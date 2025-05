Le lancement a coïncidé avec le déploiement du 28,59 millionième véhicule de ChangAn sur la chaîne de montage, marquant ainsi une étape importante dans son expansion internationale.

RAYONG, Thaïlande , 16 mai 2025 /CNW/ - ChangAn Automobile (« ChangAn » ou « la société »), une entreprise de technologie de mobilité intelligente à faibles émissions de carbone, a officiellement ouvert son premier site international de fabrication de véhicules à énergie nouvelle (NEV) à Rayong, en Thaïlande, intégrant une fabrication durable, à faible émission de carbone et flexible, ainsi que des systèmes numériques intelligents axés sur l'efficacité, le coût et la qualité. Ce lancement marque une étape clé pour ChangAn dans sa structure de fabrication internationale et apporte une puissance manufacturière intelligente avancée dans l'industrie automobile thaïlandaise.

1 2

L'ouverture de l'usine de ChangAn dans la province de Rayong marque une nouvelle phase de son plan « Vast Ocean », qui passe de l'exportation de produits à la mondialisation industrielle. Il met en évidence le potentiel de l'entreprise en matière d'expansion mondiale dans les domaines des produits, de la fabrication intelligente, de l'image de marque et de l'innovation numérique et écologique.

En tant que centre de production clé, l'usine comprend cinq ateliers intelligents (soudage, peinture, assemblage général et de moteur, batterie) avec une automatisation de 90 % des principaux postes de contrôle de la qualité, l'une des plus élevées de l'industrie automobile thaïlandaise. L'usine est dotée de fonctions d'économie d'énergie et de respect de l'environnement qui s'inscrivent dans le cadre des objectifs de développement durable. Un système photovoltaïque de 14 MW fournira 45 % de l'électricité de l'usine. Les tours de recirculation d'air, les persiennes, l'éclairage naturel et le recyclage des eaux de pluie permettront de réduire la consommation d'énergie destinée à l'éclairage et à la ventilation, d'améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'eau et de diminuer les coûts énergétiques d'environ 5 %.

ChangAn a mis en œuvre un système de production innovant et flexible pour réduire les coûts de fabrication et construire efficacement des véhicules de grande valeur. L'atelier de soudage comprend 39 robots et des méthodes avancées d'assemblage de matériaux, notamment les méthodes FDS, EPS et SPR, qui offrent une résistance supérieure aux techniques d'assemblage traditionnelles. L'atelier de peinture utilise 29 robots et une pulvérisation avancée pour prolonger la durée de vie de la peinture à 15 ans et réduire les émissions de 40 %, tandis que la chaîne de montage comprend 140 stations, dont 18 unités entièrement automatisées et 125 unités semi-automatisées. Des technologies telles que le réglage automatisé des joints et les véhicules AGV permettent une production multi-modèles et à alimentation multiple. L'atelier énergétique s'occupe de la production de moteurs et de batteries, y compris l'appariement ultra-précis des carreaux de moteur et du guidage visuel pour les 22 processus de fabrication de batteries. Quarante-cinq VGA créent un système de fabrication et de transport flexible et réactif.

En tant qu'usine axée sur le numérique, ChangAn utilise un écosystème numérique complet avec une architecture de microservices pour des opérations 100 % en ligne. L'ensemble du processus de fabrication est planifié en temps réel, ce qui améliore la coordination de la chaîne d'approvisionnement et réduit le cycle de livraison des commandes de 21 à 15 jours. Le système d'exploitation de qualité ChangAn (CAQOS) assure une gestion complète de la qualité des pièces des fournisseurs, de la production de véhicules et des services commerciaux. Au cours de la production, 77 caméras de surveillance et 62 points de contrôle infaillibles sont utilisés, créant 71 processus de contrôle de la qualité pour assurer la qualité de bout en bout des pièces, de la production et des services commerciaux.

À l'avenir, ChangAn vise à localiser 80 % de la production dans son usine de Rayong, à créer 30 000 emplois et à soutenir la croissance à faibles émissions de carbone et le développement de talents dans le cadre de la transition verte de la Thaïlande. Positionnée comme une plaque tournante pour l'Asie du Sud-Est, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ChangAn prévoit de dépasser 5 millions de ventes globales et 3 millions de ventes de véhicules à énergie nouvelle d'ici 2030. Au cours des trois prochaines années, l'entreprise lancera 12 modèles à énergie nouvelle et développera les fonctions d'IA. Un nouveau centre de pièces de rechange Rayong desservira les marchés à conduite à droite avec des livraisons en 24 heures.

« Après 556 jours de dévouement de la part de plus de 2 000 employés et partenaires du monde entier, nous avons construit une usine efficace, moderne et intelligente », a déclaré Shen Xinghua, directeur général de l'unité commerciale ChangAn Automobile pour l'Asie du Sud-Est. « Nous sommes ici pour le long terme. Ensemble, nous contribuerons à façonner un avenir automobile plus propre, plus intelligent et plus fort - en Thaïlande, pour la Thaïlande et pour le monde entier. »

