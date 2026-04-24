BEIJING, le 24 avril 2026 /CNW/ - Le 24 avril, à AutoChina2026, l'exposition automobile de renommée mondiale qui attire l'attention de l'ensemble du secteur à l'échelle internationale, CHERY a lancé officiellement sa toute nouvelle proposition de valeur « For Family » à l'intention de l'industrie automobile mondiale et des consommateurs. Dans le même temps, elle a annoncé sa vision stratégique claire de servir 10 millions de familles dans le monde d'ici 2030, achevant sa transformation stratégique majeure, passant d'une « marque mondiale » reconnue à un « citoyen mondial » responsable.

Jeff Zhang, PDG de la marque CHERY, a dévoilé le nouveau slogan de la marque, « For Family ». (PRNewsfoto/Chery Automobile Co., Ltd.)

Jeff ZHANG, PDG de la marque CHERY, a fait part de ses réflexions lors de l'événement en déclarant : « For Family n'est pas seulement un slogan, c'est la promesse que nous garantissons une tranquillité d'esprit et la joie à chaque déplacement, grâce à une qualité fiable et à une technologie réfléchie. » Cette déclaration sincère est devenue l'expression la plus chaleureuse et touchante de la marque du salon de l'auto de cette année, remportant les éloges des participants sur place.

Après 23 ans d'efforts soutenus et d'une présence approfondie sur le marché automobile mondial, l'empreinte commerciale de CHERY couvre plus de 120 pays et régions à travers le monde, servant plus de 4,5 millions de familles sur la planète avec des produits et des services de grande qualité. En moyenne, chaque minute, une famille à travers le monde choisit nos produits, ce qui démontre la confiance des utilisateurs envers notre marque. Pour mieux servir ces familles, nous avons mis en place un réseau mondial complet comprenant 8 centres de R&D, 36 bases de production, plus de 2 000 revendeurs et plus de 1 800 centres d'entretien, pratiquant la philosophie de développement localisé « In somewhere, For somewhere, Be somewhere », afin d'obtenir des avantages mutuels, une symbiose et une prospérité partagée avec les communautés locales.

La proposition « For Family » reprend les trois qualités d'une sécurité sans compromis. Maintenant pour tous, Égalité spatiale et Égalité technologique sont ses piliers, offrant des solutions de mobilité accessibles et de grande qualité aux familles du monde entier. Le TIGGO V, qui a fait ses débuts à ce salon de l'auto, est exactement la mise en œuvre concrète de cette proposition. Depuis le lancement officiel de la marque de service CHERY FAMILY CARE il y a un an jusqu'à la sortie de la nouvelle proposition de valeur « For Family » aujourd'hui, CHERY, avec ses de puissantes capacités sur l'ensemble du système, se dirige vers un avenir meilleur avec des centaines de millions de familles à travers le monde.

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SOURCE Chery Automobile Co., Ltd.

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