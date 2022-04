Ayant pris en charge l'équipe canadienne en plein cœur de la pandémie, il a joué un rôle de premier plan dans l'orientation de l'entreprise, la menant à une croissance fulgurante dans une période marquée par les défis et la complexité. Grâce au leadership de Jacques Mignault, McDonald's du Canada a connu des résultats incroyables, notamment au chapitre de la croissance des ventes totales et de la part de marché. C'est à lui que l'on doit également l'intensification des activités numériques de la bannière, avec des lancements comme celui des Récompenses MonMcDo et l'établissement de la marque comme l'un des principaux fournisseurs de livraison au Canada par le biais d'applications tierces.

Pour Ian Borden, président des Marchés internationaux de McDonald's Corporation, « Jacques est un partenaire de confiance et le mentor de plus d'un au sein du système mondial. Fort d'une vaste expérience dans la gestion de marchés importants et complexes, d'une feuille de route bien garnie en direction d'équipes hautement performantes et d'une aptitude avérée à entretenir un esprit de croissance, il saura sans nul doute poursuivre sur sa lancée pour porter le marché français à de nouveaux sommets. »

C'est Michele Boudria qui succédera à Jacques Mignault, elle qui effectuera un retour au Canada après un passage à la tête de l'entreprise aux Pays-Bas. Mme Boudria a commencé sa carrière chez McDonald's du Canada en 1984 au poste d'équipière avant de gravir les échelons dans les restaurants et les bureaux régionaux et mondiaux de l'organisation. Cette nomination fera d'elle la première femme à occuper le poste de présidente et chef de la direction au Canada.

De 2011 à 2015, Mme Boudria a piloté l'équipe de l'Exploitation internationale à Chicago. À son retour au Canada en 2015, elle a intégré l'équipe de direction à titre de chef de McCafé. Chapeautant alors la définition et l'exécution de la vision de marque de McCafé, elle a dirigé ses équipes à travers des périodes de croissance soutenue. En 2018, elle a été nommée vice-présidente de la région de l'Ouest, où elle s'est rapidement établie comme une loyale partenaire des franchisés. Elle a occupé ce poste jusqu'en 2021, année où elle est devenue directrice générale du marché néerlandais. Sous sa direction, la popularité de la marque et la confiance de la clientèle aux Pays-Bas ont pris leur envol.

« Cumulant une expérience impressionnante et variée qui s'échelonne sur trois décennies au sein de l'organisation, Michele est réputée nouer des relations de confiance à long terme dans tous les secteurs de l'entreprise. Elle laisse le marché des Pays-Bas en position de force, déclare M. Borden. Je suis persuadé qu'avec son expérience sans pareille, sa passion pour les restaurants et son enthousiasme inébranlable pour le talent, elle saura user des fondements solides que Jacques a mis en place pour faire prospérer le marché canadien, une réussite à la fois. »

La passation des pouvoirs aura lieu le 1er juin 2022.

