçus dans le cadre de la restructuration d'Azul. (2) Ces expressions sont des mesures financières non conformes aux PCGR qui ne sont pas des mesures reconnues pour la présentation des états financiers selon les PCGR. En conséquence, elles n'ont pas de signification normalisée, ne peuvent pas être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs et ne peuvent pas être substituées à des résultats obtenus selon les PCGR ni considérées comme supérieures aux résultats obtenus selon les PCGR.

Perspectives

(Se reporter à la rubrique « Information prospective » ci-après)

Le texte qui suit renferme de l'information prospective. Les présentes perspectives sont présentées dans le but de fournir de l'information sur les attentes actuelles pour 2024. Des informations prévisionnelles ont également été fournies pour 2025 et 2026 en ce qui concerne Jazz. Ces renseignements pourraient ne pas se prêter à d'autres fins.

Les prévisions de Chorus pour l'exercice clos le 31 décembre 2024 ont été mises à jour par rapport aux prévisions du quatrième trimestre de 2023 pour tenir compte i) de la hausse prévue du taux de change qui passera de 1,00 $ US = 1,3200 $ CA à 1,00 $ US = 1,3400 $ CA; ii) des déblocages de la réserve de maintenance réels de 3,1 millions de dollars au premier trimestre de 2024 et iii) des ventes d'appareils prévues supplémentaires. Les prévisions ont été révisées en hausse de la manière suivante :

Résultats consolidés de Chorus

(non audités) (en milliers de dollars canadiens) Prévisions annuelles pour 20241) $







BAIIA ajusté2)3) 360 000 à 410 000 Flux de trésorerie disponibles2)3) 300 000 à 350 000 Ratio de levier financier2)3)4) 3,1 à 3,5

(1) Les prévisions sont effectuées en fonction d'un taux de change de 1,00 $ US = 1,3400 $ CA pour 2024 utilisé pour convertir les dollars américains en dollars canadiens. (2) Ces expressions sont des mesures financières non conformes aux PCGR ou des ratios non conformes aux PCGR qui ne sont pas des mesures reconnues pour la présentation des états financiers selon les PCGR. En conséquence, elles n'ont pas de signification normalisée, ne peuvent pas être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs et ne peuvent pas être substituées à des résultats obtenus selon les PCGR ni considérées comme supérieures aux résultats obtenus selon les PCGR. (3) Les prévisions sont fondées sur les revenus projetés aux termes des contrats existants, sur les ventes d'actifs prévues en 2024 et sur les tarifs de location futurs du marché pour les renouvellements et les prolongations de baux. (4) Les prévisions sont fondées sur la nature contractuelle des revenus de Chorus, du remboursement d'emprunts amortissables et des ventes d'actifs prévues. Les sommes affectées à la réduction du niveau d'endettement varieront d'un trimestre à l'autre en fonction du moment et du montant des ventes d'actifs.

Jazz

Le CAC prévoit des marges fixes pour Jazz, indépendamment du nombre d'heures de vol. En conséquence, les variations du nombre d'heures de vol ne devraient pas avoir d'incidence sur les résultats de Jazz. En outre, Jazz reçoit une contrepartie pour les appareils loués aux termes du CAC, qui génère des flux de trésorerie disponibles prévisibles. Les appareils de Jazz sont assortis d'un emprunt amortissable qui sera entièrement remboursé à la fin de la période de location initiale aux termes du CAC. À la fin de chaque bail, Jazz prolongera le bail, vendra l'appareil ou le désassemblera. Les baux relatifs aux appareils ultérieurs continueront à produire des flux de trésorerie disponibles prévisibles à des taux inférieurs, étant donné que les appareils ne seront pas grevés.



Prévisions annuelles1) (non audités) (en milliers de dollars canadiens) 2024 $ 2025 $ 20262) $ Marge fixe 60 900 59 600 43 900 Location d'appareils aux termes du CAC





Produits 130 000 113 000 93 000 Paiement de la dette à long terme et des intérêts 95 000 74 000 66 000 Total de la marge fixe et de la location d'appareils aux

termes du CAC, déduction faite du paiement de la

dette à long terme et des intérêts 95 900 98 600 70 900 Appareils détenus en propriété exclusive loués aux termes

du CAC (fin de la période) 48 39 39 Appareils détenus en propriété exclusive loués aux termes

du CAC disponibles pour une nouvelle location (fin de la

période) néant 9 9

(1) Les prévisions sont effectuées en fonction d'un taux de change de 1,00 $ US = 1,3400 $ CA pour 2024 et de 1,2700 $ CA pour 2025 et 2026 utilisé pour convertir les dollars américains en dollars canadiens. (2) Comprend des estimations des tarifs de location futurs du marché pour 12 appareils Q400 en 2026.

