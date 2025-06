JAKARTA, Indonésie, 20 juin 2025 /CNW/ - Le 17 juin, Chery a entrepris la deuxième étape de son défi mondial de sécurité à Jakarta, en Indonésie, en mettant l'accent sur le scénario d'humidité extrême dans son système d'évaluation de sécurité en six dimensions. (chaleur, froid, sécheresse, humidité, vitesse élevée et terrain accidenté). Cet essai rigoureux a validé la résistance à l'humidité et à la corrosion de la « batterie Guardian » de Chery Super Hybrid (CSH). M. Heri Prabowo, chef de la sous-direction des essais de type de véhicule à moteur, ministère des Transports, et M. Christian Andersen, notaire, ainsi que des représentants de 80 médias de premier plan et chefs d'équipe de l'industrie, a assisté à l'événement pour assister à la performance de la batterie après 53 heures et 51 minutes de trempage continu d'eau salée, ce qui démontre l'absence de fuite, de court-circuit et d'emballement thermique. La batterie a maintenu son intégrité structurale et a obtenu toutes les validations techniques pour l'isolation électrique. Une fois installé dans le véhicule, il a commencé avec succès à la première tentative et a fourni une puissance stable tout au long de l'essai routier, réalisant ainsi le défi rigoureux sans anomalie.

TIGGO8 CSH survit à 53 heures et 51 minutes de trempage continu en eau salée (PRNewsfoto/Chery Automobile Co., Ltd.)

La batterie Guardian de CSH est certifiée imperméable et anti-poussière IP68, offre une réponse de coupure d'alimentation ultra-rapide de 2 ms, une plage de température de fonctionnement ultra-large de -35 °C à 60 °C, et est disponible en tout tempsun système de surveillance de l'état du temps, offrant une sécurité complète des batteries soutenue par des technologies intelligentes avancées. Sur le plan de la protection passive, le TIGGO8 CSH est équipé d'un blindage sous carrosserie en acier à haute résistance avec une résistance à la traction de 780 MPa, ce qui améliore considérablement les performances globales en matière de sécurité du véhicule.

Lors de l'événement, l'aménagement spacieux des sièges « 5+2 » et l'écosystème V2L de TIGGO8 CSH ont attiré l'attention des invités. Avec les sièges de troisième rangée pliants à plat au simple toucher d'un bouton, le coffre de 1 930 L de premier plan, jumelé à 36 compartiments de rangement et à un puissant système V2L de 3,3 kW, le TIGGO8 CSH offre une expérience de voyage confortable et agréable à toute la famille à chaque voyage.

Soucieuse de l'excellence en matière de sécurité, Chery rehausse continuellement l'innovation technologique grâce à une ingénierie centrée sur l'utilisateur, en se mesurant aux chefs de file de l'industrie comme Volvo grâce à des défis rigoureux en matière de sécurité à l'échelle mondiale. En tant que deuxième étape du défi mondial de sécurité de Chery, le test indonésien de sécurité des batteries dans une humidité extrême a validé davantage la technologie de sécurité de la marque. À l'avenir, Chery effectuera un test rigoureux de raclage sous le corps sur le marché mexicain afin d'évaluer davantage les performances en matière de sécurité de CSH, soulignant l'engagement de Chery à offrir des solutions de mobilité plus sûres et plus fiables aux clients du monde entier.

