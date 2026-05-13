Les documents destinés aux investisseurs, mis à jour, soulignent la dynamique positive du marché des gaz industriels et un portefeuille croissant d'usines de production d'hydrogène propre UHP et de plateformes d'approvisionnement régionales

Brossard, QC, le 13 mai 2026 /CNW/ - CORPORATION CHARBONE (TSXV: CH; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (« CHARBONE » ou la « Société »), une entreprise verticalement intégrée spécialisée dans les gaz industriels, axée sur la production, la distribution et le stockage d'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (« UHP ») et d'autres gaz industriels stratégiques, annonce aujourd'hui la publication de sa présentation corporative et de sa fiche d'information mises à jour, maintenant disponibles dans la section Investisseurs du site Web de la société à l'adresse www.charbone.com.

Les documents mis à jour offrent aux investisseurs et aux parties prenantes une vision actualisée de la plateforme de gaz industriels verticalement intégrée de CHARBONE, de la dynamique de croissance structurelle qui façonne le marché mondial des gaz UHP et du portefeuille croissant d'usines de production d'hydrogène propre UHP de la Société au Canada, aux États-Unis et en Asie-Pacifique.

Un marché des gaz industriels UHP en croissance et structurellement sous-approvisionné

CHARBONE opère dans un segment crucial de l'économie industrielle moderne. Les documents destinés aux investisseurs mettent en lumière le contexte de marché favorable qui soutient la stratégie de croissance de l'entreprise, avec une demande soutenue par la fabrication de semi-conducteurs, l'IA et les centres de données, les produits pharmaceutiques et biotechnologiques de pointe, l'aérospatiale et la défense, ainsi que les laboratoires de précision.

Marché mondial du gaz ultrapur (UHP)

Taille du marché : Il devrait passer d'environ 37,5 milliards de dollars américains en 2025 à 52,8 milliards de dollars américains d'ici 2030, ce qui représente un TCAC de 7,1 % ( MarketsandMarkets - High Purity Gas Market Report 2025).

: Il devrait passer d'environ 37,5 milliards de dollars américains en 2025 à 52,8 milliards de dollars américains d'ici 2030, ce qui représente un TCAC de 7,1 % Facteurs de demande : semi-conducteurs, intelligence artificielle et centres de données, produits pharmaceutiques de pointe, applications aérospatiales et de défense.

: semi-conducteurs, intelligence artificielle et centres de données, produits pharmaceutiques de pointe, applications aérospatiales et de défense. Déficit d'approvisionnement : L'offre mondiale reste dominée par une poignée d'exploitants de méga-usines, créant une opportunité structurelle pour les producteurs et distributeurs régionaux, modulaires et décentralisés comme CHARBONE.

Hydrogène UHP propre - Molécule de production principale de CHARBONE

La demande mondiale d'hydrogène a atteint près de 100 millions de tonnes en 2024, dont moins de 1 % provenait de sources à faibles émissions (IEA Global Hydrogen Review 2025) .

. La production d'hydrogène à faibles émissions devrait atteindre 4,2 Mtpa d'ici 2030, soit cinq fois plus qu'en 2024 (IEA Global Hydrogen Review 2025) .

. Parmi les facteurs à l'origine de ces changements, on peut citer les usines de semi-conducteurs, les centres de données dédiés à l'IA, la pression sur le prix du carbone et les obligations de décarbonation industrielle.

Hélium UHP - Stratégique, à marge élevée et en quantité limitée

Classé par l'Union européenne, le Canada et les États-Unis comme matériau stratégique critique, sans substituts viables dans la fabrication de semi-conducteurs, l'imagerie par résonance magnétique (IRM), l'aérospatiale et la fibre optique.

Le marché mondial de l'hélium devrait passer d'environ 3,3 milliards de dollars américains en 2025 à 5,5 milliards de dollars américains d'ici 2034 (Grand View Research, 2025-2034) .

