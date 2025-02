MISSISSAUGA, ON, le 24 févr. 2025 /CNW/ - Dans le cadre de la campagne annuelle des Fêtes Créez des p'tits miracles, Walmart Canada a amassé 5,7 millions de dollars afin d'aider aider les hôpitaux pour enfants à l'échelle du Canada. Encore une fois, la Compagnie a fait preuve d'une grande générosité.

Au cours de la campagne, du 14 novembre au 24 décembre 2024, les clients étaient invités à faire un don à la caisse ou en ligne, avec un accent particulier sur le programme Mardi je donne, le 3 décembre 2024. Ce jour-là, Walmart Canada versait un dollar pour chaque jouet vendu en succursale et sur le site Walmart.ca, atteignant un don maximal de 230 000 dollars.

Tous les fonds amassés ont été versés directement aux douze fondations d'hôpitaux pour enfants à l'échelle du pays. Ces dons permettent de réaliser des recherches innovantes, d'acheter de l'équipement spécialisé et d'améliorer les environnements de guérison afin d'assurer les meilleurs traitements possibles pour les enfants et leurs familles.

« Le soutien indéfectible de Walmart Canada, de ses associés et de ses clients a contribué à aider les hôpitaux pour enfants à fournir les soins spécialisés dont les enfants ont besoin partout au Canada », a déclaré Adam Starkman, président et chef de la direction, Les fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada. « Merci à Walmart pour son dévouement et sa générosité qui transforment des vies et créent un avenir meilleur pour les enfants et les familles de chaque collectivité. »

« La campagne Créez des p'tits miracles est l'une des manières de démontrer notre engagement au renforcement des collectivités que nous servons, » a dit Rob Nicol, vice-président, communications et affaires de la Compagnie, Walmart Canada. « Nous sommes immensément fiers de nos associés dévoués et profondément reconnaissants de la générosité de nos clients. Ils ne cessent d'aider les familles canadiennes grâce à ces dons, qui donnent la priorité à la santé et au bien-être des enfants. »

Rencontrez Justine

Justine est l'ambassadrice d'Enfant Soleil pour la campagne de cette année. Résiliente pour son jeune âge, elle adore danser et dessiner. Justine est née prématurément et a dû être hospitalisée pendant plus de 90 jours au département de néonatalogie du Centre mère-enfant Soleil du CHU de Québec-Université Laval. Elle a été traitée pour des poumons sous-développés, de l'hypertension artérielle et une insuffisance cardiaque. Dès la naissance de Justine, ses parents ne savaient pas si elle allait survivre. Elle a dû être intubée pour respirer dès sa naissance et ensuite être sous oxygène en continu durant la première année de sa vie et nourrie par un tube passant par le nez. À l'âge de trois ans, elle avait déjà subi quatre opérations chirurgicales majeures et été hospitalisée à de nombreuses reprises. Malgré son parcours médical compliqué, Justine se développe bien et est suivie régulièrement par ses spécialistes. Justine a une personnalité unique et elle rayonne avec son esprit ambitieux.

Au Québec, les fonds reçus de Walmart Canada dans le cadre de la campagne « Créez des p'tits miracles » sont donnés à Enfant Soleil pour aider les enfants comme Justine à grandir en santé.

Apprenez-en plus sur l'histoire de Justine ici.

Un impact qui dure depuis 30 ans

Depuis 1994, Walmart Canada est fière partenaire du réseau Children's Miracle Network pour lequel elle a amassé plus de 230 millions de dollars. Ensemble, ces partenaires continuent à faire avancer les soins de santé pédiatriques et à offrir un soutien essentiel aux familles canadiennes.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada est un détaillant omnicanal mené par les associés et propulsé par la technologie qui compte plus de 400 succursales à l'échelle nationale servant plus de 1,5 million de clients par jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca, est visité par plus de 1,5 million de clients chaque jour. Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est centré sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et, depuis 1994, la Compagnie a amassé et remis plus de 750 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Vous trouverez des renseignements supplémentaires à WalmartCanada.ca et dans les pages de Walmart Canada sur les réseaux sociaux - Facebook, X, Instagram et LinkedIn.

À propos de Children's Miracle Network

Children's Miracle NetworkMD amasse des fonds pour 170 hôpitaux membres, dont 13 sont situés au Canada. Chaque don reste dans la collectivité afin de soutenir les traitements et les services essentiels, l'achat d'équipement médical et la recherche pédiatrique. Les divers partenaires et programmes de collectes de fonds soutiennent notre mission de sauver et d'améliorer la vie du plus grand nombre d'enfants possible. Visitez le site Web du Children's Miracle Network pour en apprendre plus au sujet de la cause. Au Canada, Children's Miracle Network est géré par Les Fondations d'hôpitaux pour enfants du CanadaMD.

