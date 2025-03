Une présence européenne renforcée grâce à des solutions de mobilité électrique intelligentes

MAINZ, Allemagne, le 21 mars 2025 /CNW/ - ChangAn Automobile (« ChangAn » ou « la société »), une entreprise de technologie de mobilité intelligente à faible émission de carbone, a officiellement lancé ses trois marques principales, CHANG-AN, DEEPAL et AVATR, en Europe lors de son événement de lancement de marque, intitulé « Sharing the Future » (Partager l'avenir), en Allemagne. Cette étape marque une nouvelle phase du « Plan vaste océan » de ChangAn, qui renforce son engagement en faveur de l'innovation technologique et de la durabilité. Grâce à un écosystème européen totalement intégré couvrant la recherche, la production, la chaîne d'approvisionnement, les ventes et les opérations, ChangAn renforce ses liens avec les consommateurs européens en investissant dans les talents locaux, en collaborant avec des partenaires régionaux et en stimulant l'avenir de la mobilité intelligente et durable.

Lors de l'événement, ChangAn a présenté le DEEPAL S07, qui fait ses débuts en Europe, ainsi que le CHANG-AN E07 et le DEEPAL S05, dont le lancement sur le marché est prévu ultérieurement. En mettant en avant des technologies de pointe en matière d'intelligence et d'électrification, ChangAn répond à la demande européenne de véhicules électriques de haute performance.

L'innovation technologique de ChangAn est reconnue dans le monde entier, grâce à un système de R&D collaboratif mondial couvrant six pays et dix sites. La société compte plus de 18 000 employés de R&D issus de 31 pays et régions, 16 centres de recherche technologique et de développement de produits, 17 entreprises technologiques et 180 laboratoires (y compris des laboratoires de niveau national), ce qui la positionne comme un acteur clé sur le marché européen des véhicules électriques.

Dans le cadre de son lancement en Europe, ChangAn adopte une stratégie d'entrée structurée sur le marché, en se concentrant dans un premier temps sur les marchés clés des VE tels que la Norvège, le Danemark, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. D'ici 2028, la société prévoit de s'implanter sur tous les principaux marchés européens. Le siège européen, situé aux Pays-Bas, servira de plaque tournante pour les opérations commerciales. Le siège des sociétés de vente a été établi à Munich, en Allemagne. Avec environ 500 professionnels actuellement employés dans toute l'Europe, y compris des concepteurs et des ingénieurs expérimentés d'Italie et du Royaume-Uni, la société s'est engagée à élargir son vivier de talents locaux afin de stimuler l'innovation et d'approfondir l'engagement sur le marché.

« Nous sommes ravis d'être ici en Allemagne, a déclaré Zhu Huarong, président de ChangAn Automobile. ChangAn est une entreprise ouverte et collaborative, animée par une mission claire : être à la pointe de la mobilité durable et améliorer la vie des gens. »

« Cette année, nous avons pour objectif de vendre trois millions de véhicules dans le monde, dont un million de véhicules électriques. D'ici 2030, nous voulons livrer cinq millions de véhicules par an, dont trois millions de véhicules électriques. Ensemble, nous favorisons l'innovation pour un avenir meilleur », a ajouté M. Zhu.

ChangAn Automobile accélère sa mondialisation en s'appuyant sur l'innovation technologique, la fabrication intelligente et le développement durable, et s'engage à bâtir une marque automobile de classe mondiale. Le lancement de cette marque en Europe marque une étape importante dans la présence mondiale de ChangAn et annonce la prochaine étape de sa vision globale.

À propos de ChangAn Automobile

ChangAn Automobile est une entreprise de technologie de mobilité intelligente à faible émission de carbone, dotée d'une équipe de conception internationale de plus de 915 experts de 31 pays, de diverses marques telles que CHANG-AN, DEEPAL, AVATR, et des coentreprises ChangAn Ford, ChangAn Mazda et JMC. ChangAn dispose d'une large gamme de produits et d'une grande diversité qui comprend des véhicules de tourisme, des camionnettes et des véhicules utilitaires légers. Grâce à des capacités renforcées et à une modernisation industrielle fondée sur l'innovation technologique, ChangAn Automobile s'engage à innover en matière de mobilité durable afin de devenir une marque automobile de classe mondiale.

