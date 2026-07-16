CHARBONE étend sa flotte d'hélium à cinq unités suivant une demande commerciale accélérée

Les pénuries mondiales d'hélium ont permis à CHARBONE de développer plus rapidement son activité sur des marchés mal desservis.

VARENNES, QC, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- CORPORATION CHARBONE (TSXV: CH; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (« CHARBONE » ou la « Société »), une entreprise verticalement intégrée spécialisée dans les gaz industriels, axée sur la production, la distribution et le stockage d'hydrogène propre Ultra Haute Pureté (« UHP ») et d'autres gaz industriels stratégiques, a annoncé aujourd'hui l'expansion de sa flotte dédiée à la livraison d'hélium, passant d'une à cinq unités, ce qui permet d'accélérer le service aux clients nord-américains dans un contexte d'approvisionnement mondial tendu.

Les récentes perturbations géopolitiques affectant le complexe de Ras Laffan au Qatar, historiquement responsable d'environ un tiers de l'approvisionnement mondial en hélium, et la fermeture de facto du détroit d'Ormuz à la navigation occidentale, ont engendré des restrictions à l'exportation et une forte volatilité des prix sur les marchés nord-américains. Les prix sur demande de l'hélium ont fortement augmenté, créant une demande urgente de sources d'approvisionnement nationales fiables pour des secteurs tels que la fabrication de semi-conducteurs et la santé, entre autres.

La division hélium de CHARBONE, lancée en 2025, tire parti de l'infrastructure verticalement intégrée et du modèle de production décentralisé de l'entreprise. En anticipant les récentes perturbations du marché, CHARBONE a sécurisé ses engagements clients à long terme jusqu'en 2028, protégeant ainsi ses activités nord-américaines des fluctuations du transport maritime international.

Augmentation activités opérationnelles et pénétration du marché

La croissance de la société se reflète dans l'expansion rapide de sa clientèle et de ses capacités logistiques :

Expansion de la flotte : La flotte de remorques dédiées à l'hélium est passée d'une seule unité au quatrième trimestre de 2025 à cinq aujourd'hui, avec la possibilité d'en ajouter cinq autres au cours des prochains mois.

: La flotte de remorques dédiées à l'hélium est passée d'une seule unité au quatrième trimestre de 2025 à cinq aujourd'hui, avec la possibilité d'en ajouter cinq autres au cours des prochains mois. Acquisition de clients : 22 nouveaux clients d'hélium ont été ajoutés récemment au Québec, couvrant les laboratoires, la fabrication de pointe et les services techniques.

: ont été ajoutés récemment au Québec, couvrant les laboratoires, la fabrication de pointe et les services techniques. Diversification des revenus : CHARBONE continue de déployer des flux de revenus récurrents grâce à l'hydrogène, l'hélium et l'oxygène UHP, soutenant ainsi la diversification de son portefeuille.

" Nous étions prêts à augmenter notre production d'hélium bien avant que les récentes perturbations d'approvisionnement ne surviennent. Grâce aux remorques commandées et aux ententes conclues, nous avons porté notre flotte dédiée à l'hélium d'une à cinq unités et sommes en mesure d'en ajouter cinq autres dans les prochains mois afin de répondre à cette forte hausse de la demande", a déclaré Patrick Cuddihy, Vice-président Principal de CHARBONE.

Cette pénurie a également servi d'outil stratégique d'entrée sur le marché. Les acheteurs de gaz industriels étant généralement autorisés à se tourner vers des fournisseurs secondaires lorsque leurs fournisseurs principaux ne peuvent pas livrer, CHARBONE a ainsi gagné des parts de marché au détriment de concurrents établis confrontés à des problèmes d'approvisionnement. La direction prévoit que ces nouveaux partenariats concernant l'hélium faciliteront à terme la vente croisée de produits d'hydrogène et d'oxygène.

Alors que la division hélium de CHARBONE continue de bénéficier du revers subi par les installations de production au Qatar, qui nécessitent une reconstruction suite aux attaques de drones et de missiles de mars 2026, et que les contraintes d'expédition persistent, CHARBONE maintient une production commerciale continue dans son usine phare d'hydrogène de Sorel-Tracy. Avec la phase 1B d'augmentation de capacité actuellement en cours, l'entreprise se concentre sur la réalisation d'une croissance soutenue de ses ventes à travers son réseau nord-américain décentralisé.