Secteur LAR

Le secteur LAR continue d'exécuter sa stratégie de location reposant sur des actifs limités, qui consiste à monétiser certains appareils inscrits au bilan tout en faisant croître ses activités contractuelles de gestion de fonds. Maximiser les flux de trésorerie générés par les appareils existants en prolongeant la durée des baux est également un élément clé du modèle d'affaires du secteur LAR.

(non audités) (en milliers de dollars canadiens) Prévisions annuelles pour 20241) $ Produits d'exploitation2) 220 000 à 240 000 Dotations aux amortissements, sauf la dépréciation3) 102 000 à 112 000 Charge d'intérêts nette3) 49 000 à 53 000 Profit sur la juste valeur des placements du Fonds II4) 5 000 à 10 000 Produit brut sur la vente d'actifs2) 150 000 à 200 000 Produit net sur la vente d'actifs2) 60 000 à 80 000

(1) Les prévisions sont effectuées en fonction d'un taux de change de 1,00 $ US = 1,3400 $ CA pour 2024 utilisé pour convertir les dollars américains en dollars canadiens. (2) Les prévisions tiennent compte : a) de la vente prévue de neuf moteurs CRJ900; b) de la vente de deux appareils A220-300; c) de ventes d'appareils prévues supplémentaires; et d) de certaines hypothèses et estimations concernant les tarifs de location futurs sur le marché pour les nouveaux baux et les baux prolongés. Les prévisions ne comprennent pas les indemnités de fin de bail ni les déblocages de la réserve de maintenance au-delà de ceux compris dans les résultats réels du premier trimestre de 2024. (3) Les prévisions de l'amortissement hors dépréciation et de la charge d'intérêt nette sont fondées sur l'amortissement normal des appareils et de la dette à long terme et sur la vente prévue des actifs en 2024. (4) Le gain prévu sur la juste valeur des placements du Fonds II est fondé sur les attentes liées à la négociation et à la situation financière générale du placement pour calculer la valeur des flux de trésorerie actualisés.

La clôture du Fonds III devrait avoir lieu d'ici la fin de 2024 et devrait comporter i) des engagements en capital d'au moins 500,0 millions de dollars américains et ii) des frais de gestion et des conditions économiques semblables à ceux des fonds d'investissement existants de Falko.

Chorus a l'intention de vendre de manière opportune les appareils détenus en propriété exclusive ou majoritaire du secteur LAR, notamment dans le cadre de la liquidation de sa participation de 67,45 % dans Ravelin Holdings LP, d'ici le dixième anniversaire de l'établissement du Fonds I (en 2025). Au 31 mars 2024, Ravelin Holdings LP détenait une participation dans 38 appareils d'une valeur comptable nette de 374,5 millions de dollars américains assortis d'une dette garantie de 182,8 millions de dollars américains. À mesure que des actifs seront vendus, les produits connexes tirés de la location d'appareils dans le secteur LAR subiront une diminution qui sera partiellement annulée par une baisse de la dotation aux amortissements et des frais de service de la dette et par les produits tirés des fonds gérés par Falko.

Créances du secteur LAR

Chorus a participé à la restructuration d'Azul S.A. (« Azul »), qui a été finalisée le 29 février 2024. L'opération comprenait le règlement de certaines créances d'une valeur comptable de 22,4 millions de dollars américains au 29 février 2024 (les « créances existantes ») détenues par le secteur LAR et l'octroi de certaines modifications liées aux contrats de location-exploitation avec Azul (la « restructuration d'Azul »).

