BARCELONE, Espagne, le 7 mars 2025 /CNW/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un important fournisseur mondial de solutions intégrées de technologies de l'information et de la communication, aux côtés de China Unicom et YunHuan Technology, a reçu le prix de la meilleure innovation mobile pour les villes pour son projet innovant de livraison de sang à basse altitude en ville intelligente 5G-A lors de la remise des prix Global Mobile (GLOMO) lors du MWC Barcelona 2025. Le prix reconnaît leurs efforts conjoints pour être les pionniers du déploiement commercial de la technologie de détection et de communication intégrée 5G-A dans le domaine de la livraison de sang en milieu urbain.

China Unicom, YunHuan Technology et ZTE remportent le prix GSMA GLOMO pour la meilleure innovation mobile pour la ville (PRNewsfoto/ZTE Corporation)

Pour relever les défis liés à la livraison traditionnelle de sang, comme la congestion routière et les interventions d'urgence retardées, les partenaires ont mis en œuvre une solution novatrice à base de drones dans la ville d'Anyang. Le projet couvre un espace aérien urbain de 1 200 kilomètres carrés, avec 10 itinéraires de livraison qui s'étendent sur 15 kilomètres et desservent de multiples hôpitaux dans la ville. Avec plus de 50 vols par jour, il est devenu le plus grand réseau de livraison par drones à basse altitude de l'industrie pour les fournitures médicales, le transport de produits sanguins, d'échantillons de laboratoire, de sections pathologiques, de médicaments d'urgence et de fournitures chirurgicales.

Les données opérationnelles démontrent des améliorations remarquables, le temps moyen de livraison du sang ayant été réduit de 40 à 15 minutes, ce qui représente une augmentation de 60 % de l'efficacité. Cette amélioration a directement amélioré l'intervention d'urgence dans les hôpitaux, a optimisé le calendrier des chirurgies et a réduit le gaspillage sanguin, ce qui a entraîné une diminution de 20 % du coût du sang dans les hôpitaux et une réduction de 10 % des dépenses en sang des patients, offrant ainsi d'importants avantages médicaux, économiques et sociaux.

La solution tire parti de la technologie de détection et de communication intégrée 5G-A pour fournir une capacité de soutien complet en matière de communication et de détection de sécurité pour les opérations par drones. Les tests de performance du réseau ont prouvé la capacité du système à surveiller simultanément les positions précises et l'état de vol de plusieurs drones avec un taux de non-détection nul, validant la valeur commerciale de la technologie de détection et de communication intégrée 5G-A en économie de basse altitude.

À l'avenir, les trois partenaires continueront d'élargir les applications de la 5G-A dans la gestion urbaine et les interventions d'urgence, ce qui favorisera le développement de l'économie à basse altitude et donnera un nouvel élan aux initiatives mondiales de ville intelligente.

Les GLOMO Awards annuels représentent la récompense la plus prestigieuse de l'industrie. Avec un jury composé cette année de plus de 260 analystes mondiaux, de professionnels des médias et d'experts de l'industrie, les GLOMO Awards 2025 récompensent les personnes et les entreprises qui stimulent l'innovation et mettent en valeur l'excellence dans l'industrie du mobile en pleine croissance.

