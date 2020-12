En matière de réduction des déchets et de recyclage , les membres d'équipe de Toyota Motor Manufacturing Canada (TMMC) ont mis au point une méthode de recyclage des rebuts de résine plastique utilisée pour mouler les recouvrements de pare-chocs avant et arrière en retournant cette résine, désignée TSOP-7, à son état d'origine sans en dégrader la qualité. Ce processus, qui se veut régénérateur par conception, a permis par économie circulaire à TMMC de récupérer 100 % du matériau des pare-chocs mis au rebut.





, les membres d'équipe de Toyota Motor Manufacturing Canada (TMMC) ont mis au point une méthode de recyclage des rebuts de résine plastique utilisée pour mouler les recouvrements de pare-chocs avant et arrière en retournant cette résine, désignée TSOP-7, à son état d'origine sans en dégrader la qualité. Ce processus, qui se veut régénérateur par conception, a permis par économie circulaire à TMMC de récupérer 100 % du matériau des pare-chocs mis au rebut. Une réduction des gaz à effet de serre de neuf pour cent au cours de l'exercice 2020 par rapport à l'exercice 2019. Cette diminution est due à l'amélioration de l'efficacité énergétique, aux investissements dans les énergies renouvelables et aux changements dans les volumes de production et la gamme de modèles.





de neuf pour cent au cours de l'exercice 2020 par rapport à l'exercice 2019. Cette diminution est due à l'amélioration de l'efficacité énergétique, aux investissements dans les énergies renouvelables et aux changements dans les volumes de production et la gamme de modèles. Le lancement de nouveaux produits électrifiés, y compris le RAV4 Prime hybride branchable, ainsi que la Sienna hybride et la Venza hybride. Cette réalisation concorde avec notre objectif visant à offrir une version électrifiée de chaque modèle de notre gamme d'ici 2025 environ.

« Chez Toyota, nous considérons qu'il est impératif de faire notre part pour proposer des solutions plus durables à nos clients, tout en identifiant des moyens de réduire notre propre impact sur l'environnement - de l'infrastructure à la fabrication et au-delà », a déclaré Stephen Beatty, vice-président d'entreprise chez Toyota Canada. « Les paroles ne suffisent pas. C'est pour cette raison que nous sommes fiers de prêcher par l'exemple, en compagnie de nos estimés partenaires à travers le pays. »

Les efforts de protection de l'environnement de Toyota en Amérique du Nord sont ancrés dans notre Défi environnemental 2050* et démontrent notre respect pour la planète en gérant les problèmes prioritaires touchant en particulier le Canada, les États-Unis et le Mexique. Nous promouvons par ailleurs la sensibilisation, en établissant des partenariats stratégiques et en partageant notre savoir-faire avec des partenaires commerciaux et d'autres parties prenantes pour créer un changement positif.

*Le Défi environnemental 2050 de Toyota, dévoilé en septembre 2015, comporte six objectifs qui visent à apporter une contribution révolutionnaire à certaines des questions environnementales critiques auxquelles est confronté le monde aujourd'hui, notamment le changement climatique, la pénurie d'eau, l'épuisement des ressources, ainsi que la disparition des espèces et des habitats. Le Défi 2050 a été développé par Toyota Motor Corporation et implique l'ensemble des entités affiliées de Toyota dans le monde.

Pour consulter le rapport complet, cliquez ici.

À propos de Toyota Canada Inc.

Toyota Canada Inc. (TCI) est le distributeur canadien exclusif des véhicules Toyota et Lexus. Toyota a vendu plus de 5 millions de véhicules au pays, par l'entremise d'un réseau de 287 concessionnaires Toyota et Lexus. Toyota s'engage à fournir aux automobilistes canadiens des véhicules réputés pour leur sécurité, leur qualité, leur durabilité et leur fiabilité, et à leur offrir un service de qualité. Le siège social de TCI est situé à Toronto et l'entreprise a aussi des bureaux régionaux à Vancouver, Calgary, Montréal et Halifax, et des centres de distribution des pièces à Toronto et Vancouver. Toyota exploite deux usines de production au Canada. Ces usines ont déjà produit plus de 8 millions de véhicules, parmi lesquels des modèles très appréciés des consommateurs canadiens, comme le Toyota RAV4, le Toyota RAV4 hybride, et les Lexus RX 350 et RX 450h hybride. À la suite des récents investissements injectés par Toyota dans ses installations de l'Ontario, la production des très populaires modèles Toyota RAV4 et RAV4 hybride va s'intensifier.

Pour vous désabonner ou pour modifier votre profil, écrivez à [email protected].

Toyota Canada Inc. | 1, Toyota Place | Toronto (Ontario) | M1H 1H9 | Canada

SOURCE Toyota Canada Inc.

Renseignements: y compris une liste complète des contacts pour les médias, des images numériques et de l'information sur les produits, veuillez visiter media.toyota.ca

Liens connexes

http://www.toyota.ca