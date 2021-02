RICHMOND HILL, ON, le 24 févr. 2021 /CNW/ - L'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) a annoncé aujourd'hui les gagnants de ses prix les plus prestigieux en matière de sécurité pour 2021, soit le MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ et le MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+. Pour une cinquième année consécutive, tous les véhicules Mazda mis à l'essai ont reçu des prix. Les modèles de 2021 équipés d'une technologie en option de prévention des collisions frontales, tels que Mazda3, Mazda3 Sport, Mazda6, CX-30 (fabriqué après septembre 2020) et CX-5, ont tous obtenu la désignation de sécurité la plus élevée offerte par l'IIHS. L'organisme a également octroyé au CX-9 le prix le plus prestigieux pour l'équipement standard. Le multisegment sous-compact CX-3 qui était équipé de la technologie en option de prévention des collisions frontales ainsi que de phares particuliers a, lui aussi, remporté le prix MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ de 2021.

Pour gagner le prix MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ de 2021, tous les véhicules Mazda ont dû obtenir de bonnes cotes à chacun des six tests de collision de l'IIHS évaluant le chevauchement modéré à l'avant, les petits chevauchements à l'avant côtés conducteur et passager, les côtés, la résistance du toit et les appuie-tête. Les véhicules Mazda ont également reçu des cotes élevées ou supérieures pour leur capacité de prévention des collisions frontales lors des tests véhicule-véhicule et véhicule-piéton, ainsi que de bonnes cotes ou des cotes acceptables pour les phares. La cote « + » a été attribuée aux modèles dont les phares considérés comme bons ou acceptables font partie des spécifications standards de l'ensemble des versions et des groupes d'équipement d'un véhicule.

« Mazda a un engagement indéfectible envers la sécurité qui va au-delà de nos véhicules et qui éclaire chaque décision que nous prenons, a déclaré le président et chef de la direction de Mazda Canada, David Klan. Le fait que tous nos modèles testés à l'externe figurent au palmarès des MEILLEURS CHOIX SÉCURITÉ et des MEILLEURS CHOIX SÉCURITÉ+ depuis cinq ans est une preuve qui reflète notre philosophie globale, et nous sommes fiers de partager cette réussite avec les propriétaires et les amateurs des véhicules de notre marque. »

i-Activsense de Mazda est un terme-parapluie qui recoupe une gamme de technologies de sécurité évoluées qui utilisent des dispositifs de détection, comme des radars à ondes millimétriques et des caméras. Il s'agit notamment de technologies de sécurité active qui favorisent une conduite plus sécuritaire en aidant les conducteurs à reconnaître les dangers potentiels, ainsi que des technologies de sécurité précollision qui contribuent à éviter les collisions ou à en réduire la gravité lorsqu'elles sont inévitables. Les technologies de sécurité évoluées i-Activsense de Mazda comprennent le système intelligent avancé d'aide au freinage en ville avec détection des piétons, le système intelligent d'aide au freinage avec avertissement de collision, le système intelligent d'aide au freinage, le régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda avec la fonction arrêt/départ, le système de surveillance des angles morts avec dispositif d'alerte de trafic transversal arrière, le système d'avertissement de sortie de voie avec le système d'aide au maintien de la trajectoire, l'alerte de vigilance du conducteur, le système de commande des feux de route, le système d'éclairage avant adaptatif et le système d'identification des panneaux de signalisation.

Pour en savoir davantage sur les technologies de sécurité évoluées i-Activsense de Mazda, visitez la page suivante du site Web Mazda.ca - https://www.mazda.ca/en/innovation/i-activsense/

L'IIHS est un organisme indépendant et non gouvernemental, spécialisé en tests de sécurité et financé par l'industrie de l'assurance. Pour en savoir plus, visitez le site https://www.iihs.org/ratings/top-safety-picks.

Mazda Canada Inc. supervise les ventes et le marketing ainsi que le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

