RAYONG, Thaïlande, 21 mai 2025 /CNW/ - ChangAn Automobile (« ChangAn » ou « la Société »), une entreprise de technologie de mobilité intelligente à faibles émissions de carbone, a commencé récemment, et officiellement, la production à sa première base internationale de fabrication de véhicules à énergie nouvelle à Rayong, en Thaïlande. Le début de la production coïncide avec le lancement de son 28,59 millionième véhicule et la célébration du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la Thaïlande, marquant ainsi une étape véritablement importante. Le lancement de l'usine est un événement historique du plan Vast Ocean Plan de ChangAn pour l'expansion mondiale qui représente un passage de l'internationalisation de la marque à l'exportation d'industries complètes.

M. Zhu Huarong, président de ChangAn Automobile, a ainsi commenté l'événement : « Notre objectif est de faire de cette usine une référence mondiale. Nous continuerons de mettre l'accent sur la croissance à long terme et les opérations localisées à faibles émissions de carbone, par ailleurs mutuellement avantageuses. La mission de ChangAn est d'être à la pointe de la mobilité durable et d'améliorer la vie des gens. Malgré les énormes défis actuellement posés par la lutte contre la mondialisation, nous sommes pleinement engagés envers notre plan Vast Ocean Plan. »

Le plan Vast Ocean Plan de ChangAn stimule l'expansion mondiale dans cinq régions, faisant progresser son objectif de devenir une marque automobile de classe mondiale. Sur une période de trois ans, la Société a déposé plus de 14 000 brevets, dont 70 % pour des inventions, soit 19 en moyenne par journée de travail, ce qui lui a permis de conserver les meilleurs classements en matière de recherche et développement. ChangAn favorise les talents mondiaux en mettant l'accent sur le professionnalisme, la jeunesse, l'internationalisation et l'orientation vers le marché. Son empreinte industrielle comprend 20 usines planifiées, neuf usines de fabrication de KD et une usine de véhicules complète en exploitation. Le marketing comprend 22 lancements de marques en Asie du Sud-Est, en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique, avec plus de 9 000 médias. Les investissements relatifs aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dépassent 30 millions de yuans par an, ce qui soutient le bien-être public dans le monde.

Le plan Vast Ocean Plan de ChangAn a accéléré l'expansion mondiale de l'entreprise depuis son lancement en 2023. Avec cinq grandes régions internationales établies, ChangAn a battu des records de ventes à l'étranger en 2024. Alors que le plan entre dans une nouvelle phase en 2025, la Société partage des produits et des services de haute qualité dans le monde entier à la vitesse de la Chine. En Asie du Sud-Est et en Océanie, ChangAn a mené ses activités dans des marchés clés de la conduite à droite. La construction de l'usine de Rayong en Thaïlande a commencé en novembre 2023, et la production de masse, en mai 2025. Dans la région, le SUV DEEPAL S05 et le VE à autonomie étendue ont fait leurs débuts au Bangkok International Motor Show 2025. L'usine effectue une transition des exportations de produits aux exportations d'industries complètes. En Amérique latine, ChangAn a organisé une conférence sur la marque le 23 juillet 2024, accélérant le déploiement de produits de grande valeur pour répondre aux divers besoins locaux. Après 30 ans au Moyen-Orient et en Afrique, une marque lancée en septembre 2024 a introduit six modèles de véhicules à énergie nouvelle. Les plans comprennent des filiales locales, des coentreprises et des services élargis. En Europe, où ChangAn a établi son Turin Design Center en 2001, un lancement de marque en Allemagne, le 21 mars 2025, a marqué un engagement renouvelé envers la mobilité durable grâce à la recherche et au développement localisés et à la stratégie « En Europe, pour l'Europe ».

ChangAn poursuivra ses « quatre premiers » objectifs de développement et fera progresser sa stratégie mondiale, portant cinq grands marchés internationaux au même niveau stratégique que la Chine. La Société vise à faire passer sa capacité de marché mondial de 30 millions à 50 millions et à accélérer la localisation dans ces régions. ChangAn prévoit d'étendre sa production avec 11 projets de fabrication de pièces détachées dans des pays comme le Kazakhstan et l'Égypte, pour atteindre une capacité internationale de 500 000 véhicules.