En échange des créances existantes, le secteur LAR a reçu d'Azul le 29 février 2024 de nouveaux billets d'une valeur comptable de 56,2 millions de dollars américains (les « nouveaux billets »), compte tenu de produits différés de 33,8 millions de dollars américains liés à des modifications des contrats de location, qui viendront à échéance à différentes dates de mars 2024 à octobre 2027. En outre, certains des nouveaux billets peuvent être réglés, au gré d'Azul, en espèces ou par l'émission d'actions privilégiées d'Azul inscrites en bourse.

En raison des attentes actuelles de la direction relatives aux remboursements, le montant brut des créances du secteur LAR, compte non tenu des nouveaux billets à long terme, qui découlent principalement d'allègements de frais de location, pourrait diminuer par rapport au solde de 81,9 millions de dollars américains au 31 mars 2024 et s'établir entre 60,0 millions de dollars américains et 65,0 millions de dollars américains d'ici la fin de 2024.

Le risque du secteur LAR lié au montant brut des créances est partiellement atténué par des sûretés détenues totalisant environ 18,0 millions de dollars américains (20,4 millions de dollars américains au 31 décembre 2023).

(non audités) (en milliers de dollars américains) Au 31 mars 2024 31 décembre 2023 $ $ Montant brut des créances du secteur LAR, compte non tenu des

nouveaux billets 68 992 108 226 Nouveaux billets à court terme1) 12 943 --

81 935 108 226 Nouveaux billets à long terme1) 43 931 --

125 866 108 226 Produits différés - Restructuration d'Azul (32 470) --

93 396 108 226

(1) Les nouveaux billets comprennent une somme de 12,9 millions de dollars américains remboursable en versements mensuels égaux d'ici la fin de 2024 et une somme de 43,9 millions de dollars américains réglable, au gré d'Azul, en espèces ou par l'émission d'actions privilégiées d'Azul inscrites en bourse en 12 versements trimestriels à compter du 1er janvier 2025.

Dépenses d'investissement

En 2024, les dépenses d'investissement devraient s'établir ainsi :

(non audités) (en milliers de dollars canadiens) Prévisions annuelles pour 2024 $ Dépenses d'investissement, compte non tenu des achats

d'appareils 11 000 à 16 000 Travaux de maintenance et de révision importants inscrits à l'actif1) 11 000 à 16 000 Achats d'appareils et améliorations 17 500 à 22 500

39 500 à 54 500





(1) Les montants prévus pour 2024 tiennent compte de dépenses comprises entre 7,0 millions de dollars et 11,0 millions de dollars qui devraient être incluses dans les coûts contrôlables.

Utilisation de termes définis

Les termes clés utilisés dans le présent communiqué sans y être définis ont le sens qui leur est donné dans le rapport de gestion qui porte la même date que les présentes et qui est disponible sur le site Web de Chorus ( www.chorusaviation.com ) et sous le profil de Chorus sur SEDAR+ ( www.sedarplus.ca ).

Conférence téléphonique et diffusion Web audio à l'intention des investisseurs

Chorus tiendra une conférence téléphonique à 9 h, heure de l'Est, le 7 mai 2024, afin d'analyser les résultats financiers du premier trimestre de 2024. Il sera possible de participer à la conférence en composant le 1 888 664-6392. La conférence sera diffusée simultanément sur le Web, en mode audio à l'adresse : https://app.webinar.net/N8kXnV73q21.

Il s'agit d'une diffusion Web en mode audio seulement.

La conférence téléphonique diffusée sur le Web sera archivée sur le site Web de Chorus, à l'adresse www.chorusaviation.com , sous Investisseurs > Rapports. Il sera également possible de l'écouter en différé jusqu'à minuit, heure de l'Est, le 14 mai 2024, en composant le 1 888 390-0541(sans frais), et en entrant le code d'accès 126041 #.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR

