HALIFAX, NS, le 12 févr. 2026 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX : CHR) a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu une entente visant l'acquisition de Kadex Aero Supply Ltd. (« Kadex »), distributeur indépendant de pièces, de fournitures et de services de réparation et de révision pour avions de premier plan. La clôture de l'acquisition devrait avoir lieu au cours du deuxième trimestre de 2026.

Kadex, société fermée fondée par ses dirigeants John Lavery et Ken Blow en 1994, a généré environ 60 millions de dollars1 de produits en 2025. Kadex compte environ 50 employés répartis dans deux emplacements, soit son emplacement principal à Peterborough, en Ontario, et une installation d'approvisionnement régionale située à Calgary, en Alberta. Grâce aux solides partenariats qu'entretient l'entreprise avec plus de 70 fabricants d'équipement d'origine (« FEO ») et à son expertise technique approfondie, elle propose à ses clients un guichet unique à valeur ajoutée.

« Cette acquisition marque un progrès important dans le cadre de notre stratégie visant à faire croître et à diversifier les services aéronautiques, aérospatiaux et de défense de Chorus, » a déclaré Colin Copp, président et chef de la direction de Chorus. « Kadex est une entreprise très respectée qui entretient des liens solides avec les FEO et ses clients, exploitée selon un modèle éprouvé et bénéficiant d'un flux de produits en croissance qui devrait contribuer à la durabilité de notre profil des bénéfices. »

« Kadex ajoutera une plateforme complémentaire à nos activités liées au matériel utilisable usagé, et apportera des flux de trésorerie constants s'inscrivant dans notre perspective à long terme de valeur pour les actionnaires, » a noté M. Copp. « Nous nous réjouissons d'accueillir John, Ken et toute l'équipe de Kadex au sein de Chorus, sachant qu'ils sauront mettre à profit l'assise solide qu'ils ont créée pour la marque Kadex et sa réputation. »

« Depuis plus de 30 ans, nos efforts sont axés sur la création d'une entreprise qui se consacre aux besoins en matière d'approvisionnement de ses clients du secteur de l'aviation. Devenir membre de la famille d'entreprises de Chorus est une étape palpitante pour Kadex et ses employés; nous nous réjouissons d'avance de travailler avec l'équipe de Chorus alors que nous continuons à faire croître notre entreprise, » a déclaré John Lavery, président et chef de la direction, Kadex.

Détails de l'acquisition

Le 12 février 2026, Chorus a conclu une entente visant à acquérir Kadex moyennant une contrepartie totale d'environ 50 millions de dollars, sous réserve des ajustements d'usage, y compris la contrepartie conditionnelle. Le prix d'achat sera financé au moyen d'une encaisse de 43 millions de dollars et le reliquat du prix d'achat sera payable au cours des deux années à venir, sous réserve de l'atteinte de certaines cibles de rendement. Cette acquisition est assujettie à des conditions de clôture d'usage et sa clôture devrait avoir lieu pendant le deuxième trimestre de 2026.

L'acquisition devrait avoir un effet relutif immédiat sur le bénéfice et les flux de trésorerie de Chorus dès la date de clôture et Kadex augmentera considérablement nos activités dans le secteur de la vente des pièces pour aéronefs. L'acquisition de Kadex sera financée au moyen de l'encaisse.

Cette acquisition s'inscrit dans l'approche disciplinée de Chorus face à l'allocation du capital, laquelle priorise les occasions procurant un rendement important tout en renforçant la stabilité des flux de trésorerie et en offrant une valeur durable aux actionnaires.

Kadex apportera à Chorus une plus grande capacité au chapitre des services offerts, tout particulièrement dans le marché des pièces pour aéronefs, ainsi que des relations clients approfondies, et elle contribue à l'atteinte de l'objectif de Chorus, qui est de construire une plateforme diversifiée et complémentaire de services aéronautiques, aérospatiaux et de défense.

Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.