Un article détaillé présentant les activités de CHARBONE dans le secteur de l'hélium et son positionnement sur le marché est disponible sur les médias sociaux. Les investisseurs et les intervenants sont invités à consulter l'article complet pour obtenir plus d'informations.

Nouveau contrat de relation aux investisseurs

CHARBONE est également heureuse d'annoncer qu'elle a retenu les services d'IMPAQ Capital Inc. (« IMPAQ »), un fournisseur de services indépendant, pour la prestation de services de relations avec les investisseurs. Établie à Montréal, Québec, IMPAQ se spécialise dans les programmes de communication personnalisés qui renforcent la visibilité et l'engagement auprès des professionnels de l'investissement nord-américains qualifiés.

L'entente est conclue pour une durée initiale de dix (10) mois, prenant effet le 13 juillet 2026, et sera automatiquement reconduite par périodes successives de trois (3) mois, sauf si résiliation par la Société. IMPAQ recevra une rémunération mensuelle de 8 500 $. Par ailleurs, la Société a convenu d'attribuer à IMPAQ 300 000 des options d'achat d'actions déjà annoncées le 23 juin 2026, à un prix d'exercice de 0,15 $. 25 % des options seront acquises trimestriellement et exerçables sur une période de deux ans, conformément au Plan d'attribution d'actions global de CHARBONE et aux dispositions d'acquisition habituelles.

L'expertise d'IMPAQ, axée sur le marché canadien et disposant de représentants francophones et anglophones, combinée à l'expertise déjà mentionnée en matière de relations avec les investisseurs aux États-Unis (RB Milestone Group), permet à la Société de consolider sa présence auprès des communautés d'investisseurs nord-américaines.

À propos de CORPORATION CHARBONE

CHARBONE est une entreprise verticalement intégrée spécialisée dans les gaz industriels. Elle se concentre sur le développement et l'exploitation d'un réseau régional de plateformes logistiques pour la production, le stockage et la distribution de gaz industriels stratégiques à Ultra Haute Pureté (UHP). L'entreprise dessert des clients provenant de divers secteurs, notamment les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle et les centres de données, les produits pharmaceutiques de pointe, ainsi que les technologies aérospatiales et de défense, où les gaz UHP sont essentiels aux processus de fabrication de haute précision et à la performance opérationnelle. CHARBONE développe un réseau d'usines de production d'hydrogène propre UHP en Amérique du Nord et sur certains marchés internationaux. Son approche modulaire, décentralisée et axée sur la demande, combinée à sa plateforme intégrée de stockage et de distribution pour tous les gaz UHP, favorise une croissance contrôlée, renforce la flexibilité opérationnelle et permet une génération de revenus plus stable et diversifiée. Ce modèle permet à CHARBONE de fournir efficacement aux clients industriels de taille moyenne un approvisionnement fiable en gaz UHP, notamment l'hydrogène, l'hélium, l'oxygène et autres gaz présents dans les composants à forte demande, souvent difficiles à obtenir. L'entreprise s'engage à soutenir la transition mondiale vers une économie à faible émission de carbone en fournissant de l'hydrogène propre et des gaz spéciaux accessibles et décentralisés, tout en comblant les déficits d'approvisionnement des clients industriels mal desservis et en accélérant la transition vers une énergie propre locale. CHARBONE est coté sur la bourse de croissance TSX (TSXV: CH); sur les marchés OTC (OTCQB: CHHYF); et à la Bourse de Francfort (FSE: K47).

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent de « l'information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives sont souvent identifiées par des mots tels que « a l'intention », « anticipe », « s'attend à », « croit », « planifie », « probable », ou des mots similaires. Les déclarations prospectives reflètent les attentes, estimations ou projections respectives de la direction de Charbone concernant les résultats ou événements futurs, sur la base des opinions, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites. Bien que Charbone estime que les attentes exprimées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car des facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Des risques et des incertitudes liés aux activités de Charbone peuvent avoir une incidence sur les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s'y limiter, ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » dans la déclaration de changement à l'inscription de la Société datée du 31 mars 2022, qui peut être consultée sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca; ils pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives.

Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, Charbone ne s'engage pas à mettre à jour ni à réviser les déclarations prospectives.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.charbone.com.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE CHARBONE Corporation

Pour plus d'informations contactez Corporation Charbone: Téléphone: +1 450 678 7171, Courriel: [email protected], Benoit Veilleux, Chef de la direction financière et secrétaire corporatif