Le présent communiqué présente plusieurs mesures financières et ratios non conformes aux PCGR qui complètent l'analyse des résultats de Chorus. Chorus utilise ces mesures non conformes aux PCGR pour évaluer le rendement. Ces mesures non conformes aux PCGR sont en général des mesures numériques du rendement financier, de la situation financière ou des flux de trésorerie de Chorus qui incluent ou excluent des sommes de la mesure conforme aux PCGR pouvant le mieux servir de comparaison. En tant que telles, ces mesures ne sont pas reconnues aux termes des PCGR pour la présentation des états financiers, leur signification n'est pas normalisée et, par conséquent, elles ne sont probablement pas comparables à des mesures similaires présentées par d'autres entités ouvertes. Pour de plus amples renseignements sur les mesures non conformes aux PCGR utilisées dans le présent communiqué, se reporter à la rubrique 18 (Mesures financières non conformes aux PCGR) du rapport de gestion qui porte la même date que les présentes et qui est disponible sur le site Web de Chorus (www.chorusaviation.com) et sous le profil de Chorus sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca). Un rapprochement des mesures non conformes aux PCGR et des mesures conformes aux PCGR qui s'y rapprochent le plus est présenté ci-après.

Résultat net ajusté, BAI ajusté, BAIIA ajusté

(non audités) (en milliers de dollars canadiens) Trimestre clos le 31 mars 2024 $ 2023 $ Variation $







Résultat net 12 310 32 019 (19 709) Ajouter (déduire) les éléments pour obtenir le résultat net ajusté





Programme de départ des employés1) 7 290 (283) Coûts de restitution des contrats de location1) 2 660 4 303 (1 643) Perte (profit) de change latente 9 465 (5 172) 14 637 Produit d'impôt sur les éléments ajustés (335) (616) 281

11 797 (1 195) 12 992 Résultat net ajusté 24 107 30 824 (6 717) Ajouter (déduire) les éléments pour obtenir le BAI ajusté





Charge d'impôt sur le résultat 5 485 10 349 (4 864) Produit d'impôt sur les éléments ajustés 335 616 (281) BAI ajusté 29 927 41 789 (11 862) Ajouter (déduire) les éléments pour obtenir le BAIIA ajusté





Charge d'intérêts nette 22 454 25 458 (3 004) Dotations aux amortissements, sauf la dépréciation 54 380 49 659 4 721 Perte de change 3 187 1 141 2 046 Profit (perte) sur la juste valeur des placements et des

instruments dérivés2) (887) 9 (896)

79 134 76 267 2 867 BAIIA ajusté 109 061 118 056 (8 995)

(1) Comprend les charges d'exploitation. (2) Comprend la juste valeur des nouveaux billets reçus dans le cadre de la restructuration d'Azul.

Bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires par action ordinaire

Le bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires par action ordinaire est utilisé par Chorus pour évaluer le rendement et est calculé en déduisant la participation ne donnant pas le contrôle et les dividendes déclarés sur les actions privilégiées du résultat net ajusté.

(non audités) (en milliers de dollars canadiens, à l'exception des montants par action) Trimestre clos le 31 mars 2024 $ 2023 $ Variation $ Résultat net ajusté 24 107 30 824 (6 717) Ajouter (déduire) les éléments pour obtenir le bénéfice ajusté

attribuable aux actionnaires ordinaires





Résultat net attribuable à la participation ne donnant pas le

contrôle (3 491) (490) (3 001) Dividendes sur les actions privilégiées déclarés (8 848) (8 871) 23 Bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires 11 768 21 463 (9 695) Bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires par

action ordinaire - de base 0,06 0,11 (0,05)

Ratio de levier financier

Le ratio de levier financier est utilisé par Chorus pour mesurer son levier financier. Le ratio de levier financier correspond à la dette nette divisée par le BAIIA ajusté des 12 derniers mois. La direction estime que le ratio de levier financier est un ratio utile dans la surveillance et la gestion des niveaux d'endettement. En outre, comme le levier financier est une mesure fréquemment analysée dans le cas des sociétés ouvertes, Chorus calcule cette donnée afin d'aider les lecteurs dans leur analyse. Le ratio de levier financier ne doit pas être interprété comme une mesure des flux de trésorerie. La dette nette est une composante clé de la gestion du capital pour Chorus et constitue une mesure dont la direction prend acte.

