JAKARTA, Indonésie, 25 novembre 2025 /CNW/ - À 13 h, heure locale, le 24 novembre 2025, Chery a fièrement lancé le premier VUS polyvalent transformable au monde, « Chery X », lors de la Jakarta Auto Week (GJAW) de GAIKINDO. L'événement a été honoré par la présence de M. Zhou Dinghua, directeur général adjoint de Chery International, ainsi que de représentants de 100 médias indonésiens de premier plan, dont Kompas et Detik. Ensemble, ils ont assisté à un événement de lancement défini par l'innovation et une vision révolutionnaire.

Le premier VUS transformable de 7 places de Chery fait ses débuts en Indonésie, offrant une nouvelle solution de mobilité familiale (PRNewsfoto/Chery Automobile Co., Ltd.)

Le VUS polyvalent transformable a fait une apparition époustouflante au centre d'un site hautement immersif. Son design extérieur audacieux, avec la grille avant « tiger roar », les feux arrière « tiger eye » et trois traits de caractère parallèles « griffe », a exhibé une forte présence, tandis que son aménagement intérieur très adaptable a suscité instantanément l'enthousiasme du public. Ce lancement novateur a non seulement permis de communiquer clairement le concept de base du produit, qui consiste à « repousser les limites des scènes », mais il a également permis aux utilisateurs de découvrir en profondeur la vision avant-gardiste de la marque pour l'avenir de la mobilité.

Conçu pour relever le défi fondamental « une personne, plusieurs rôles, un véhicule, plusieurs utilisations », il tire parti de sa capacité de transformation pour couvrir de façon transparente 99 % des scénarios familiaux. Avec une longueur de 4 900 mm et un empattement de 2 800 mm, le véhicule offre un espace intérieur généreux. Sa disposition flexible, avec une deuxième rangée pliable et une troisième rangée à dégagement rapide, permet des transitions harmonieuses entre plusieurs configurations : un 7 places pour les déplacements quotidiens, un luxueux 4 places, une fourgonnette de camping et un VUS à toit ouvert. Cette polyvalence répond sans effort à divers besoins. Conçu pour parcourir le terrain montagneux de l'Indonésie et ses abondantes voies navigables, le nouveau modèle est doté d'un groupe motopropulseur entièrement imperméable, y compris le moteur, la transmission, les moteurs électriques et le système de batterie. Avec une profondeur de course de 700 mm et une garde au sol de 220 mm, il navigue en toute confiance sur des sentiers boueux et des cours d'eau peu profonds, assurant ainsi des performances fiables dans des paysages variés.

Le lancement du nouveau modèle comble une lacune critique dans le segment des VUS à plusieurs formes de Chery en Indonésie, complétant le portefeuille de produits existant afin d'établir une matrice de produits complète qui couvre les scénarios d'utilisation familiale, hors route et personnalisée. Avec le lancement officiel du nouveau modèle, Chery est prête à transcender les limites d'utilisation traditionnelles et à renforcer sa position concurrentielle dans la région. En offrant des solutions de mobilité intelligentes qui incarnent « One Vehicle, Endless Lifestyles », la marque vise à ouvrir de nouvelles possibilités de mode de vie pour les familles en Asie du Sud-Est et au-delà.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2831865/1.jpg

SOURCE Chery Automobile Co., Ltd.

PERSONNE-RESSOURCE : Tianyi, Zhang, [email protected]