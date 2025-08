MONTRÉAL, le 6 août 2025 /CNW/ - La Caisse et CDPQ Infra annoncent la nomination de Daniel Farina au poste de président et chef de la direction et membre de son conseil d'administration. Le mandat de M. Farina débutera le 1er janvier 2026. M. Farina est entré chez CDPQ Infra en 2019 et a été nommé directeur général en septembre 2023. À ce titre, il demeure responsable d'assurer le leadership global des activités de l'organisation.

Jean-Marc Arbaud quittera ses fonctions pour un départ à la retraite, le 31 décembre 2025, après 10 ans à la tête de l'organisation. Il rejoindra le conseil d'administration de CDPQ Infra comme administrateur non exécutif.

Départ à la retraite de Jean-Marc Arbaud

Au cours des dix dernières années, le leadership et le savoir-faire de Jean-Marc Arbaud ont permis de créer et faire croître CDPQ Infra pour en faire aujourd'hui une organisation solide dont l'expertise est reconnue à travers le monde. Durant son mandat à la tête de CDPQ Infra, Jean-Marc Arbaud a assuré la conception, la planification et la réalisation du REM, la plus longue ligne de train léger automatisé au monde, à un coût inégalé, dans un contexte d'événements historiques uniques.

Sous sa gouverne, à la suite du dépôt du Plan Cité visant la planification de la mobilité dans la région de Québec, CDPQ Infra a été chargée de la réalisation du projet de tramway TramCité. Aussi, après un appel de propositions international, CDPQ Infra, leader du groupe Cadence, a été retenue par l'autorité fédérale Alto pour assurer la planification et la réalisation du projet de train à grande vitesse entre Québec et Toronto.

« J'ai souvent dit que sans Jean-Marc Arbaud, il n'y aurait pas eu de REM. Aujourd'hui, j'ajouterais que sans sa vision et son travail colossal des dix dernières années, CDPQ Infra ne serait pas devenue une référence dans la planification et la réalisation de grands projets d'infrastructures. C'est du fond du cœur que je tiens à remercier Jean-Marc pour son legs impressionnant à La Caisse et d'avoir accepté d'accompagner l'organisation jusqu'à la fin de cette année et même au-delà à titre d'administrateur de notre filiale. Du même coup, je tiens à féliciter Daniel Farina, pour sa nomination à la tête de CDPQ Infra et pour son engagement à en assurer la croissance et le succès pour les années à venir » a tenu à mentionner Charles Emond, président et chef de la direction de La Caisse.

Nomination de Daniel Farina

M. Farina cumule plus de 25 ans d'expérience en gestion et en structuration de projets d'infrastructures majeures à travers le monde. Il a été au cœur de transactions d'infrastructures d'envergure dans les domaines de la santé, de l'énergie et du transport autoroutier et sur rail. Fort d'une expérience internationale exceptionnelle, il a occupé, au cours de sa carrière, des postes d'ingénieur, de gestionnaire et de directeur pour des projets d'infrastructures majeurs en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique latine. Sa vaste expérience l'a aussi amené à superviser des équipes chargées de la recherche, la gestion, la contractualisation et le développement de divers projets d'infrastructures.

Avant de se joindre à CDPQ Infra en 2019, il a travaillé pour OHLA Group, notamment à titre de directeur responsable du projet du nouveau Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM).

« Nous sommes ravis de confirmer que Daniel Farina deviendra président et chef de la direction de CDPQ Infra à partir du début de l'an prochain. Depuis son arrivée au sein de l'organisation, Daniel a démontré un leadership exceptionnel, une expérience et une expertise remarquables dans la gestion de grands projets, et une compréhension fine de l'infrastructure au Québec et à travers le monde. Depuis 2023, Daniel a joué un rôle déterminant en tant que directeur général notamment pour attirer au Québec l'expertise des plus grands acteurs mondiaux de l'industrie. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur lui pour conduire CDPQ Infra dans sa prochaine phase qui comprend les projets TramCité et le projet de train à grande vitesse Alto » a déclaré Emmanuel Jaclot, président du conseil d'administration de CDPQ Infra.

