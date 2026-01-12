BROSSARD, QC, le 12 janv. 2026 /CNW/ - CORPORATION CHARBONE (TSXV: CH; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (« CHARBONE » ou la « Société »), un producteur et distributeur nord-américain spécialisé dans l'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (« UHP ») et les gaz industriels stratégiques, est heureuse d'annoncer la clôture d'un placement privé sans intermédiaire (le « placement d'actions ») pour un produit brut de 3,1 millions de dollars.

« Nous sommes ravis de commencer l'année 2026 avec une nette amélioration de notre bilan et le soutien manifesté par les investisseurs à long terme dans le cadre de ce placement privé, » dit Benoit Veilleux, Chef de la direction financière et secrétaire corporatif de CHARBONE. « La finalisation de ce financement permet à CHARBONE de disposer des ressources nécessaires pour la phase 1B du site de Sorel-Tracy, augmentant ainsi sa capacité de production d'hydrogène UHP propre de 4,5 fois, pour atteindre près d'une tonne par jour.»

Détails du placement privé

CHARBONE émet 23 614 286 unités, chaque unité étant au prix de 0,13125 $ et composée d'une action ordinaire et d'un bon de souscription d'action ordinaire.

Le produit de l'émission d'actions sera principalement affecté à l'achat et installation par la Société des équipements d'hydrogène de la phase 1B sur le site de Sorel-Tracy et aux besoins généraux en fonds de roulement.

Chacune des unités offertes (chacune une « unité »), au prix de 0,13125 $ l'unité, était composée d'une action ordinaire de la Société (chacune une « action unitaire ») et d'un bon de souscription d'action ordinaire (chacun un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription donne droit à son porteur d'acheter une action ordinaire supplémentaire de la Société au prix d'exercice de 0,18 $ pendant une période de 24 mois suivant la date de clôture du placement d'actions (la « date de clôture ») avec un droit d'accélération forçant l'exercice des bons de souscription, dans un délai de 30 jours, si le cours des actions ordinaires de la Société à la Bourse de croissance TSX est de 0,30 $ ou plus pendant 10 jours de bourse consécutifs.

»), au prix de 0,13125 $ l'unité, était composée d'une action ordinaire de la Société (chacune une « ») et d'un bon de souscription d'action ordinaire (chacun un « »). Chaque bon de souscription donne droit à son porteur d'acheter une action ordinaire supplémentaire de la Société au prix d'exercice de 0,18 $ pendant une période de 24 mois suivant la date de clôture du placement d'actions (la « ») avec un droit d'accélération forçant l'exercice des bons de souscription, dans un délai de 30 jours, si le cours des actions ordinaires de la Société à la Bourse de croissance TSX est de 0,30 $ ou plus pendant 10 jours de bourse consécutifs. À la date de clôture, la Société a payé une commission d'intermédiaire de 247 950 $. Elle a aussi émis 1 889 143 bons de souscription à des intermédiaires inscrits dans le cadre de la vente de certaines unités à des souscripteurs qualifiés qu'ils ont présentés à la Société. Les parts ont été distribuées conformément à une décision prise en vertu de l'article 12 de la Loi sur les valeurs mobilières (Québec) à des souscripteurs qualifiés à l'extérieur de la province de Québec principalement à un seul investisseur institutionnel situé en Allemagne.

La clôture de l'offre d'actions demeure soumise à l'approbation de la Bourse de croissance TSX et à d'autres conditions de clôture habituelles.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat, et aucune valeur mobilière ne peut être vendue dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale, y compris l'intégralité des valeurs mobilières aux États-Unis d'Amérique. Les valeurs mobilières n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu du United States Securities Act de 1933, tel que modifié (la « Loi de 1933 »), ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières, et ne peuvent être offertes ou vendues aux États Unis ou à des, ou pour le compte ou au profit de, "U.S. Persons" (telles que définies dans la « Regulation S » de la Loi de 1933), à moins qu'elles ne soient enregistrées en vertu de la Loi de 1933 et des lois applicables sur les valeurs mobilières, ou qu'une dispense de telles exigences d'enregistrement ne soit disponible. Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

À propos de CORPORATION CHARBONE

CHARBONE est un développeur et producteur d'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (UHP) doté d'une plateforme de distribution de gaz industriels en pleine expansion. Grâce à une approche modulaire, CHARBONE se concentre sur le développement d'un réseau d'usines de production d'hydrogène propre en Amérique du Nord et sur certains marchés à l'étranger, en commençant par son projet phare de Sorel-Tracy au Québec. Le modèle intégré de l'entreprise réduit les risques, améliore l'évolutivité et permet de diversifier ses sources de revenus grâce à des partenariats dans le domaine de l'hélium et d'autres gaz de spécialités. CHARBONE s'engage à soutenir la transition mondiale vers une économie bas carbone en fournissant des solutions d'hydrogène propre et de gaz de spécialités accessibles et décentralisées, tout en soutenant les clients industriels mal desservis en gaz et en accélérant la transition vers une énergie propre locale. CHARBONE est coté sur la bourse de croissance TSX (TSXV: CH); sur les marchés OTC (OTCQB: CHHYF); et à la Bourse de Francfort (FSE: K47). Pour plus d'informations, veuillez visiter www.charbone.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent de « l'information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives sont souvent identifiées par des mots tels que « a l'intention », « anticipe », « s'attend à », « croit », « planifie », « probable », ou des mots similaires. Les déclarations prospectives reflètent les attentes, estimations ou projections respectives de la direction de Charbone concernant les résultats ou événements futurs, sur la base des opinions, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites. Bien que Charbone estime que les attentes exprimées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car des facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Des risques et des incertitudes liés aux activités de Charbone peuvent avoir une incidence sur les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s'y limiter, ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » dans le rapport de gestion de la Société pour la période terminée le 30 septembre 2025, qui peut être consultée sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca; ils pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives.

Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, Charbone ne s'engage pas à mettre à jour ni à réviser les déclarations prospectives.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2859529/Charbone_Logo.jpg

SOURCE CHARBONE Corporation

Pour contacter Corporation Charbone : Téléphone bureau : +1 450 678 7171, Courriel : [email protected], Benoit Veilleux, Chef de la direction financière et secrétaire corporatif