HALIFAX, NS, le 30 sept. 2025 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (TSX: CHR) (« Chorus ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a réalisé le rachat de ses débentures de premier rang non garanties convertibles à 6,00 % restantes échéant le 30 juin 2026 (les « débentures ») le 30 septembre 2025 (la « date de rachat »).

Le 5 août 2025, Chorus a publié un avis de rachat à l'intention des porteurs des débentures en vue du rachat des débentures émises et en circulation restantes à un prix de rachat correspondant à leur capital, majoré de l'intérêt accumulé et impayé y afférent jusqu'à la date de rachat, exclusivement. Les porteurs des débentures avaient l'option de convertir ces débentures en actions à droit de vote variable de catégorie A ou en actions à droit de vote de catégorie B de Chorus (les « actions »), conformément aux modalités de leur acte de fiducie constitutif, en remettant un avis de conversion ainsi que tous les documents nécessaires au plus tard le 8 septembre 2025. Aucune des débentures n'a été convertie en actions.

À la date de rachat, les porteurs des débentures ont reçu 1 015 $ pour chaque tranche d'un montant en capital de 1 000 $ de débentures, ce qui représente leur capital, majoré de tout intérêt accumulé et impayé y afférent jusqu'à la date de rachat, exclusivement. Chorus a racheté un montant en capital de 28 727 000 $ de débentures.

Par suite du rachat, les débentures, qui étaient négociées à la Bourse de Toronto (la « TSX ») sous le symbole « CHR.DB.B », ont été radiées de la cote de la TSX et ont cessé d'y être négociées.

Au sujet de Chorus Aviation Inc.

Chorus est une société de portefeuille qui est propriétaire des filiales en exploitation suivantes : Jazz Aviation, l'exploitant régional le plus important au Canada et fournisseur de services aériens régionaux sous la marque Air Canada Express; Voyageur Aviation, un chef de file en matière de services de vols nolisés spécialisés, de modification d'avions, d'approvisionnement en pièces et de soutien en service; Cygnet Aviation Academy, une académie accréditée à l'avant-garde de l'industrie, qui prépare les pilotes à accéder à des postes au sein des sociétés aériennes; et Elisen & associés inc., un fournisseur chef de file de services de génie aérospatial et de certification. Ensemble, les filiales de Chorus offrent des services englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion, notamment : les services aériens sous contrat; le réaménagement, l'ingénierie et les services de certification, la modification, la réaffectation et la transition d'avions; la maintenance des avions et des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces; l'acquisition et la location d'avions, en plus d'assurer la formation des pilotes.

Les actions avec droit de vote variable de catégorie A et actions avec droit de vote de catégorie B de Chorus se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». Les débentures non garanties de premier rang à 5,75 % échéant le 30 juin 2027 de Chorus se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR.DB.C ». Pour de plus amples renseignements sur Chorus, veuillez visiter le www.chorusaviation.com.