. Les semi-conducteurs représentaient environ 24 % de la consommation mondiale d'hélium en 2025, et ce chiffre devrait atteindre environ 30 % d'ici 2030 (USGS, 2025) .

. Une offre très concentrée géographiquement crée un risque de pénurie chronique et confère un pouvoir de fixation des prix aux distributeurs régionaux fiables.

Segment de gaz pour semi-conducteurs UHP

Le marché des gaz pour semi-conducteurs UHP devrait passer d'environ 7,4 milliards de dollars américains en 2025 à 14,2 milliards de dollars américains d'ici 2034, soit un TCAC de 7,5 % (MarketsandMarkets - High Purity Gas Market Report 2025).

Projet de production d'hydrogène propre UHP

La présentation institutionnelle mise à jour apporte des précisions supplémentaires sur le portefeuille de projets de CHARBONE. L'approche modulaire et axée sur la demande vise à déployer jusqu'à 16 projets d'hydrogène à proximité des utilisateurs finaux, avec un investissement bien moindre que celui des méga-usines centralisées traditionnelles. Chaque projet est conçu avec jusqu'à 5 phases de capacité de production, chacune étant déployée en 6 à 12 mois en fonction de la demande locale et de l'accès aux énergies renouvelables locales.

Sorel-Tracy, Quebec, Canada - Flagship Project (Commercial Production)

État d'avancement : La phase 1A a été lancée avec succès au quatrième trimestre de 2025, avec une production commerciale continue et des revenus initiaux liés à l'hydrogène. Plusieurs ventes aux États-Unis et au Canada ont été confirmées au T1 de 2026. Prochaine étape : passage à la phase 1B.

: La phase 1A a été lancée avec succès au quatrième trimestre de 2025, avec une production commerciale continue et des revenus initiaux liés à l'hydrogène. Plusieurs ventes aux États-Unis et au Canada ont été confirmées au T1 de 2026. Prochaine étape : passage à la phase 1B. Construction modulaire : jusqu'à 5 phases, avec une capacité d'électrolyse installée évolutive de 2,25 MW à 25,65 MW.

: jusqu'à 5 phases, avec une capacité d'électrolyse installée évolutive de 2,25 MW à 25,65 MW. Potentiel de ventes annuel indicatif par phase : 5,1 M$ CA (phase 1), 11,0 M$ CA (phase 2), 17,0 M$ CA (phase 3), 37,4 M$ CA (phase 4) et 66,0 M$ CA (phase 5).

: 5,1 M$ CA (phase 1), 11,0 M$ CA (phase 2), 17,0 M$ CA (phase 3), 37,4 M$ CA (phase 4) et 66,0 M$ CA (phase 5). Énergie : Électricité de base renouvelable d'Hydro-Québec (le réseau québécois est composé à près de 100 % d'énergies renouvelables). On prévoit une réduction des émissions de gaz à effet de serre d'environ 10 kilogrammes de CO₂ par kilogramme d'hydrogène produit.

Détroit, Michigan, États-Unis

Capacité de la phase 1 : 1 tonne par jour d'hydrogène UHP propre, selon une approche de mise en service semblable à celle de Sorel-Tracy.

: 1 tonne par jour d'hydrogène UHP propre, selon une approche de mise en service semblable à celle de Sorel-Tracy. Stratégiquement situé dans la région des Grands Lacs, à proximité d'une clientèle croissante dans les secteurs des semi-conducteurs et de la fabrication de pointe, et bénéficiant d'un accès aux marchés industriels de Chicago, Cleveland et Toledo.

Prochaines étapes : Sélection du site et obtention des permis/aménagement au premier semestre de 2026, le lancement de la phase 1 étant prévu pour le second semestre de 2026.

Wisconsin, États-Unis

Capacité de la phase 1 : 200 kg par jour (0,5 MW), modélisée selon la configuration de la phase 1A de Sorel-Tracy.