Information prospective

Le présent communiqué renferme de l'information prospective et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (collectivement, l'« information prospective »). L'information prospective se reconnaît à l'emploi de termes ou d'expressions comme « cibler », « prévoir », « croire », « pouvoir », « estimer », « s'attendre », « avoir l'intention de », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « supposer » et autres termes semblables, y compris leur forme négative. L'information prospective peut se rapporter notamment à la conclusion prévue de l'acquisition de Kadex, au mode de financement de l'acquisition; à l'échéancier prévu pour celle-ci; à la situation financière, aux activités et aux perspectives prévues de Kadex; au respect des conditions applicables à la clôture; au prix d'achat estimatif; au fait que l'acquisition de Kadex devrait avoir un effet relutif immédiat sur le bénéfice et les flux de trésorerie disponibles de Chorus; et à l'incidence de l'acquisition à l'égard de la situation financière, du rendement financier et des résultats d'exploitation de Chorus. Toutes les informations et tous les énoncés, sauf les énoncés portant sur des faits historiques, sont de nature prospective, sont fondés sur diverses attentes et hypothèses sous-jacentes qui sont assujettis à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs, connus et inconnus, pouvant donner lieu à des écarts importants entre les résultats, le rendement et les réalisations réels futurs et ceux dont il est fait mention dans l'information prospective. En conséquence, rien ne garantit la véracité et l'exactitude de l'information prospective présentée dans le présent communiqué.

L'information prospective est fondée sur des hypothèses raisonnables formulées par la direction à la date des présentes, notamment : l'information concernant le calendrier de réalisation de l'acquisition de Kadex selon les conditions énoncées dans la convention d'achat et de vente et d'une manière conforme aux attentes de la direction; le calendrier de réalisation de l'acquisition de Kadex; la capacité des parties à satisfaire aux conditions de clôture, l'exactitude de l'évaluation par la direction des effets de la réalisation de l'acquisition de Kadex, y compris l'intégration réussie des activités acquises et la capacité à générer des synergies conformes aux attentes de la direction; la fidélisation du personnel clé; le rendement financier constant de Chorus; et la conjoncture générale économique et du marché. Toutefois, ces hypothèses peuvent s'avérer incorrectes, et l'information prospective est soumise à des risques et incertitudes importants qui pourraient entraîner des résultats réels sensiblement différents. Ces risques comprennent, sans s'y limiter, le risque que l'acquisition ne soit pas réalisée comme prévu, des difficultés imprévues d'intégration ou d'exploitation, la perte d'employés ou de clients clés, des changements dans la conjoncture économique ou commerciale, et d'autres risques énoncés dans la notice annuelle de Chorus datée du 12 février 2026 et dans le dossier d'information publique de Chorus disponible sous son profil sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

L'information prospective figurant dans le présent communiqué représente les attentes de Chorus à la date du présent communiqué (ou à la date à laquelle elle est autrement déclarée avoir été établie) et peut changer après cette date. Chorus décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l'information prospective pour tenir compte de nouveaux éléments d'information, d'événements subséquents ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf dans la mesure où elle y est tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les lecteurs doivent savoir que la liste de facteurs et de risques qui précède n'est pas exhaustive.

À propos de Chorus Aviation Inc.

Chorus est une société de portefeuille qui détient les principales filiales en exploitation suivantes : Jazz Aviation, la compagnie aérienne régionale la plus importante au Canada et fournisseur de services aériens régionaux sous la marque Air Canada Express; Voyageur Aviation, un chef de file en matière de services de vols nolisés spécialisés, de modification d'avions, d'approvisionnement en pièces et de soutien en service; Cygnet Aviation Academy, une académie accréditée à l'avant-garde de l'industrie, qui prépare les pilotes à accéder à des postes au sein des sociétés aériennes et Elisen & associés inc., un fournisseur chef de file de services de génie aérospatial et de certification. Ensemble, les filiales de Chorus offrent des services englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion, notamment : les vols à forfait; le réaménagement, l'ingénierie, la modification, la réaffectation et la transition d'avions; les vols à forfait; la maintenance des avions et des composants; le démontage et l'approvisionnement en pièces; l'acquisition et la location d'avions; et la formation des pilotes.

Les actions avec droit de vote variable de catégorie A et les actions avec droit de vote de catégorie B de Chorus se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». Les débentures non garanties de premier rang à 5,75 % échéant le 30 juin 2027 de Chorus se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR.DB.C ». Pour de plus amples renseignements sur Chorus, veuillez visiter le www.chorusaviation.com .

_________________________________ 1 Les produits se fondent sur les états financiers non audités de Kadex pour 2025.

