HALIFAX, NS, le 12 févr. 2026 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (TSX : CHR) (« Chorus ») a annoncé aujourd'hui avoir reçu l'approbation de la Bourse de Toronto (la « TSX ») relativement à son offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l'« OPRCNA » ou l'« offre »). Conformément à la documentation déposée auprès de la TSX, Chorus peut racheter aux fins d'annulation jusqu'à concurrence de 1 963 003 de ses actions avec droit de vote variable de catégorie A et/ou de ses actions avec droit de vote de catégorie B (collectivement, les « actions »), ce qui représente 10 % du flottant des actions au 6 février 2026, calculé conformément aux règles de la TSX.

Les administrateurs et la direction de Chorus estiment que le rachat d'actions aux fins d'annulation pendant la période de l'offre peut constituer une utilisation appropriée et souhaitable des fonds de Chorus qui est dans l'intérêt de Chorus et est bénéfique pour ses actionnaires. Chorus a l'intention d'effectuer des rachats lorsqu'elle juge opportun de le faire en tenant compte du cours de l'action et d'autres considérations.

Au 6 février 2026, Chorus comptait 23 415 381 actions émises et en circulation, dont 19 630 032 actions constituent le flottant total des actions. Les rachats réalisés aux termes de l'offre seront effectués sur le marché libre par l'intermédiaire de la TSX et/ou d'autres systèmes de négociation canadiens au cours en vigueur au moment du rachat, conformément aux règles de la TSX et aux lois sur les valeurs mobilières applicables. Quel que soit le jour de bourse, Chorus rachètera au plus 11 770 actions, ce qui représente 25 % du volume quotidien moyen pour les six mois clos le 31 janvier 2026 (soit 47 080 actions), compte non tenu des rachats faits conformément aux dispenses relatives aux achats de blocs figurant dans les règles de la TSX. Les rachats aux termes de l'OPRCNA renouvelée peuvent commencer le 18 février 2026 et prendront fin à la première des éventualités suivantes : soit la date à laquelle Chorus a racheté le nombre maximal permis d'actions aux termes de l'OPRCNA, soit le 17 février 2027.

Dans le cadre du renouvellement de l'OPRCNA, Chorus mettra en place un régime de rachat automatique de titres (le « régime ») avec son courtier désigné en vue de faciliter le rachat d'actions au cours des périodes d'interdiction d'opérations, sous réserve de certains paramètres tels que le prix et le nombre d'actions. En l'absence d'une période d'interdiction, les actions peuvent également être rachetées au gré de la direction, conformément à la loi applicable. Chorus ne peut modifier ou suspendre le régime ou y mettre fin que si elle ne dispose d'aucune information importante et inconnue du public au moment où elle prend cette décision. Le régime constitue un « plan automatique » pour les besoins de la législation canadienne en valeurs mobilières et celui-ci a été examiné par la TSX.

Le renouvellement de l'OPRCNA fera suite à l'OPRCNA de Chorus qui a expiré le 13 novembre 2025 (l'« OPRCNA de 2025 »). Aux termes de l'OPRCNA de 2025, Chorus était autorisée à racheter jusqu'à concurrence de 14 826 478 de ses actions (ce qui représentait 10 % du flottant de la Société au 4 novembre 2024) aux fins d'annulation. La Société a mis en œuvre un regroupement d'actions visant la totalité de ses actions émises et en circulation à raison de une action après le regroupement pour chaque tranche de sept actions avant le regroupement en date du 5 février 2025 (le « regroupement »). En raison du regroupement, un total de 2 118 068 actions après le regroupement pouvaient être rachetées aux termes de l'OPRCNA de 2025. Du 14 novembre 2024 au 13 novembre 2025, aux termes de l'OPRCNA de 2025, Chorus a racheté 1 352 709 actions après le regroupement par l'intermédiaire de la TSX au prix moyen pondéré de 20,61 $ par action.

Rien ne garantit le nombre d'actions, le cas échéant, que Chorus rachètera aux termes de l'OPRCNA renouvelée. Les actions rachetées par Chorus aux termes de l'OPRCNA seront annulées.

Information prospective

Le présent communiqué renferme de l'information prospective et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (collectivement, l'« information prospective »). Cette information prospective se rapporte notamment aux déclarations concernant les rachats d'actions dans l'avenir aux termes de l'OPRCNA. L'information prospective peut se reconnaître à l'emploi de termes ou d'expressions comme « prévoir », « croire », « pouvoir », « estimer », « s'attendre », « futur », « avoir l'intention de », « faire », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « supposer » et autres termes et expressions semblables, y compris leur forme négative. L'information prospective comporte des risques, des incertitudes et d'autres facteurs, connus et inconnus, pouvant donner lieu à des écarts importants entre les résultats, le rendement et les réalisations réels et ceux dont il est fait mention dans l'information prospective. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux décrits dans l'information prospective en raison de risques connus et inconnus, notamment les facteurs de risque décrits dans les documents d'information publics de Chorus, qui peuvent être consultés sous son profil dans SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

L'information prospective présentée dans le présent communiqué représente les attentes de Chorus à la date du présent communiqué (ou à la date à laquelle il est indiqué qu'elles ont été formulées) et peut changer après cette date. Chorus décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l'information prospective pour tenir compte de nouveaux éléments d'information, d'événements subséquents ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf dans la mesure où elle y est tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les lecteurs doivent savoir que la liste de facteurs et de risques qui précède n'est pas exhaustive.

Au sujet de Chorus Aviation Inc.

Chorus est une société de portefeuille qui détient les principales filiales en exploitation suivantes : Jazz Aviation, la compagnie aérienne régionale la plus importante au Canada et fournisseur de services aériens régionaux sous la marque Air Canada Express; Voyageur Aviation, un chef de file en matière de services de vols nolisés spécialisés, de modification d'avions, d'approvisionnement en pièces et de soutien en service; Cygnet Aviation Academy, une académie accréditée à l'avant-garde de l'industrie, qui prépare les pilotes à accéder à des postes au sein des sociétés aériennes et Elisen & associés inc., un fournisseur chef de file de services de génie aérospatial et de certification. Ensemble, les filiales de Chorus offrent des services englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion, notamment : les vols à forfait; le réaménagement, l'ingénierie, la modification, la réaffectation et la transition d'avions; les vols à forfait; la maintenance des avions et des composants; le démontage et l'approvisionnement en pièces; l'acquisition et la location d'avions; et la formation des pilotes.

Les actions avec droit de vote variable de catégorie A et les actions avec droit de vote de catégorie B de Chorus se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». Les débentures non garanties de premier rang à 5,75 % échéant le 30 juin 2027 de Chorus se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR.DB.C ». Pour de plus amples renseignements sur Chorus, veuillez visiter le www.chorusaviation.com.

SOURCE Chorus Aviation Inc.

Relations avec les médias pour Chorus : [email protected]; Relations avec les analystes pour Chorus : [email protected]