: 200 kg par jour (0,5 MW), modélisée selon la configuration de la phase 1A de Sorel-Tracy. Énergie renouvelable détenue par CHARBONE : Tirer parti des actifs du barrage hydroélectrique de Wolf River de la Société, contribuant à un profil économique de production amélioré.

: Tirer parti des actifs du barrage hydroélectrique de Wolf River de la Société, contribuant à un profil économique de production amélioré. Terrain : Environ 157 687 pi² appartenant à CHARBONE.

: Environ 157 687 pi² appartenant à CHARBONE. Prochaines étapes : Permis d'exploitation du site / progression du développement jusqu'au second semestre de 2026.

Malaisie, Asie-Pacifique

Partenaire : Green Hydrogen ASIAPAC SDN BHD.

: Green Hydrogen ASIAPAC SDN BHD. Modèle : Participation au capital à faible intensité capitalistique avec un rôle opérationnel actif.

: Participation au capital à faible intensité capitalistique avec un rôle opérationnel actif. Principales étapes récentes : Lancement de la mission de conseil et premiers revenus de conseil au quatrième trimestre de 2025 ; achèvement de la mission exécutive et confirmation de l'alignement des intentions avec le gouvernement et les partenaires au premier trimestre de 2026 ; confirmation de l'intention de prise de participation au capital en avril 2026.

: Lancement de la mission de conseil et premiers revenus de conseil au quatrième trimestre de 2025 ; achèvement de la mission exécutive et confirmation de l'alignement des intentions avec le gouvernement et les partenaires au premier trimestre de 2026 ; confirmation de l'intention de prise de participation au capital en avril 2026. Justification stratégique : La Malaisie figure parmi les dix principaux pôles mondiaux de fabrication de semi-conducteurs, avec une demande en gaz industriels en forte croissance, alimentée par les investissements directs étrangers dans les usines de fabrication de puces, les centres de données et la fabrication de pointe.

Pipeline supplémentaire

Outre les quatre projets mentionnés ci-dessus, l'entreprise évalue plus de 12 autres possibilités d'implantation d'usines en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique, avec une vision à plus long terme visant à étendre sa plateforme à une gamme plus large de gaz industriels.

Les plateformes logistiques régionales augmentent les revenus récurrents

Les installations de production d'hydrogène de CHARBONE s'appuient sur un réseau de centres d'approvisionnement régionaux dédiés au stockage et à la distribution de gaz industriels. L'entreprise développe actuellement des centres en Ontario, au Québec, en Nouvelle-Écosse et dans l'État de New York, avec un objectif de six à huit centres au total en Amérique du Nord. Des semi-remorques transportant des tubes d'hydrogène et d'hélium sont en service pour les livraisons commerciales en Ontario, au Québec et dans l'État de New York. Des accords d'approvisionnement pluriannuels ont été conclus avec une filiale de l'un des plus grands conglomérats chimiques et industriels mondiaux, assurant ainsi à CHARBONE une fondation à des revenus récurrents.

Commentaire de la direction

" La présentation institutionnelle et la fiche d'information mises à jour rassemblent, en un seul document, le contexte du marché et le récit de la mise en œuvre du projet qui, selon nous, font de CHARBONE une opportunité d'investissement unique. La pénurie structurelle d'hydrogène propre UHP et d'hélium UHP, combinée à une demande croissante des secteurs des semi-conducteurs, de l'IA, des centres de données, du pharmaceutique de pointe et de l'aérospatiale, crée une dynamique porteuse sur plusieurs décennies, et notre modèle modulaire et décentralisé est conçu spécifiquement pour en tirer parti. Avec Sorel-Tracy en production commerciale, Detroit et le Wisconsin en pleine expansion, et la Malaisie entrant dans une phase de prise de participation, notre portefeuille de projets n'a jamais été aussi clair et concret, a déclaré Dave Gagnon, Président et chef de la direction de Charbone.

