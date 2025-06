La campagne annuelle du printemps de Walmart Canada recueille $6,5 millions de dollars pour soutenir les hôpitaux pour enfants à l'échelle nationale

MISSISSAUGA, ON, le 23 juin 2025 /CNW/ - Dans un bel élan de générosité et d'esprit communautaire, les associés et clients de Walmart Canada se sont mobilisés pour recueillir l'incroyable somme de $6,5 millions de dollars pour Children's Miracle Network. La campagne de levée de fonds annuelle en soutien aux hôpitaux pour enfants a un véritable impact dans la vie des jeunes patients et de leurs familles.

Walmart Canada a lancé la campagne avec un don d'un million de dollars, soulignant son engagement indéfectible envers les communautés qu'elle sert. La campagne, qui a eu lieu du 8 mai au 1er juin, aide les enfants et familles qui comptent sur les soins spécialisés. Chaque dollar recueilli dans le cadre de la campagne a été versé directement à la cause des enfants malades, afin de financer des projets de recherche, l'achat d'équipements de pointe qui sauvent des vies, ainsi que des initiatives de soins centrées sur les familles. Au Québec, les fonds amassés par Walmart Canada ont été remis à Enfant Soleil. Grâce à ce partenariat qui prospère depuis plus de 30 ans, Walmart Canada et ses clients ont recueilli plus de $230 millions de dollars, permettant ainsi aux hôpitaux pour enfants de continuer à offrir les meilleurs soins possibles aux enfants de leurs communautés.

« Les hôpitaux pour enfants du Canada sont plus forts grâce aux associés et aux clients de Walmart Canada », a déclaré Adam Starkman, président et chef de la direction des Fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada. « Année après année, leur engagement a un véritable impact sur les hôpitaux pour enfants à l'échelle nationale, offrant aux jeunes patients les soins spécialisés dont ils ont besoin. »

« Nous sommes incroyablement fiers d'avoir un impact sur la santé des enfants et de pouvoir les aider à obtenir les soins dont ils ont besoin pour mieux vivre », a affirmé Rob Nicol, vice-président, affaires de la compagnie et communications, Walmart Canada. « Nos associés et nos clients sont au cœur de cette campagne et leur dévouement pour soutenir les hôpitaux pour enfants est une véritable source d'inspiration. »

La campagne du printemps de cette année a mis de l'avant des histoires de patients inspirantes, démontrant l'impact concret du soutien des donateurs. L'une de ces histoires est celle de Jack, un champion de Children's Hospital Foundation of Manitoba. Grâce à l'équipement chirurgical, à la recherche et aux soins continus financés par des dons, Jack reçoit les meilleurs soins qui soient possibles dans le seul hôpital pour enfants au Manitoba. Pour en savoir plus sur l'histoire de Jack, cliquez ici.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada est un détaillant omnicanal mené par les associés et propulsé par la technologie, qui compte plus de 400 succursales à travers le pays et qui sert plus de 1,5 million de clients par jour. Le magasin en ligne, walmart.ca, est visité par plus de 1,5 million de clients chaque jour. Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays. Avec plus de 100 000 associés, elle se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est centré sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et, depuis 1994, la compagnie a recueilli et remis plus de 850 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Des renseignements supplémentaires se trouvent à walmartcanada.ca et sur les sites de médias sociaux de Walmart Canada, Facebook, X, Instagram et LinkedIn.

À propos de Children's Miracle Network

Children's Miracle NetworkMD collecte des fonds et sensibilise le public à la maladie pour 170 hôpitaux membres, dont 13 au Canada. Les dons restent locaux pour financer les traitements et les services de santé essentiels, l'achat de matériel médical pédiatrique et la recherche. Ses divers partenaires et programmes de collecte de fonds soutiennent sa mission : sauver et améliorer la vie du plus grand nombre d'enfants possible. Visitez le site web du Children's Miracle Network pour en savoir plus sur sa cause. Au Canada, Children's Miracle Network est géré par Les Fondations d'hôpitaux pour enfants du CanadaMD.

SOURCE Canada's Children's Hospital Foundations

Pour plus de renseignements : Melissa Greer, directrice, marketing et communications, Children's Miracle Network, [email protected]; Felicia Fefer, affaires de la compagnie, Walmart Canada, [email protected]