(non audités) (en milliers de dollars canadiens) 31 mars 2024 31 décembre 2023 Variation $ $ $ Dette à long terme et obligations locatives

(y compris la tranche courante) 1 608 584 1 755 580 (146 996) Moins :





Trésorerie (81 171) (85 985) 4 814 Dette nette 1 527 413 1 669 595 (142 182) BAIIA ajusté 449 671 458 666 (8 995) Ratio de levier financier 3,4 3,6 (0,2)

Flux de trésorerie disponibles

Les flux de trésorerie disponibles, mesure non conforme aux PCGR, sont utilisés comme un indicateur de solidité et de rendement financier. Chorus estime que cette mesure est utile en tant qu'indicateur de sa capacité à assurer le service de sa dette, à remplir d'autres obligations courantes, à réinvestir dans la Société et à restituer du capital aux actionnaires ordinaires. Les lecteurs doivent savoir que les flux de trésorerie disponibles ne représentent pas les flux de trésorerie résiduels disponibles pour des dépenses discrétionnaires.

Les flux de trésorerie disponibles s'entendent des entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation, déduction faite de la variation nette des soldes hors trésorerie liés à l'exploitation, des dépenses d'investissement compte non tenu des achats d'avions et des améliorations, plus le produit net provenant des ventes d'actifs (le produit tiré de la cession d'immobilisations corporelles moins les remboursements de dettes connexes pour les actifs vendus).

Le tableau suivant présente un rapprochement entre les flux de trésorerie disponibles et les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, qui constituent la mesure financière la plus comparable calculée et présentée conformément aux PCGR.

(non audités) (en milliers de dollars canadiens) Trimestre clos le 31 mars 2024 2023 Variation $ $ $ Entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation 93 071 67 253 25 818 Ajouter (déduire)





Variation nette des soldes hors trésorerie liés à l'exploitation (21 148) 12 569 (33 717) Dépenses d'investissement, compte non tenu des achats

d'avions (3 037) (3 161) 124 Travaux de maintenance et de révision importants inscrits à

l'actif (4 768) (3 599) (1 169)

64 118 73 062 (8 944) Produit net sur la vente d'actifs 38 001 -- 38 001 Flux de trésorerie disponibles 102 119 73 062 29 057

Information prospective

Le présent communiqué renferme de l'information prospective et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (collectivement, l'« information prospective »). L'information prospective se reconnaît à l'emploi de termes ou d'expressions comme « prévoir », « croire », « pouvoir », « estimer », « s'attendre », « avoir l'intention de », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « supposer » et autres termes semblables, y compris leur forme négative. Cette information peut porter sur des observations concernant des hypothèses, des stratégies, des attentes, des activités planifiées ou des mesures futures. L'information prospective concerne des analyses et d'autres informations qui sont fondées sur des prévisions de résultats futurs, des estimations de montants ne pouvant être établis dans l'immédiat et d'autres événements incertains. De par sa nature même, l'information prospective repose sur des hypothèses, y compris celles mentionnées ci-après, et est soumise à d'importants risques et à d'importantes incertitudes. Les prévisions ou prédictions ne sont donc pas fiables parce qu'elles sont tributaires, notamment, de circonstances externes, de l'évolution des conditions du marché et des incertitudes générales inhérentes au secteur. Cette information met en jeu des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont indiqués dans l'information prospective et les énoncés prospectifs.

