SHANGHAI, 27 avril 2025 /CNW/ - Le 23 avril, sous les feux de la rampe au Salon de l'auto de Shanghai 2025, Chery a officiellement dévoilé sa toute nouvelle série de prises - HIMLA - marquant une étape clé dans la stratégie mondiale de ce constructeur automobile chinois. Lancé dans le contexte d'un marché mondial en plein essor, l'HIMLA reflète non seulement les ambitions stratégiques de Chery dans ce segment, mais redéfinit également l'avenir des ramassages traditionnels trois piliers fondamentaux : un portefeuille de produits complet, la transition vers les nouvelles énergies et l'autonomisation des technologies intelligentes.

HIMLA fait ses débuts mondiaux au Salon de l’auto de Shanghai 2025 (PRNewsfoto/Chery Automobile Co., Ltd.)

Lors du lancement de la marque Chery, Zhu Shaodong, directeur général adjoint de Chery International, a déclaré : « La marque Chery conserve toujours l'intention originale comme premier choix des clients axés sur la famille. » Il a également souligné la vision stratégique de l'HIMLA, en mettant l'accent sur le fait que « l'HIMLA peut maîtriser le terrain, ce qui aide chaque utilisateur à arriver à la terre de ses rêves. »

La mondialisation ne consiste pas seulement à prendre de l'expansion sur des marchés individuels, mais aussi à anticiper avec précision les tendances de l'industrie. Alors que la consommation de colis passe d'un objectif purement utilitaire à un double accent sur le mode de vie et le travail, l'HIMLA représente les prouesses technologiques de Chery dans la redéfinition des scénarios de mobilité mondiale. Il a insisté sur le fait que la série HIMLA s'appuie sur les 28 ans d'expertise technique de Chery et tirera davantage parti des avantages du premier venu de l'entreprise dans les trois composantes de base des VEN, ainsi que de la connectivité intelligente pour remodeler activement la chaîne de valeur du marché mondial des ramassages.

Le nom « HIMLA » s'inspire du respect pour les sommets de montagne et de l'esprit de conquête, incarnant les valeurs audacieuses, mais pratiques de ses utilisateurs cibles. En tant que pilier stratégique de la stratégie mondiale de Chery, l'HIMLA offre une gamme complète de camionnettes compactes, moyennes et grandes, avec de multiples options de groupes motopropulseurs, y compris des variantes d'essence, de diesel et d'électricité pure. Cette polyvalence répond à divers besoins, des services publics commerciaux au transport familial en passant par les aventures hors route. Essentiellement, l'HIMLA représente non seulement une étape importante de la stratégie mondiale de Chery, mais aussi un moteur de l'évolution des camionnettes vers des véhicules haut de gamme axés sur les passagers grâce à de nouvelles énergies et à l'innovation intelligente.

Le lancement de l'HIMLA n'est pas seulement l'énoncé technologique de Chery dans le segment du ramassage : il change la donne pour le paysage de la valeur du marché mondial du ramassage. Grâce à l'innovation de Chery, l'HIMLA accélère l'évolution du marché mondial de la reprise vers quatre tendances clés : la conception axée sur les passagers, l'intelligence, la prémumisation et l'adoption de nouvelles énergies. Pour les consommateurs du monde entier, l'HIMLA offre une option de ramassage plus rentable et spécialement conçue pour chaque scénario.

