Au cours des 27 dernières années, Walmart Canada a amassé et versé plus de 175 millions de dollars afin de soutenir le Children's Miracle Network.

MISSISSAUGA, ON, le 25 juin 2021 /CNW/ - Children's Miracle Network (CMN) a de nouveau obtenu un soutien colossal de la part des Canadiens dans le cadre de la campagne de collecte de fonds de ce printemps qu'elle a menée en collaboration avec Walmart Canada. Walmart Canada, conjointement avec ses clients, a amassé 8,3 millions de dollars au profit des hôpitaux pour enfants à l'échelle du Canada.

Les associés de Walmart ont organisé des activités de collecte de fonds dans le cadre desquelles les clients ont été encouragés à faire des dons en magasin ou à Walmart.ca afin d'apporter leur soutien aux 2,3 millions d'enfants qui se rendent dans les hôpitaux membres du Children's Miracle Network chaque année. Ils ont donc réussi à amasser 8,3 millions de dollars, incluant un don de 820 000 $ versé par Walmart Canada.

Fondation de l'hôpital pour enfants de l' Alberta - plus de 550 000 $

- plus de 550 000 $ Fondation de l'hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique - plus de 1,1 million de dollars

Fondation du CHEO (Children's Hospital of Eastern Ontario ) - plus de 400 000 $

) - plus de 400 000 $ Children's Health Foundation - plus de 450 000 $

Fondation de l'hôpital pour enfants du Manitoba - plus de 400 000 $

- plus de 400 000 $ IWK Foundation -plus de 600 000 $

Fondation du centre hospitalier pour enfants Janeway - plus de 250 000 $

Fondation de l'hôpital pour enfants Jim Pattison - plus de 200 000 $

- plus de 200 000 $ Fondation de l'hôpital pour enfants McMaster - plus de 300 000 $

Opération Enfant Soleil - plus de 1,9 million de dollars

- plus de 1,9 million de dollars Fondation SickKids - plus de 1,2 million de dollars

Stollery Children's Hospital Foundation - plus de 750 000 $

Walmart Canada est le plus important partenaire d'entreprise du secteur privé en matière de soutien aux fondations des hôpitaux pour enfants à l'échelle du Canada.

« Depuis plusieurs années, Walmart Canada est le principal partenaire de CMN au Canada. Les associés et les clients de Walmart sont toujours prêts à faire preuve de générosité quand vient le temps d'aider les enfants des collectivités locales et d'amasser des fonds au profit des hôpitaux au Canada. Nous sommes extrêmement reconnaissants de cet appui malgré une année difficile » a déclaré Mark Hierlihy, président et chef de la direction des fondations pour hôpitaux pour enfants du Canada. « Chaque dollar amassé dans les succursales Walmart est versé en don directement à l'hôpital pour enfants de la région et investi dans les secteurs où les besoins se font le plus sentir. »

Children's Miracle Network a nommé Walmart comme le partenaire d'entreprise canadien de l'année 2020 pour son approche novatrice en matière de collecte de fonds et ses efforts remarquables à soutenir la santé des enfants au Canada pendant une année sans précédent. Dans le cadre de son partenariat avec le Children's Miracle Network au cours des 27 dernières années, Walmart Canada a amassé et versé plus de 175 millions de dollars afin de soutenir le Children's Miracle Network.

« Notre engagement à long terme envers le Children's Miracle Network reflète les efforts extraordinaires qu'il déploie afin d'aider à faire en sorte que chaque enfant dans le besoin reçoive les meilleurs soins de santé qui soient, et nous sommes fiers d'être son plus important partenaire corporatif », déclare Nabeela Ixtabalan, vice-présidente directrice, Services des ressources humaines et Affaires de la Compagnie chez Walmart Canada. « Nous n'aurions pas pu obtenir ce résultat sans l'engagement et le dévouement de nos associés ainsi que le soutien impressionnant de nos clients. »

Dans le cadre de la campagne de collecte de fonds annuelle, les sommes que nous amassons en magasin sont versées à l'échelle locale afin de financer des traitements cruciaux et des soins de santé de sorte que chaque hôpital peut utiliser les montants là où il en a le plus besoin.

Pour en savoir plus sur le Children's Miracle Network, visitez le site ChildrensMiracleNetwork.ca.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau de plus de 400 succursales à l'échelle nationale et elle sert 1,5 million de Canadiens chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca est visité quotidiennement par plus de 900 000 clients. Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. De plus, Walmart Canada a été récemment reconnue comme l'une des plus importantes entreprises sur LinkedIn en 2021 ainsi que comme l'une des marques les plus populaires au Canada (selon les résultats de recherche sur Google). Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est centré sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et, depuis 1994, Walmart a amassé et remis plus de 500 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Vous trouverez de l'information supplémentaire à walmartcanada.ca, de même que sur les pages de médias sociaux de Walmart Canada : Facebook, Twitter et Instagram.

À propos de Children's Miracle Network

Children's Miracle NetworkMD amasse des fonds pour 170 hôpitaux membres, dont 14 sont au Canada, et il sensibilise la population à ce sujet. Les dons amassés sont utilisés à l'échelle locale afin de financer des besoins cruciaux en matière de traitements, de soins de santé, d'équipement médical pédiatrique et de recherches. Ses différents partenaires et programmes de collecte de fonds appuient sa mission visant à sauver la vie du plus grand nombre d'enfants possible et à améliorer leur qualité de vie. Visitez notre site Web (site en anglais seulement) pour en savoir plus sur notre cause. Children's Miracle Network Canada est une organisation gérée et exploitée par les fondations d'hôpitaux pour enfants du CanadaMD.

