BARCELONE, Espagne, 18 mai 2026 /CNW/ - La marque CHERY a annoncé officiellement à son centre d'opérations européen de Barcelone que Robert Lewandowski, icône du football de renommée mondiale, s'est joint à la marque à titre d'ambassadeur mondial. Zhu Shaodong, Vice-président exécutif et PDG de Chery pour la région Union européenne, a assisté à la cérémonie. Au cours de l'événement, les deux parties ont officiellement signé l'accord de partenariat, échangé des cadeaux souvenirs et tenu une cérémonie de remise des clés pour la TIGGO9 CSH, marquant officiellement le début d'un nouveau chapitre de leur collaboration mondiale.

Zhu Shaodong, Vice-président exécutif et PDG de Chery pour la région Union européenne, signe l’accord de partenariat avec Robert Lewandowski. (PRNewsfoto/Chery Automobile Co., Ltd.)

En tant que l'une des figures les plus emblématiques du football, Lewandowski est mondialement reconnu pour son excellence professionnelle constante, son professionnalisme et son image positive auprès du public. Son engagement durable envers les valeurs familiales, son sens des responsabilités et sa vision à long terme sont en parfaite adéquation avec la mission « For Family » de CHERY.

Pour CHERY, « For Family » est plus qu'un slogan, c'est la pierre angulaire du développement des produits et des technologies de la marque. Axé sur ce qui compte le plus pour les familles, CHERY s'engage à offrir un « Espace. Pour la famille », la « Sécurité. Pour la famille » et la « Technologie. Pour la famille », répondant aux besoins des utilisateurs en matière d'espace, de sécurité accrue et de mobilité plus intelligente.

A l'avenir, CHERY continuera d'accroître sa présence mondiale grâce à l'innovation technologique et à un engagement à long terme envers l'excellence, en créant des expériences de mobilité plus sûres et plus agréables avec les utilisateurs du monde entier.

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SOURCE Chery Automobile Co., Ltd.

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