À propos de CORPORATION CHARBONE

CHARBONE est une entreprise verticalement intégrée spécialisée dans les gaz industriels. Elle se concentre sur le développement et l'exploitation d'un réseau régional de plateformes logistiques pour la production, le stockage et la distribution de gaz industriels stratégiques à Ultra Haute Pureté (UHP). L'entreprise dessert des clients provenant de divers secteurs, notamment les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle et les centres de données, les produits pharmaceutiques de pointe, ainsi que les technologies aérospatiales et de défense, où les gaz UHP sont essentiels aux processus de fabrication de haute précision et à la performance opérationnelle. CHARBONE développe un réseau d'usines de production d'hydrogène propre UHP en Amérique du Nord et sur certains marchés internationaux. Son approche modulaire, décentralisée et axée sur la demande, combinée à sa plateforme intégrée de stockage et de distribution pour tous les gaz UHP, favorise une croissance contrôlée, renforce la flexibilité opérationnelle et permet une génération de revenus plus stable et diversifiée. Ce modèle permet à CHARBONE de fournir efficacement aux clients industriels de taille moyenne un approvisionnement fiable en gaz UHP, notamment l'hydrogène, l'hélium, l'oxygène et autres gaz présents dans les composants à forte demande, souvent difficiles à obtenir. L'entreprise s'engage à soutenir la transition mondiale vers une économie à faible émission de carbone en fournissant de l'hydrogène propre et des gaz spéciaux accessibles et décentralisés, tout en comblant les déficits d'approvisionnement des clients industriels mal desservis et en accélérant la transition vers une énergie propre locale. CHARBONE est coté sur la bourse de croissance TSX (TSXV: CH); sur les marchés OTC (OTCQB: CHHYF); et à la Bourse de Francfort (FSE: K47). Pour plus d'informations, veuillez visiter www.charbone.com.

Sources

IEA Global Hydrogen Review 2025 - https://www.iea.org/reports/global-hydrogen-review-2025

European Commission Critical Raw Materials Act 2023 - https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials/critical-raw-materials-act_en

Natural Resources Canada Critical Minerals List 2024 - https://www.canada.ca/en/campaign/critical-minerals-in-canada/critical-minerals-an-opportunity-for-canada.html

U.S. Geological Survey Mineral Commodity Summaries: Helium 2025 - https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2025/mcs2025-helium.pdf

U.S. DOE Hydrogen Delivery Technical Targets - https://www.energy.gov/eere/fuelcells/hydrogen-delivery

SEMI International Standards - https://www.semi.org/en/products-services/standards

MarketsandMarkets - High Purity Gas Market Report 2025

BloombergNEF - Hydrogen Economy Outlook 2025

Grand View Research - Helium Market Report 2025-2034

McKinsey & Company - Industrial Gases: Growth Engines in a Changing Energy System / Global Energy Perspective 2025

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent de « l'information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives sont souvent identifiées par des mots tels que « a l'intention », « anticipe », « s'attend à », « croit », « planifie », « probable », ou des mots similaires. Les déclarations prospectives reflètent les attentes, estimations ou projections respectives de la direction de Charbone concernant les résultats ou événements futurs, sur la base des opinions, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites. Bien que Charbone estime que les attentes exprimées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car des facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Des risques et des incertitudes liés aux activités de Charbone peuvent avoir une incidence sur les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s'y limiter, ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » dans la déclaration de changement à l'inscription de la Société datée du 31 mars 2022, qui peut être consultée sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com; ils pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives.

Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, Charbone ne s'engage pas à mettre à jour ni à réviser les déclarations prospectives.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

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SOURCE CHARBONE Corporation

CONTACT : Contact Corporation Charbone, Téléphone: +1 450 678 7171, Courriel: [email protected], Benoit Veilleux, Chef de la direction financière et secrétaire corporatif