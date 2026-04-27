PÉKIN, 27 avril 2026 /CNW/ - La 18e édition de l'AutoChina2026 a officiellement ouvert ses portes le 24 avril. La marque CHERY a fait un début remarqué avec le TIGGO V, le premier VUS multifonctions transformable de la famille TIGGO. En tant que modèle novateur qui comble l'écart dans le segment mondial des véhicules polyvalents, TIGGO V propose des solutions de mobilité plus flexibles et pratiques pour les utilisateurs familiaux du monde entier.

Jeff ZHANG, chef de la direction de CHERY Brand dévoile le Tiggo V (PRNewsfoto/Chery Automobile Co., Ltd.)

Jeff ZHANG, chef de la direction de CHERY Brand, a déclaré que toutes les innovations de la marque sont ancrées dans l'aspiration originale Pour la famille. Il ne s'agit pas d'un slogan, mais d'un engagement à protéger les voyages en famille avec une qualité éprouvé et une technologie attentionnée, et TIGGO V est la concrétisation de cette promesse. La lettre « V » dans le nom du modèle a trois significations principales : versatilité, valeur et victoire, ce véhicule unique s'adapte à tous les scénarios pour toute la famille, allège le fardeau des ménages et accompagne les familles vers une vie meilleure.

TIGGO V peut basculer librement entre trois modes : VUS, MPV et PUP. En mode VUS, le véhicule a une garde au sol de 220mm. La version PHEV a une profondeur de gué de 700mm, et de 650mm pour la version ICE. Jumelé aux technologies de stationnement intelligent APA et d'assistance au stationnement à distance RPA, le véhicule trouve l'équilibre entre la facilité de passage et la mobilité intelligente. En mode MPV, l'empattement de 2800mm crée une véritable configuration de trois rangées et sept places. Les 42 espaces de rangement et le système de filtration de l'air conforme à la norme N95 assurent un confort total. En mode PUP, la barrière à détachement rapide augmente la capacité de chargement, et les kits d'origine peuvent s'adapter aux scénarios extérieurs et de fret sans modification supplémentaire.

Propulsé par le système hybride Chery Super Hybrid (CSH) de sixième génération de CHERY, le TIGGO V offre un équilibre idéal entre puissance et faible consommation de carburant, tandis que le châssis à dégagement élevé s'adapte à toutes les conditions routières. En tant que premier modèle axé sur la famille lancé après le « 2030 Ten-Million Family Letters Plan », TIGGO V met en pratique la philosophie Pour la famille grâce à des innovations basées sur des scénarios, aidant CHERY à renforcer sa présence sur le marché mondial de la mobilité familiale.

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SOURCE Chery Automobile Co., Ltd.

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