Vous trouverez des exemples d'information prospective dans le présent communiqué à la rubrique « Perspectives », ainsi que dans les énoncés au sujet des attentes concernant les liquidités et la santé financière ainsi que les produits de location prévus par contrat futurs de Chorus; la croissance future et la position concurrentielle de Chorus; la croissance de l'entreprise de gestion d'actifs de Falko; la transition des activités de location de Chorus vers un modèle reposant sur des actifs limités et les efforts déployés pour accélérer la réalisation de valeur au sein des activités de location de Chorus; les flux de trésorerie générés par le biais de ventes d'actifs et l'affectation éventuelle de ces flux de trésorerie en vue d'améliorer le rendement pour les actionnaires et/ou d'investir dans des occasions de croissance relutives; la conclusion d'opérations en cours ou prévues (y compris la clôture réussie du Fonds III de Falko), les efforts de Jazz pour accroître le nombre d'heures de vol aux termes du CAC, et les attentes concernant les rachats d'actions dans le cadre de l'OPRCNA. Les résultats réels peuvent différer considérablement des résultats indiqués dans l'information prospective pour diverses raisons, dont les suivantes : une ou plusieurs des principales hypothèses décrites à la rubrique « Perspectives » ne se concrétisent pas; Chorus ne parvient pas à tirer les avantages prévus de l'acquisition de Falko, y compris la transition à un modèle de location reposant sur des actifs limités; Falko ne parvient pas à lancer le Fonds III ou ne parvient pas à le lancer aux conditions actuellement envisagées; Chorus (y compris l'une ou l'autre de ses filiales) ne parvient pas à attirer et à retenir le type et le nombre d'employés dont elle a besoin pour exercer ses activités; de nouveaux variants de la COVID-19 et/ou de nouvelles épidémies et pandémies font leur apparition et des mesures restrictives sont prises pour réduire le plus possible leurs conséquences sur la santé publique; les conséquences de la pandémie de COVID-19 continuent d'avoir une incidence négative sur la santé financière des cocontractants de Chorus; la conjoncture économique (y compris l'inflation et les taux d'intérêt) ou la conjoncture du secteur de l'aviation se détériorent; il est mis fin (en tout ou en partie) aux paiements prévus aux termes du CAC et/ou de contrats de location d'appareils conclus avec des clients de Chorus; des différends surviennent aux termes du CAC et/ou de contrats de location d'appareils; Chorus ne respecte pas l'une ou l'autre de ses clauses restrictives; les actifs se déprécient et/ou des provisions pour pertes de crédit attendues sont requises; des modifications apportées aux lois (y compris à la réglementation relative aux changements climatiques) ont une incidence défavorable sur les activités ou les actifs de Chorus; des opérations (y compris des opérations de financement) dont il est fait mention dans le présent communiqué ou dans le dossier d'information publique de Chorus ne sont pas réalisées ou ne sont pas réalisées aux conditions actuellement envisagées; et/ou un ou plusieurs des facteurs de risque dont il est fait mention dans la plus récente notice annuelle de Chorus, des facteurs de risque qui figurent à la rubrique 8 (Capital Structure) et à la rubrique 10 (Risk Factors) du rapport de gestion (en anglais seulement) et dans le dossier d'information publique de la Société qui est disponible sous son profil sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca se matérialisent. L'information prospective présentée dans le présent communiqué représente les attentes de Chorus à la date du présent communiqué (ou à la date à laquelle elle est déclarée avoir été établie) et peut changer après cette date. Chorus décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l'information prospective pour tenir compte de nouveaux éléments d'information, d'événements subséquents ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf dans la mesure où elle y est tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les lecteurs doivent savoir que la liste de facteurs et de risques qui précède n'est pas exhaustive.

À propos de Chorus Aviation Inc.

Chorus est un fournisseur de solutions d'aviation et un gestionnaire d'actifs d'envergure internationale axé sur le transport aérien régional. Ses principales filiales sont : Falko Regional Aircraft, une société de premier rang de gestion d'actifs et de location d'appareils se concentrant uniquement sur les avions régionaux, qui gère des investissements pour le compte d'investisseurs de fonds tiers; Jazz Aviation, l'exploitant régional le plus important au Canada et le fournisseur de services aériens régionaux sous la marque Air Canada Express; Voyageur Aviation, un chef de file en matière de services de vols nolisés spécialisés, de modification d'avions, d'approvisionnement en pièces et de soutien en service; et Cygnet Aviation Academy, une académie accréditée à l'avant-garde de l'industrie, qui prépare les pilotes à accéder à des postes au sein des sociétés aériennes. Ensemble, les filiales de Chorus offrent des services englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion régional, notamment : l'acquisition et la location; le réaménagement, l'ingénierie, la modification, l'adaptation et la transition; les vols à forfait; la maintenance des avions et des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces, en plus d'assurer la formation de pilotes.

Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». Les débentures de premier rang non garanties à 5,75 % échéant le 31 décembre 2024, les débentures de premier rang non garanties convertibles à 6,00 % échéant le 30 juin 2026 et les débentures de premier rang non garanties à 5,75 % échéant le 30 juin 2027 de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous les symboles « CHR.DB.A », « CHR.DB.B » et « CHR.DB.C », respectivement. www.chorusaviation.com .

SOURCE Chorus Aviation Inc.

Renseignements: Relations avec les médias pour Chorus : [email protected]; Relations avec les analystes pour Chorus : [email protected]