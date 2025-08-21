JOHANNESBURG, 21 août 2025 /CNW/ - Le 20 août, deux VUS phares Chery TIGGO9 ont effectué un essai de collision frontale avec décalage de 50 % à 50 km/h sur une longue route asphaltée en Afrique du Sud. comme deux diamants impeccables qui se frappent à la main d'un maître : seul le cristal le plus difficile peut révéler la force intérieure d'un autre; seule la structure de sécurité la plus avancée peut vraiment tester l'intégrité d'un véhicule. Après l'impact, les deux cabines TIGGO9 sont restées entièrement intactes, sans déformation dans les piliers A, B ou C. Tous les coussins gonflables, y compris ceux pour le conducteur, le passager avant et les genoux, se sont déployés instantanément après la collision. Les récepteurs de sécurité s'activent rapidement, toutes les portes peuvent être ouvertes normalement, les feux de détresse s'allument automatiquement et il n'y a pas de fuite de carburant.

Les deux modèles TIGGO9 maintiennent leur intégrité structurale après la collision (PRNewsfoto/Chery Automobile Co., Ltd.)

Le corps du TIGGO9 utilise 85 % d'acier à haute résistance, dont 21 % d'acier formé à chaud 1 500 MPa dans des zones critiques comme les piliers A et B. Sa structure avant comprend des poutres de collision en double aluminium avec une couverture transversale de 85 % et six boîtes de collision qui absorbent et dispersent efficacement l'énergie d'impact. Le véhicule est également équipé de 10 coussins gonflables, dont un coussin gonflable à rideau latéral de 2 060 mm qui retient plus de 50 % de la pression pendant 6 secondes après le déploiement, et un coussin gonflable central entre les sièges avant pour réduire les risques d'impact secondaire.

Ce test représente une étape cruciale dans le défi mondial de sécurité en six dimensions de Chery, s'appuyant sur des validations d'environnements extrêmes précédemment effectuées dans des régions comme l'Indonésie et le Mexique. En tant que premier constructeur automobile chinois à atteindre cinq millions d'exportations de véhicules, Chery a également été nommé de nouveau sur la liste Fortune Global 500 le mois dernier. Derrière cette réalisation « Double 500 », il y a l'engagement inébranlable de Chery envers une qualité mondiale constante - peu importe où ses véhicules sont conduits, leur structure de sécurité fondamentale demeure aussi résiliente et durable que le diamant. Non seulement ce dévouement incarne la vision de « laisser tout le monde profiter d'une protection cinq étoiles », mais il honore également la philosophie fondamentale de la marque : « La sécurité pour la famille ».

Le même soir, le TIGGO9 a fait ses débuts officiels sur le marché sud-africain. Le lendemain, Chery a uni ses forces à celles de l'UNICEF pour lancer le forum des « champions de l'éducation en Afrique », lançant un effort de collaboration pour relever les défis éducatifs auxquels font face les enfants de toute la région. Dans le cadre de cet engagement, des plans ont été annoncés pour financer la construction d'écoles primaires d'espoir. Cet effort renforce la philosophie de Chery, qui consiste à étendre son engagement en matière de sécurité de la technologie des produits à la responsabilité sociale.

