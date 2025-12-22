BROSSARD, QC, le 22 déc. 2025 /CNW/ - CORPORATION CHARBONE (TSXV: CH; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (« CHARBONE » ou la « Société »), un producteur et distributeur nord-américain spécialisé dans l'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (« UHP ») et les gaz industriels stratégiques, est heureuse d'annoncer la livraison réussie du premier chargement d'hydrogène propre UHP à un distributeur indépendant basé en Ontario, marquant le début officiel de la génération de revenus pour sa division de production.

Première livraison d'hydrogène propre UHP vers un client distributeur indépendant en Ontario

Dans le cadre du démarrage commercial, CHARBONE annonce son tout premier chargement d'hydrogène propre UHP produit à Sorel-Tracy, pour son partenaire distributeur indépendant situé en Ontario. Cette première expédition confirme la capacité de la Société à approvisionner efficacement des marchés hors Québec dès la mise en service initiale.

Ce contrat marque le début d'une nouvelle phase de croissance commerciale pour CHARBONE, qui prévoit élargir progressivement son réseau de distribution et renforcer sa présence dans les principaux corridors industriels de l'Est du Canada et du Midwest américain. Compte tenu de l'accès limité à un approvisionnement constant et fiable en hydrogène propre UHP sur le marché nord-américain et de la forte demande pour ses produits, CHARBONE ne divulgue pas les volumes de ses commandes ni les prix afin de préserver sa position concurrentielle. Les revenus issus des activités de production, de distribution et de conseil de CHARBONE sont présentés trimestriellement sur une base consolidée.

« Nous sommes extrêmement fiers de livrer dès aujourd'hui un hydrogène propre UHP produit localement à nos premiers clients, » a déclaré Dave B. Gagnon, PDG de CHARBONE. « Il s'agit d'un autre jalon majeur pour CHARBONE, mais également pour l'industrie de l'hydrogène propre UHP en Amérique du Nord. »

Pour plus d'informations sur la vision de CHARBONE, la configuration modulaire de ses usines et ses perspectives économiques, veuillez consulter le site web de la société pour accéder aux documents destinés aux investisseurs, notamment la présentation et la fiche d'information. Si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous invitons également à visionner le webinaire destiné aux investisseurs, enregistré le 16 décembre 2025, en cliquant sur le lien suivant : https://info.rbmilestone.com/charbone-webinar-dec-2025.

À propos de CORPORATION CHARBONE

CHARBONE est un développeur et producteur d'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (UHP) doté d'une plateforme de distribution de gaz industriels en pleine expansion. Grâce à une approche modulaire, CHARBONE se concentre sur le développement d'un réseau d'usines de production d'hydrogène propre en Amérique du Nord et sur certains marchés à l'étranger, en commençant par son projet phare de Sorel-Tracy au Québec. Le modèle intégré de l'entreprise réduit les risques, améliore l'évolutivité et permet de diversifier ses sources de revenus grâce à des partenariats dans le domaine de l'hélium et d'autres gaz de spécialités. CHARBONE s'engage à soutenir la transition mondiale vers une économie bas carbone en fournissant des solutions d'hydrogène propre et de gaz de spécialités accessibles et décentralisées, tout en soutenant les clients industriels mal desservis en gaz et en accélérant la transition vers une énergie propre locale. CHARBONE est coté sur la bourse de croissance TSX (TSXV: CH); sur les marchés OTC (OTCQB: CHHYF); et à la Bourse de Francfort (FSE: K47). Pour plus d'informations, veuillez visiter www.charbone.com.

