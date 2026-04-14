BROSSARD, Quebec, le 14 avril 2026 /CNW/ - CORPORATION CHARBONE (TSXV: CH; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (« CHARBONE » ou la « Société »), un producteur et distributeur nord-américain spécialisé dans l'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (« UHP ») et les gaz industriels stratégiques, annonce aujourd'hui le déploiement de son plan stratégique global 2026-2030, marquant une étape déterminante dans son évolution vers un groupe intégré de gaz industriels à l'échelle internationale.

Issu d'une base solide en hydrogène décarboné UHP, CHARBONE amorce une évolution structurante et cohérente de son modèle, visant à élargir son positionnement vers les gaz UHP, les gaz spécialisés et, en Amérique du Nord, les gaz atmosphériques industriels UHP pour renforcer la récurrence des revenus et l'efficacité opérationnelle.

Une vision claire : devenir un acteur « mid-tier premium »

CHARBONE se positionne bien dans un espace stratégique unique : plus agile que les majors, plus complémentaire aux distributeurs régionaux, et fortement différencié par la qualité, la métrologie et la traçabilité. La Société vise à répondre aux besoins critiques d'industries en forte croissance, notamment :

semi-conducteurs et électronique avancée





intelligence artificielle et data centers





pharmaceutique et biotechnologie





défense et aérospatiale

Ces marchés exigent une qualité irréprochable, une rapidité d'exécution et une sécurité d'approvisionnement -- des piliers au cœur de l'ADN de CHARBONE.

Une stratégie en deux piliers en Amérique du Nord

La croissance reposera sur une approche hybride structurée :

Pilier A - UHP & Specialty (marges élevées) : Hydrogène UHP (HyChem UHP™), hélium, gaz électroniques et gaz spécialisés.





Hydrogène UHP (HyChem UHP™), hélium, gaz électroniques et gaz spécialisés. Pilier B - Gaz industriels et atmosphériques (récurrence): Oxygène, azote, argon UHP, CO₂ et mélanges industriels, afin de construire une base de revenus stable et d'optimiser la logistique.

Cette combinaison permet d'augmenter la profondeur commerciale, la fidélisation client et la résilience financière. Charbone a l'intention de renforcer sa présence dans le corridor technologique du Nord-Est et du Pacifique des USA.

Un modèle opérationnel discipliné : hubs régionaux et approche "asset-smart"

La priorité de CHARBONE est de poursuivre le développement et la mise en service des différentes phases de l'usine de Sorel-Tracy. Ce projet constitue notre pilier et le fondement de notre expansion sur le marché nord-américain. Le plan de CHARBONE prévoit le déploiement de 6 à 8 hubs régionaux en Amérique du Nord et à l'international, permettant :

une réduction du « time-to-market »





une standardisation des opérations





une proximité accrue avec les clients





une optimisation des coûts logistiques

Ce modèle « hub & spoke » constitue un levier clé pour soutenir la croissance tout en maintenant une discipline de capital rigoureuse en prévision d'une capacité de production supplémentaire de gaz industriels.

Expansion internationale ciblée : Europe et Asie-Pacifique

CHARBONE planifie d'accélérer son développement global avec :

Allemagne : plateforme stratégique UHP en Europe





: plateforme stratégique UHP en Europe Malaisie : hub asiatique pour les semi-conducteurs et l'électronique

L'expansion sera guidée par une approche « asset-light », axée sur des partenariats et des contrats structurants.

« Chez CHARBONE, nous ne changeons pas de direction, nous l'élargissons avec discipline. Nous avons commencé avec une molécule : l'hydrogène propre UHP. Aujourd'hui, nous construisons une plateforme intégrée de gaz industriels à haute valeur, alignée avec les besoins critiques des industries du futur. Notre ambition est claire : devenir un acteur international reconnu pour la qualité, la fiabilité et la vitesse d'exécution. Nous voulons être un partenaire stratégique pour nos clients, pas seulement un fournisseur. Nous avançons avec une approche pragmatique, structurée et orientée résultats, en combinant innovation, excellence opérationnelle et discipline financière. Le futur des gaz industriels se joue maintenant et CHARBONE est prêt.» a déclaré Dave Gagnon, Président et chef de la direction de CHARBONE.

À propos de CORPORATION CHARBONE

CHARBONE est un développeur et producteur d'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (UHP) doté d'une plateforme de distribution de gaz industriels en pleine expansion. Grâce à une approche modulaire, CHARBONE se concentre sur le développement d'un réseau d'usines de production d'hydrogène propre en Amérique du Nord et sur certains marchés à l'étranger, en commençant par son projet phare de Sorel-Tracy au Québec. Le modèle intégré de l'entreprise réduit les risques, améliore l'évolutivité et permet de diversifier ses sources de revenus grâce à des partenariats dans le domaine de l'hélium et d'autres gaz de spécialités. CHARBONE s'engage à soutenir la transition mondiale vers une économie bas carbone en fournissant des solutions d'hydrogène propre et de gaz de spécialités accessibles et décentralisées, tout en soutenant les clients industriels mal desservis en gaz et en accélérant la transition vers une énergie propre locale. CHARBONE est coté sur la bourse de croissance TSX (TSXV: CH); sur les marchés OTC (OTCQB: CHHYF); et à la Bourse de Francfort (FSE: K47). Pour plus d'informations, veuillez visiter www.charbone.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent de « l'information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives sont souvent identifiées par des mots tels que « a l'intention », « anticipe », « s'attend à », « croit », « planifie », « probable », ou des mots similaires. Les déclarations prospectives reflètent les attentes, estimations ou projections respectives de la direction de Charbone concernant les résultats ou événements futurs, sur la base des opinions, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites. Bien que Charbone estime que les attentes exprimées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car des facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Des risques et des incertitudes liés aux activités de Charbone peuvent avoir une incidence sur les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s'y limiter, ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » dans le rapport de gestion de la Société pour la période terminée le 30 septembre 2025, qui peut être consultée sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca; ils pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives.

Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, Charbone ne s'engage pas à mettre à jour ni à réviser les déclarations prospectives.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

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SOURCE CHARBONE Corporation

Téléphone: +1 450 678 7171, Courriel: [email protected] , Benoit Veilleux Chef de la direction financière et secrétaire corporatif