Children's Miracle Network lance sa campagne printanière annuelle avec Walmart Canada pour soutenir les hôpitaux pour enfants à l'échelle nationale

Walmart Canada lancera la campagne avec un don de 1 million de dollars

MISSISSAUGA, ON, le 12 mai 2025 /CNW/ - Children's Miracle Network lance sa campagne de financement printanière annuelle en partenariat avec Walmart Canada, invitant les Canadiens à faire une différence pour les enfants et les familles de leurs communautés. Du 8 mai au 1er juin, les clients peuvent faire un don en magasin ou en ligne à Walmart.ca. 100% des dons recueillis iront directement aux fondations et aux hôpitaux qui soutiennent la cause des enfants malades grâce aux soins spécialisés, à l'équipement de pointe et aux programmes de recherche novateurs. Au Québec, les fonds amassés par Walmart Canada dans le cadre de cette campagne seront versés à Enfant Soleil.

« Les associés et les clients de Walmart Canada sont la force motrice de cette campagne, contribuant à faire en sorte que les hôpitaux pour enfants de tout le pays disposent des ressources dont ils ont besoin », a déclaré Adam Starkman, président et chef de la direction des Fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada. « Depuis le début du partenariat, plus de 230 millions de dollars ont été amassés, ce qui profite directement aux hôpitaux qui s'occupent des enfants et des familles lorsqu'ils en ont le plus besoin. »

Walmart Canada démontre encore une fois son engagement envers la santé des enfants en faisant un don initial de 1 million de dollars pour lancer les efforts de collecte de fonds. Au fil des ans, Walmart Canada est devenu la plus importante entreprise contributrice aux soins de santé des enfants au pays, avec des dons qui financent des avancées médicales de pointe et des programmes de compassion axés sur la famille.

« Nos associés et clients font de cette campagne une réalité et leur générosité a un impact incroyable sur les hôpitaux pour enfants du Canada », a déclaré Rob Nicol, vice-président, Affaires de la Compagnie et communications, Walmart Canada. « Chaque dollar donné aide les enfants à recevoir les soins spécialisés dont ils ont besoin. Nous sommes très fiers de continuer à soutenir cette cause importante. »

Cette année, la campagne présente des histoires de patients inspirantes, soulignant l'impact réel du soutien des donateurs. Jack, un Champion de la Children's Hospital Foundation of Manitoba, bénéficie d'équipement chirurgical, de recherche et de soins continus soutenus par des donateurs dans le seul hôpital pour enfants du Manitoba. Pour en savoir plus sur l'histoire de Jack, veuillez cliquer ici.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada est un détaillant omnicanal, dirigé par des personnes et propulsé par la technologie, qui compte plus de 400 succursales à l'échelle nationale qui sert plus de 1,5 million de clients par jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca est visité par plus de 1,5 million de clients chaque jour. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada est l'un des plus importants employeurs du pays et se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. Le vaste programme de philanthropie de Walmart Canada est axé sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et depuis 1994, Walmart Canada a amassé et remis plus de 850 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Des renseignements supplémentaires se trouvent à walmartcanada.ca et sur les pages de médias sociaux de Walmart Canada - Facebook, X, Instagram et LinkedIn.

À propos de Children's Miracle Network

Children's Miracle Network MD collecte des fonds et sensibilise le public à la maladie pour 170 hôpitaux membres, dont 13 au Canada. Les dons restent locaux pour financer les traitements et les services de santé essentiels, l'achat de matériel médical pédiatrique et la recherche. Ses divers partenaires et programmes de collecte de fonds soutiennent sa mission : sauver et améliorer la vie du plus grand nombre d'enfants possible. Visitez le site web du Children's Miracle Network pour en savoir plus sur sa cause. Au Canada, Children's Miracle Network est géré par Les Fondations d'hôpitaux pour enfants du CanadaMD.

SOURCE Canada's Children's Hospital Foundations

Pour plus de renseignements : Melissa Greer, directrice, marketing et communications, Children's Miracle Network, [email protected]; Felicia Fefer, Affaires de la Compagnie, Walmart Canada, [email protected]