WUHU, Chine, le 25 avril 2025 /CNW/ - Le 24 avril 2025, Chery a officiellement dévoilé sa nouvelle marque LEPAS, mettant en vedette le premier modèle L8 lors d'un événement de lancement mondial sur le thème « COLORFUL LIFE, MASTERFUL DRIVE ». Plus de 800 concessionnaires clés et représentants des médias de premier plan dans le monde ont été témoins de cette étape importante. Positionné comme la pierre angulaire stratégique de Chery pour « un positionnement amélioré, une valeur accrue et la croissance du marché », LEPAS est le pionnier de la vision d'une « mobilité élégante », dont l'objectif est de remodeler l'écosystème de la mobilité future grâce à une technologie intelligente et à une conception esthétique.

L8 lors de l’événement de lancement de la LEPAS (PRNewsfoto/Chery Automobile Co., Ltd.)

Zhang Guibing, président de Chery International, a annoncé que LEPAS lancera cinq modèles d'ici trois ans. Le déploiement du produit commencera avec le lancement du VUS L8 qui définit le segment en décembre 2025, suivi du SUV L6 urbain de classe A ciblant les élites métropolitaines et du L4 agile de classe A0 conçu pour les conductrices soucieuses du style. LEPAS poursuivra l'expansion du marché mondial grâce à des stratégies diversifiées, ciblant un réseau mondial de 1 200 points de vente et un volume de production et de ventes annuel de 500 000 unités, créant ainsi de nouvelles possibilités de croissance pour les partenaires.

Soutenu par le réseau mondial de recherche et développement et l'expertise technologique de Chery, le LEPAS repose sur quatre piliers fondamentaux : la conception esthétique Leopard, l'espace luxueux, la sécurité intelligente et le super hybride Chery. LEPAS L8 s'inspire des contours musculaires d'un léopard en course, alliant de manière magistrale l'esthétique dynamique et la philosophie mécanique. Ses phares à pupille verticale distinctifs et son poste de pilotage interactif minimaliste créent un équilibre parfait entre puissance et élégance. Le véhicule réalise des progrès révolutionnaires en matière de systèmes intelligents, de caractéristiques de sécurité et d'adaptabilité des scénarios, répondant aux deux aspirations des utilisateurs en matière de technologie de pointe et d'esthétique sophistiquée.

« La LEPAS innovera sur la base technologique de Chery pour révolutionner l'interaction homme-véhicule grâce à des solutions intelligentes, offrant aux utilisateurs du monde entier des expériences de mobilité haut de gamme, mais axées sur la valeur », a déclaré Zhong Wei, chef de la direction adjoint de la LEPAS. Grâce à l'expansion mondiale de LEPAS, Chery marque son évolution stratégique de fabricant automobile à créateur de tendances en matière de mode de vie axé sur la mobilité, prête à remodeler le paysage de la valeur automobile mondiale avec une approche élégante.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2673393/L8_LEPAS_Launch_Event.jpg

SOURCE Chery Automobile Co., Ltd.

PERSONNE-RESSOURCE : Zhang Tianyi, 15847672664, [email protected]