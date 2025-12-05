DUBAÏ, Émirats arabes unis, 5 décembre 2025 /CNW/ - Le 4 décembre, Chery a tenu une cérémonie de signature avec le comité organisateur des Jeux para de la jeunesse asiatique 2025 à Dubaï. L'événement a attiré des dignitaires clés, dont M. Zhu Shaodong, vice-président directeur de Chery International, M. Majid Rashed, président du Comité paralympique asiatique, M. Saeed Hareb, secrétaire général du Conseil sportif de Dubaï, M. Thani Juma Berregad, Président du DCD et du comité organisateur local - AYPG, et M. Tarek Souei, chef de la direction du Comité paralympique asiatique. Ensemble, ils ont annoncé le rôle officiel de Chery en tant que partenaire de mobilité exclusif pour les Jeux. Sous le thème « With CHERY, Born to Rise! », cette collaboration marque non seulement un renforcement du partenariat entre les deux parties, mais aussi une forte reconnaissance de la force et des valeurs de la marque Chery.

Partenariat officiellement scellé : Chery et AYPG annoncent une collaboration (PRNewsfoto/Chery Automobile Co., Ltd.)

L'AYPG 2025, guidée par la devise « Born to Rise », défend la persévérance et l'esprit de combat des jeunes athlètes, une philosophie qui trouve un écho profond dans la philosophie de Chery, « Little Thatched Cottage », qui consiste à « ne craindre aucune difficulté et à ne jamais abandonner ». Zhu Shaodong a fait remarquer : « Depuis nos débuts en 1997 jusqu'au classement actuel du classement Fortune Global 500 et exerçant ses activités dans plus de 120 pays et régions, il s'agit de la « montée » de Chery.Nous avons hâte d'encourager la montée de chaque jeune athlète sur le terrain. »

Auparavant, Chery avait établi un lien de confiance et un objectif commun avec les organisations paralympiques asiatiques grâce à des initiatives comme le soutien aux Jeux paralympiques pour les enfants du Kazakhstan et l'aide à l'Assemblée générale du Comité paralympique asiatique, ouvrant la voie à cette coopération. En même temps, l'engagement à long terme de Chery en matière de recherche et développement de base lui a fourni une solide expertise technologique et un réseau mondial de recherche. Non seulement ces capacités stimulent l'innovation en matière de produits, mais elles seront également canalisées vers des solutions de soutien et d'entraînement aux événements, offrant ainsi aux athlètes une plateforme fiable pour poursuivre l'excellence. Dans son cadre ESG, Chery relie davantage la croissance des entreprises à la valeur sociale grâce à des collaborations avec des organismes internationaux comme l'Union internationale pour la conservation de la nature et l'UNICEF, remplissant activement ses responsabilités d'entreprise.

Une équipe dédiée à Chery a maintenant été créée pour coordonner les ressources mondiales à l'appui des préparatifs des Jeux. À l'approche de l'AYPG 2025, Chery se tiendra aux côtés de chaque athlète avec une force technologique et un sens du devoir, animé par la conviction commune : « Avec CHERY, Born to Rise! »

