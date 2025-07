MEXICO, le 31 juill. 2025 /CNW/ - Le 29 juillet, le modèle phare de Chery, le TIGGO 7 CSH, a réussi un test extrême de rayure de batterie. En présence de M. Isac Mosqueda Montelongo, représentant du notaire public 167 de Mexico, des experts de l'industrie et des représentants de médias de premier plan, le VUS a heurté une barrière sphérique de 242 mm de hauteur à 30 km/h avec une profondeur de chevauchement de 30 mm, reproduisant des scénarios dangereux de rayure de batterie dans les routes à haute altitude.

Le TIGGO 7 CSH passe le test de rayure de batterie (PRNewsfoto/Chery Automobile Co., Ltd.)

Le TIGGO 7 CSH a démontré des capacités exceptionnelles de protection de la batterie à la suite de l'impact grave; seulement de légères égratignures de surface étaient visibles sur le boîtier de la batterie et il n'y avait aucun signe de fuite d'électrolyte, d'incendie, d'explosion ou de fumée. Le bloc-batterie a conservé une excellente intégrité structurale, montrant une déformation minimale du fond, et tous les connecteurs de haute tension sont demeurés entièrement opérationnels.

Le test a permis de valider de façon concluante les capacités robustes du système « Guardian Battery » de Chery. Sa batteries au lithium-fer-phosphate en forme de lame fournit une base chimique intrinsèquement stable, tandis que la protection en acier sous le châssis à haute résistance de 780 MPa, combiné à une conception structurelle inspirée de la cotte de mailles, dissipe efficacement les forces d'impact. La technologie de coupure de haute tension à la milliseconde près du système (déconnexion des circuits dans les 10 ms) élimine les risques de court-circuit, et sa certification IP68 garantit des performances fiables dans les conditions routières les plus difficiles.

Le test de rayure des batteries au Mexique marque la troisième étape de la tournée mondiale du défi de sécurité de Chery Super Hybrid (CSH), à la suite d'évaluations rigoureuses en Chine, y compris le test de tonneaux et le test de collision avec deux véhicules, ainsi qu'un essai épuisant d'immersion en eau salée pendant 53 h en Indonésie. Chery continue de valider ses véhicules en fonction de six conditions mondiales extrêmes - froid extrême, chaleur extrême, sécheresse extrême, humidité extrême, conditions de grande vitesse et terrain accidenté - se positionnant comme le premier constructeur automobile chinois à effectuer une validation complète de la sécurité dans des conditions extrêmes à l'étranger. Le constructeur automobile renforce son engagement en matière de sécurité grâce à des écrans de haute visibilité à l'aéroport international de Dubaï, la plaque tournante du tourisme international la plus achalandée au monde, proclamant sa philosophie de sécurité fondamentale : « La sécurité, pour la famille. » Tirant parti de sa technologie de pointe en matière de sécurité des batteries, Chery accélère son expansion sur le marché mondial des véhicules hybrides, transformant sa vision consistant à « faire profiter à tout le monde d'une protection cinq étoiles » en une réalité concrète pour les clients du monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2741147/TIGGO7_CSH.jpg

SOURCE Chery Automobile Co., Ltd.

PERSONNE-RESSOURCE : 张天怡 ZHANG Tianyi, 15847672664, [email protected]