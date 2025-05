RAYONG, Thaïlande, 20 mai 2025 /CNW/ -- ChangAn Automobile (« ChangAn » ou « la société »), une entreprise spécialisée dans les technologies de mobilité intelligente à faibles émissions de carbone, a accéléré son plan d'expansion mondiale « Vaste océan » en lançant la production de sa première base internationale de fabrication de véhicules à énergie nouvelle (VEN) à Rayong, en Thaïlande. Cette usine marque le passage de l'exportation de produits à l'exportation d'écosystèmes industriels complets. L'usine de Rayong intègre des systèmes de fabrication, des processus de R&D et des normes de chaîne d'approvisionnement, établissant ainsi un modèle écologique, intelligent et reproductible pour des opérations mondiales durables.

Parallèlement au lancement de l'usine de Rayong, ChangAn a également célébré la sortie de son 28,59 millionième véhicule, un DEEPAL S05 avec volant à droite, conçu pour les marchés mondiaux. Cette étape importante souligne l'engagement de ChangAn envers son plan « Vaste océan », qui vise à élever cinq grands marchés étrangers (Asie du Sud-Est, Moyen-Orient et Afrique, Amérique centrale et du Sud, Europe et Eurasie) au même niveau stratégique que son marché intérieur en Chine. En se développant à l'échelle mondiale grâce à une fabrication intelligente et à une collaboration localisée, ChangAn accélère sa transformation en une marque automobile de classe mondiale.

L'usine de Rayong s'étend sur environ 245 rai (392 000 mètres carrés) et compte cinq ateliers, dont ceux de soudage, de peinture, d'assemblage général, d'assemblage de moteurs et de batteries, ainsi que des fonctions auxiliaires telles que l'inspection extérieure. Cette usine écologique et économe en énergie se caractérise par des opérations rationalisées avec optimisation de la lumière du jour, des systèmes photovoltaïques et le recyclage des eaux grises et de pluie, ce qui réduit la consommation d'énergie par véhicule d'environ 20 %. Des processus automatisés, des systèmes de transport adaptatifs et des techniques d'assemblage et de test avancées garantissent l'efficacité de la production et la qualité des produits pour répondre aux diverses demandes du marché. À l'avenir, les marques CHANG-AN, DEEPAL et AVATR seront produites dans l'usine de Rayong, dont la capacité annuelle devrait doubler pour passer de 100 000 à 200 000 unités d'ici 2027.

Le plan « Vaste océan » de ChangAn reflète les tendances mondiales du secteur, et l'usine de Rayong marque une étape importante dans son expansion internationale. À ce jour, ChangAn a lancé ses marques au Mexique, en Arabie saoudite et en Allemagne. Depuis le lancement de son initiative de marque en Asie du Sud-Est en Thaïlande en novembre 2023, la société a notamment introduit sept nouveaux modèles sur le marché thaïlandais, dont les DEEPAL S07, E07 et AVATR 11, avec des ventes cumulées dépassant les 14 000 unités, ce qui la place parmi les quatre premiers distributeurs de véhicules électriques neufs en Thaïlande.

L'usine de ChangAn à Rayong marque l'aboutissement de 41 ans d'expertise dans la fabrication automobile. Alliant cet héritage à des opérations locales, l'usine a mis en place un système mondial normalisé qui forme des talents internationaux. Elle jette les bases pour reproduire les normes mondiales de ChangAn en matière d'usine et sert de modèle de bonnes pratiques pour les opérations internationales, comme en témoignent quatre domaines clés, à savoir l'application du système de fabrication allégée CPS de ChangAn, qui met l'accent sur le leadership, la productivité et la performance. L'intégration de sept systèmes opérationnels et de six processus fondamentaux constitue le cœur de la stratégie de gestion allégée de l'entreprise, reflétant son engagement envers l'excellence. Grâce au système CAPDS, l'usine renforce le soutien technique et le développement technique en Asie du Sud-Est. Elle se concentre sur les nouvelles énergies, les systèmes intelligents, la conception adaptative et la promotion de l'innovation régionale en matière de produits. Construite sur le cadre CA-PLS, Rayong est le premier site international de ChangAn à normaliser la gestion de la production, ce qui permet de lancer rapidement des produits. L'usine constitue une chaîne d'approvisionnement innovante et résiliente à double circulation qui relie la Chine et la Thaïlande.

« C'est un grand moment pour ChangAn, un bond en avant considérable qui nous fait passer de l'exportation de voitures à la construction d'un écosystème local, a déclaré Zhu Huarong, président de ChangAn Automobile. Malgré les défis considérables posés par la mondialisation, ChangAn reste fidèle à son plan Vaste océan. Dans un esprit de coopération mutuellement bénéfique, nous contribuerons davantage au développement économique et social de la Thaïlande et ferons progresser l'industrie automobile mondiale. »

