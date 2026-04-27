WUHU, Chine, 27 avril 2026 /CNW/ - En avril 2026, lors de l'International Business Summit de 2026, CHERY a effectué une validation publique du comportement à l'impact des structures composites de trois véhicules TIGGO9 au Chery Crash Safety Laboratory, en présence de concessionnaires, de journalistes et de représentants des utilisateurs internationaux. Conçu en fonction de scénarios réels de circulation à risque élevé, le test a utilisé une configuration de collision des structures composites pour évaluer la performance de sécurité du VUS phare de CHERY et illustrer la philosophie de la marque en matière de sécurité : Sécurité. Pour la famille.

Durant l'essai de collision des structures composites de trois véhicules CHERY

L'essai a simulé une collision frontale et arrière grave. En tant que véhicule d'essai principal, le TIGGO9 a subi la collision frontale à 50 km/h d'un TIGGO7, ainsi qu'une collision arrière simultanée par un autre véhicule à 40 km/h, ce qui a permis à sa structure de carrosserie, à ses systèmes de retenue et à son activation d'urgence post-collision de faire l'objet d'une évaluation complète. Malgré l'impact, l'habitacle est demeuré intact, sans déformation évidente des piliers et un espace de survie suffisant a été préservé. Les coussins et les rideaux gonflables latéraux se sont déployés correctement, les ceintures de sécurité ont fonctionné efficacement, les portes se sont déverrouillées automatiquement et ont pu être ouvertes normalement, le système d'alimentation n'a révélé aucune fuite et les feux de détresse ont fonctionné comme prévu.

Cette performance est soutenue par la conception de sécurité systématique du TIGGO9, notamment une structure de carrosserie à haute rigidité avec 85 % d'acier haute résistance et 21 % d'acier estampé à chaud, une trajectoire de transfert de charge optimisée et un ensemble à dix coussins gonflables. Grâce à de nombreuses certifications cinq étoiles mondiales, CHERY continue de renforcer ses performances de sécurité grâce à une validation concrète. Pour l'avenir, CHERY continuera de consolider les normes de sécurité et d'offrir une protection fiable aux familles du monde entier.

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SOURCE Chery Automobile Co., Ltd.

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