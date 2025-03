BARCELONE, Espagne, le 7 mars 2025 /CNW/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions intégrées de technologies de l'information et de la communication, a annoncé que la solution AaaS de passerelle ouverte, développée conjointement par China Mobile, Alibaba Cloud et ZTE, a été récompensée par le prix GLOMO « Open Gateway Challenge » de la GSMA. Cette reconnaissance prestigieuse témoigne de l'adoption commerciale à grande échelle de la passerelle ouverte dans des scénarios industriels clés et souligne la haute estime de l'industrie mondiale pour les efforts de collaboration de China Mobile avec ses partenaires dans l'avancement de l'initiative GSMA Open Gateway.

China Mobile est l'un des premiers opérateurs à avoir rejoint l'initiative mondiale de passerelle ouverte de la GSMA. Ces dernières années, elle a activement défendu la philosophie de développement de la passerelle ouverte, établissant la plus grande plateforme de passerelle ouverte au monde. Cette plateforme permet non seulement de renforcer ses propres services, mais aussi d'élargir continuellement les scénarios d'application, enrichissant ainsi l'écosystème de passerelle ouverte. En collaboration avec ZTE, China Mobile a développé l'API QoD (Quality on Demand) basée sur les normes CAMARA API, est devenue la première à passer avec succès 63 tests techniques dans le cadre du groupe de travail sur la passerelle ouverte et à réaliser un déploiement commercial.

La solution d'exposition des capacités développée conjointement par China Mobile, Alibaba Cloud et ZTE intègre les forces de toutes les parties dans le domaine des télécommunications et de la technologie financière. En s'appuyant sur la plateforme intergicielle CT exploitée par le département des réseaux de China Mobile et sur sa capacité d'accélération de la qualité de service, la solution garantit une qualité de réseau supérieure pour les paiements mobiles. Cette collaboration vise à offrir une expérience de service 5G plus transparente, plus efficace et plus innovante, pour redéfinir l'engagement de l'utilisateur dans l'écosystème numérique de nouvelle génération.

Alipay, l'une des plus grandes plateformes de paiement en ligne au monde, s'intègre à la plateforme AaaS en passerelle ouverte de China Mobile via Alibaba Cloud. Lorsque les utilisateurs accèdent aux services de paiement dans des zones où la couverture réseau est faible, Alibaba Cloud s'appuie sur l'API pour améliorer de manière dynamique les performances du réseau sans fil. Cette optimisation réduit la durée des transactions de paiement et le taux d'échec des transactions, ce qui améliore considérablement l'expérience de paiement des utilisateurs.

À l'avenir, China Mobile continuera à collaborer avec ses partenaires industriels pour proposer des API aux capacités plus avancées et des scénarios d'application novateurs. En stimulant la commercialisation de la 5G et en accélérant l'adoption mondiale de l'écosystème de passerelle ouverte, China Mobile s'engage à encourager l'innovation et à façonner l'avenir de la connectivité intelligente à l'échelle mondiale.

L'initiative de passerelle ouverte est un effort essentiel mené par la GSMA pour favoriser la mondialisation de l'exposition des capacités du réseau. En tant que cadre API de réseau ouvert universel, elle permet aux entreprises et aux développeurs du monde entier d'accéder de manière transparente et normalisée aux capacités du réseau de l'opérateur. Ces fonctionnalités sont déployées par le biais d'API normalisées à l'échelle mondiale dans le cadre de CAMARA, un projet open-source mené conjointement par la Fondation Linux et la GSMA, qui favorise l'innovation et l'interopérabilité dans l'ensemble de l'écosystème numérique mondial.

Les GLOMO Awards annuels représentent la récompense la plus prestigieuse de l'industrie. Avec un jury composé cette année de plus de 260 analystes mondiaux, de professionnels des médias et d'experts de l'industrie, les GLOMO Awards 2025 récompensent les personnes et les entreprises qui stimulent l'innovation et mettent en valeur l'excellence dans l'industrie du mobile en pleine croissance.

