Chasse et pêche tout inclus - La SÉPAQ Anticosti retient les services de Nolinor Aviation pour ses offres touristiques

MIRABEL, QC, le 15 mai 2023 /CNW/ - La Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) retient les services de l'entreprise québécoise de vols nolisés Nolinor Aviation située à Mirabel, dans les Laurentides, afin d'optimiser l'offre de services du tourisme de chasse vers la partie Est de l'île d'Anticosti.

S'échelonnant du 29 août au 1er décembre 2023, une trentaine de vols en provenance des aéroports de Mirabel (CYMX) ou Québec (CYQB) décolleront vers Rivière-Aux-Saumons (CTH7) sur l'île d'Anticosti. De configuration combi, les appareils Boeing 737-200 de la flotte de Nolinor Aviation transporteront jusqu'à 76 passagers et tout l'équipement nécessaire pour une expérience de chasse unique. Les chasseurs qui souhaitent s'inscrire aux séjours de la saison 2023 peuvent le faire directement sur le site web de la SÉPAQ Anticosti.

Partenaire d'aventures depuis plus de 20 ans

Grâce à sa flotte diversifiée et adaptée aux régions éloignées, Nolinor Aviation détient une grande expérience dans le transport nolisé passager et cargo en Amérique du Nord et au-delà. Il s'agit du premier mandat de Nolinor Aviation avec la SÉPAQ, bien que le transporteur offrait déjà des vols nolisés vers l'Île d'Anticosti avec le pourvoyeur Safari Anticosti depuis le début des années 2000. Celle-ci a cédé une partie de son territoire et de ses établissements à la SÉPAQ en 2021.

« En tant qu'unique partenaire de transport de l'entreprise Safari Anticosti depuis près de 20 ans, c'est un réel plaisir pour nos équipes d'opérer de nouveau des vols vers l'île d'Anticosti, un véritable joyau naturel qui mérite d'être découvert et apprécié des touristes d'ici et d'ailleurs. »

-Marco Prud'Homme, président de Nolinor Aviation

« Il s'agit d'une excellente nouvelle pour nos opérations de vol. Nos membres d'équipages sont ravis de retrouver cette destination et clientèle. »

-Vincent Dufort, Directeur des ventes de Nolinor Aviation

À propos de Nolinor Aviation

Fondée en 1992, Nolinor Aviation est la plus grande entreprise de transport aérien spécialisée dans les vols commerciaux nolisés au Canada. Nolinor offre des services de transport vers toutes les régions du Québec, des autres provinces canadiennes, des États-Unis et ailleurs dans le monde, incluant les pistes de gravier et de glace des régions éloignées.

